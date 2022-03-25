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В Рубежном и Попасной идут жесткие бои с российскими оккупантами, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

В городах Рубежное и Попасная в Луганской области идут жесткие бои. Иногда населенные пункты региона подвергаются ракетным ударам.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Рубежном и Попасной идут жесткие бои в пределах соответствующих городов. Иногда подвергаются населенные пункты ракетным ударам. Сегодня в Лисичанск был прилет. Пока не знаем последствий, выясняют еще. Но, предварительно, без жертв. И применяет несколько дней подряд враг авиацию. Вчера, к примеру, работали сразу 5 самолетов", - отметил он.

Читайте также: В Генштабе РФ нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. Ложь! Главные города под украинским флагом, - Гайдай
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Хотя, по моему, израильские HAROP намного лучше.
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25.03.2022 20:31 Ответить
Надіюсь Ізраїль не поставить симетрично HAROP для рашки
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25.03.2022 22:03 Ответить
Никогда никто ничего не будет поставлять в рашку. Им даже прокладки запретили, какой HAROP??
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26.03.2022 05:52 Ответить
Може я помиляюсь, але Україна взагалі нічого не використовує з військового виробництва Ізраїля, це їхня стабільна офіційна позиція, на відміну від рашки.
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26.03.2022 11:04 Ответить
убили негра. на обочине полиция обнаружила труп москаля с перерезанным горлом. ненависть к оркам походу не избежна.
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25.03.2022 20:31 Ответить
Ну дайте им подмогу! Это ведь не Мариуполь, к которому не подойти. Пару сотен человек, десяток Джавелинов и Стингеров и побегут орки.... Зачем доводить до такого, когда города кровью захлебываться начинают????
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25.03.2022 20:56 Ответить
 
 