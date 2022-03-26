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Окупанти у Маріуполі ходять по будинках та шукають "нацистів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на місцеве ЗМІ.

Відомо, що в західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки. Як говорять місцеві мешканці, росіяни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, проводять перепис населення.

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"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ломають двері. Проводять общуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив в ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батькі і таке інше", - розповідають місцеві мешканці.
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Топ коментарі
+19
Пришли, посмотрели в зеркало, зафиксировали нацистов...
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26.03.2022 10:37
+12
Найдут надеюсь только пулю в голову.
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26.03.2022 10:39
+10
Пусть портрет хотя бы одного из них найдут. Фамилия этого нациста- Рогозин.
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26.03.2022 10:50
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Пришли, посмотрели в зеркало, зафиксировали нацистов...
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26.03.2022 10:37 Відповісти
Да это способ устрашения населения - не более того. Чтобы подавить сопротивление к оккупации.
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26.03.2022 10:37 Відповісти
знаете с точки зрения очевидности понятно одно пришло тупое чмо недалеко ушедшее от мавп орангутангов животных короче.. зомбированное с интеллектом заноза в заднице...
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26.03.2022 10:48 Відповісти
***** "азовсталь" запустить без проблем,виробництво просто законсервовано,а раби знайдуться...
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26.03.2022 10:55 Відповісти
Як він "запустить"?

«Азовсталь» практично знищена, зараз ідуть бої - Денисенко
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26.03.2022 11:13 Відповісти
Продукция будет продаваться через подставные фирмы и страны, как донецкий уголь. Деньги будут оставаться в Мариуполе и у Ахметова на заграничных счетах, вот на них то и будет все отстраиваться. А Украина в виде налогов не получит ничего.
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26.03.2022 11:27 Відповісти
такой прикол можна было сделать в 2014,при молчаливом соглассии Пороха,сейчас врядли получится ,да и восстановить завод врядли быстро получится
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26.03.2022 12:35 Відповісти
А на рахунок згоди Пороха можна детальніше?
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27.03.2022 20:06 Відповісти
так никто не теребил весь мир исполнять все санкции-Порох просто молчал ,верховна зрада тоже,общественность тоже-вот и строили всякие сименсы по крымам электростанции
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27.03.2022 20:29 Відповісти
До психіатрів не звертався? Ні? А ти попробуй, може й допоможуть.
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27.03.2022 20:32 Відповісти
да можете пороху еще и зад подлизать,да заодно и спросить-что он там втихаря подписал,что укрепрайона при выходе из Крыма не создано,и про сенькин забор тоже не забудьте спросить
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27.03.2022 20:40 Відповісти
Ні, психіатри тут вже не допоможуть... Зебілізм невиліковний...
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27.03.2022 20:57 Відповісти
я что где то похвалил зелень?на нем тоже много прощелков непростительных,но к петру алексеевичу вопросов не меньше,особенно по УРу при выходе из Крыма
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27.03.2022 21:27 Відповісти
Найдут надеюсь только пулю в голову.
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26.03.2022 10:39 Відповісти
рашисти-цинічні виродки на планеті земля!
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26.03.2022 10:41 Відповісти
невже ж знайдуть живого Бандеру???
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26.03.2022 10:42 Відповісти
Советский мир. Ничего русского там нет, нет 105 лет как. Правнучата Ильича... Резать их, пока нож не затупится.
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26.03.2022 10:49 Відповісти
Пусть портрет хотя бы одного из них найдут. Фамилия этого нациста- Рогозин.
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26.03.2022 10:50 Відповісти
ИДИОТЫ !!!
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26.03.2022 10:52 Відповісти
"слуги" здали Маріуполь у перші хвилини нападу...І не було у них і на думці захищати місто...ЇХ мрія-знищити "АЗОВ"...(
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26.03.2022 10:52 Відповісти
Надо понимать,что на каждом захваченном квадратном метре украинской территории кацапы спешат устраивать свою пропаганду. Так что угомонись.
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26.03.2022 10:55 Відповісти
Нехай дзеркала шукають і відразу знайдуть нацистів.
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26.03.2022 10:52 Відповісти
Западный Мариуполь в руках врага.
Арестович - всё нормально, всё по-плану, противник потерял инициативу....
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26.03.2022 10:53 Відповісти
Министра обороны ищите дебилы.
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26.03.2022 10:59 Відповісти
Ну цього і потрібно було очікувати,тому і всі АТОшники вже гамселять цю нечисть,бо добре розуміють якщо не вони їх---то вони нас!!! А які ще не в ВСУ--то будуть партизанить по повній.
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26.03.2022 11:23 Відповісти
Ошиблись страной, пи**расы!!
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26.03.2022 11:27 Відповісти
нацисты это вы кацапня ******!горите в огню и будьте прокляты!
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26.03.2022 11:55 Відповісти
Кацапи поняття не мають що таке нацист, а що націоналіст. Нацисти - це вони кончені дебіли, яким пів світу замало, а цілого забагато. А націоналіст береже своє - свою державу, народ, мову, традиції. Їм чужого не потрібно. Але за своє "глотку" перегризуть. Так що начувайся орда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.03.2022 12:53 Відповісти
Эх, придётся быть и русским и украинцем, чтобы эту мордву саранчовую вырезать. Нет в них ничего русского. Советская ярость неблагородная.
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26.03.2022 20:31 Відповісти
 
 