Оккупанты в Мариуполе ходят по домам и ищут "нацистов"
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В западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов, начались зачистки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете со ссылкой на местное СМИ.
Известно, что в западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов, начались зачистки. Как говорят местные жители, россияне начали ходить по квартирам уцелевших домов, они проводят перепись населения.
"Когда никто не открывает, они просто ломают двери. Проводят обыски. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину, где живут их родители и так далее", - рассказывают местные жители.
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