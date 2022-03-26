Окупанти у Маріуполі ходять по будинках та шукають "нацистів"
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В західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на місцеве ЗМІ.
Відомо, що в західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки. Як говорять місцеві мешканці, росіяни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, проводять перепис населення.
"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ломають двері. Проводять общуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив в ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батькі і таке інше", - розповідають місцеві мешканці.
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