В Рубежном и Попасной идут жесткие бои с российскими оккупантами, - Гайдай

В городах Рубежное и Попасная в Луганской области идут жесткие бои. Иногда населенные пункты региона подвергаются ракетным ударам.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Рубежном и Попасной идут жесткие бои в пределах соответствующих городов. Иногда подвергаются населенные пункты ракетным ударам. Сегодня в Лисичанск был прилет. Пока не знаем последствий, выясняют еще. Но, предварительно, без жертв. И применяет несколько дней подряд враг авиацию. Вчера, к примеру, работали сразу 5 самолетов", - отметил он.

Читайте также: В Генштабе РФ нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. Ложь! Главные города под украинским флагом, - Гайдай