Окупанти у Маріуполі ходять по будинках та шукають "нацистів"

В західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді з посиланням на місцеве ЗМІ.

Відомо, що в західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки. Як говорять місцеві мешканці, росіяни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, проводять перепис населення.

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"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ломають двері. Проводять общуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив в ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батькі і таке інше", - розповідають місцеві мешканці.