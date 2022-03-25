15 383 7
В Рубежном и Попасной идут жесткие бои с российскими оккупантами, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городах Рубежное и Попасная в Луганской области идут жесткие бои. Иногда населенные пункты региона подвергаются ракетным ударам.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В Рубежном и Попасной идут жесткие бои в пределах соответствующих городов. Иногда подвергаются населенные пункты ракетным ударам. Сегодня в Лисичанск был прилет. Пока не знаем последствий, выясняют еще. Но, предварительно, без жертв. И применяет несколько дней подряд враг авиацию. Вчера, к примеру, работали сразу 5 самолетов", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
A rt fb16bfd9
показать весь комментарий25.03.2022 20:30 Ответить Мне нравится 1
A rt fb16bfd9
показать весь комментарий25.03.2022 20:31 Ответить Мне нравится 1
Volodymyr Kosiura
показать весь комментарий25.03.2022 22:03 Ответить Мне нравится 0
A rt fb16bfd9
показать весь комментарий26.03.2022 05:52 Ответить Мне нравится 0
Volodymyr Kosiura
показать весь комментарий26.03.2022 11:04 Ответить Мне нравится 0
оззи
показать весь комментарий25.03.2022 20:31 Ответить Мне нравится 3
Абырвалг Шариков
показать весь комментарий25.03.2022 20:56 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...