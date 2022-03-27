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Кремль: Не Байдену принимать решение о правлении Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

песков

В Кремле отреагировали на слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин больше не может оставаться у власти.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это не Байдену решать. Президента России выбирают россияне", - сказал он, отвечая на вопрос о комментарии Байдена.

Напомним, во время выступления в Польше президент США Джо Байден заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя остаться на должности. Позже представитель Белого дома уточнил, что американский лидер не призывал к смене режима в России или власти Путина.
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Топ комментарии
+74
Не пуйла принимать решение о смене власти в Украине, и вступлении в Украины в НАТО.
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27.03.2022 06:49
+47
Президента Росії обирають росіяни...
______________________________________________________________________________

То значить, шо "дарахіе расіяне" підуть в пекло разом зі своім не менш "дарахім президентам"
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27.03.2022 06:49
+38
Повторюю-када страной рукаводіт палавой орган дєдушкі то она накриваєтся палавим органом бабушкі...
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27.03.2022 06:51
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Президента Росії обирають росіяни...
______________________________________________________________________________

То значить, шо "дарахіе расіяне" підуть в пекло разом зі своім не менш "дарахім президентам"
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27.03.2022 06:49 Ответить
Президента Росії обирають росіяни...

Юююююююююююююююююююююююююююююю

Хароший прикол на рехферендумах небось и выбирают?
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27.03.2022 08:00 Ответить
НЕМОЙ- СКАЗАЛ!!!!!! что слепой видел- как и глухой слышал... ну как то так выборы в Рашке...
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27.03.2022 08:18 Ответить
воно само себе вибирає, рфяни - лише статисти в цьому процесі.
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27.03.2022 11:11 Ответить
Скажу вам більше за те, там усі варті одне одного, і "народ" и "вождь".
Не бачили би моі очі ні першого і ні другого.
Уся ця безглузда війна з точки зору і Путіна і "глубинного русского народа, уся ненависть Россіі до Украіни мае лише одне пояснення:
- "Раб ненавидить не свого гнобителя, а звільненного раба"
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27.03.2022 11:34 Ответить
это свинорылокозломордое недоразумение письков, однако маладца... он давно и твердо усвоил - если сороконожка станет на одну ногу, то она сможет дать 39 пенделей одновременно...
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27.03.2022 06:49 Ответить
Не пуйла принимать решение о смене власти в Украине, и вступлении в Украины в НАТО.
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27.03.2022 06:49 Ответить
Та пох... Я не против Байдена. Если бы не он,нам бы очень тяжко сейчас было.
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27.03.2022 16:10 Ответить
От як путлера "обирають росіяни", так і "не Байдену вирішувать".
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27.03.2022 06:49 Ответить
Повторюю-када страной рукаводіт палавой орган дєдушкі то она накриваєтся палавим органом бабушкі...
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27.03.2022 06:51 Ответить
росіяни вибирають?
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27.03.2022 06:51 Ответить
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27.03.2022 09:12 Ответить
Кровавый ********* абиделся.
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27.03.2022 06:54 Ответить
Щось я не пам'ятаю що президента на параші обирали.
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27.03.2022 06:59 Ответить
"Це не Байдену вирішувати. Президента Росії обирають росіяни", - сказав він, відповідаючи на питання про коментар Байдена.
Почувся голос з краденого унітаза ........
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27.03.2022 07:00 Ответить
Президента Росії обирають росіяни. А щоранку Путін запускає сонце над плоскою землею...
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27.03.2022 07:04 Ответить
очень правильно сказал Байден - во имя Бога этот человек (пу) не должен оставаться во власти... так что писькин пусть внимательно изучает речь Байдена... это пригодится ему в суде...
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27.03.2022 07:04 Ответить
Просто путин всрался и растворился. На жаль по инерции убивают людей.
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27.03.2022 07:07 Ответить
Звичайно. Байден просто висловив думку, що при пуцин не стане кацапії. Тому рішення про власне існування повинні прийняти вони. Хочуть пуцина на царствіє - тоді всі разом в утиль.
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27.03.2022 07:10 Ответить
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27.03.2022 07:13 Ответить
На эту фотографию можно смотреть и с другой стороны пенька. Видно, что процесс выборов, не обставлен декоративными формальностями. А, что вас шокирует в этой фотографии?
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27.03.2022 09:52 Ответить
навіщо кабінки для голосування не здогадуєтеся навіть?
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27.03.2022 10:08 Ответить
Кабинки в деревне смотрелись бы не естественно, как элемент форса, фальшивого щегольства, чванства, надменности. Логика организаторов голосования на пеньке такая. Проще надо быть, тогда люди к власти и потянутся.
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27.03.2022 12:00 Ответить
Почему нет? Да.
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27.03.2022 07:15 Ответить
Нато такие ссыкуны, могли бы уже развалить рашку легко, но нет, ссут. Четко сказал Пионтковский. https://m.youtube.com/watch?v=QzJqCHfjH_w
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27.03.2022 07:15 Ответить
НАТО дуже багато зробив для УКраїни.***** їх весь час провокує.він ********** зразу же повідомить ,що це не Україна ,а НАТО напав і дійсно у нього будуть розвязані руки щоб застосувати ядерну зброю.Я думаю що ніхто не може прогнозувати як воно тоді буде. Нам вжко і ще буде важко , але нам помагають і ми вистоїмо. На кону доля світу.
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27.03.2022 08:06 Ответить
НАТО дуже багато зробив для УКраїни.***** їх весь час провокує.він ********** зразу же повідомить ,що це не Україна ,а НАТО напав і дійсно у нього будуть розвязані руки щоб застосувати ядерну зброю.Я думаю що ніхто не може прогнозувати як воно тоді буде. Нам вжко і ще буде важко , але нам помагають і ми вистоїмо. На кону доля світу.
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27.03.2022 08:08 Ответить
Конечно не Байдену. Генштаб примет решение.
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27.03.2022 07:16 Ответить
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27.03.2022 07:17 Ответить
За уринотерапию !
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27.03.2022 08:54 Ответить
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27.03.2022 09:13 Ответить
Вообще то путина президентом назначил пьяный Ельцин в канун Нового года,
хотя в конституции лаптестана не прописана такая передача власти.
А до этого путина никто не знал и не обращал на него внимания, хождением за Собчаком и ношением его портфеля. Большее Собчак ему не доверял.
А также путин запомнился тем, что он чуть не развалил работу ФСБ, которого 25 июля 1998 года по предложению Юмашева назначили директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
С этой должности Примаков дважды пытался снять путина с должности директора ФСБ за провалы работы этой службы.
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27.03.2022 07:19 Ответить
шось мені підказує, що Байдену глибоко пофіг, з якого боку у пєскова тюбєтєйка
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27.03.2022 07:22 Ответить
Ну Гитлера тоже выбирали Не переживай, Писькин, больно не будет.
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27.03.2022 07:23 Ответить
НАВІЩО розміщуєте ПОДІБНЕ? МЕНЕ "думкка" ****а НЕ ЦІКАВИТЬ!
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27.03.2022 07:29 Ответить
Выборы в росии? Очень смешно
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27.03.2022 07:29 Ответить
Не свинособа
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27.03.2022 07:31 Ответить
Не свинособакам кремля вирішувати долі суверенних держав
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27.03.2022 07:31 Ответить
путін воєнний преступник!Тому його ліквідація повинна вирішуватися другими країнами.
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27.03.2022 07:38 Ответить
Бйден може однією бомбою змінити владу в московії.
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27.03.2022 07:54 Ответить
Коли Байден реально захоче то зробить.
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27.03.2022 07:54 Ответить
Хай московити згадають, як пхали носа в американські вибори.
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27.03.2022 07:55 Ответить
О как!!!! Скоро вы у нас будете спрашивать разрешения пернуть!!!!!
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27.03.2022 07:57 Ответить
Не зрозумів, а кому?
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27.03.2022 08:11 Ответить
Слава Україні, смерть русні!!
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27.03.2022 08:16 Ответить
Нравіца не нравіца .... розслабтесь, кацапи, хоч задоволення отримаєте . А то звикли свій писок до людей пхати.
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27.03.2022 08:23 Ответить
А з чого мацкальня підстрибує? Анкл Джо просто висказав особисту думку з приводу дієздатности персонажу. Ба навіть переживає, що тому треба відпочити. А там нехай собі вправляється по господарству, як вміє, дорізає останню курку і сідає на вила
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27.03.2022 08:48 Ответить
Пыцьков так и не уточнил - а кому же определять, как не Байдену ?
Пыцьков уже забыл вкус американских окорочков.
И не покупал c рук за две цены американские джинсы Lee.
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27.03.2022 08:59 Ответить
А кому? Тільки Байден тепер буде вирішуватиме хто сидітиме на мордорських болотах. Закінчуються часи коли кремлівський педофіл садив своїх "подєльніков" на постсовковому просторі.
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27.03.2022 09:10 Ответить
Так може пісюнчик вусатий вже заткнеться....
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27.03.2022 09:29 Ответить
пісочок посипався з хозяїном разом..........сумненький і десь лоск пропав прямо таки раптово а хозяїна стало теліпати....це нервове в лікувальницю потрібно.......ГААГА надасть термінову допомогу там дуже ефективно лікують правда без гарантії
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27.03.2022 09:30 Ответить
удивительное дело....
ибо только рашка хочет иметь право вмешиваться в ЧУЖИЕ выборы по всему миру...да письков ?
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27.03.2022 09:55 Ответить
Надеюсь, принципиальное решение о ЛИКВИДАЦИИ кремлевского УПЫРЯ уже ПРИНЯТО (остались только детали, где, когда и каким способом)!
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27.03.2022 10:21 Ответить
ХА ХА ХА!КАКИЕ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ???ЗОМБИРОВАННОЕ СТАДО КАДЫРКИНЫХ ОВЕЦ!ПИСЬКАВ ТЫ ТАКОЕЖЕ ***** КАК И ПУТИН!!!ВАМ И ВАШЕМУ ПАРАШЕ НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ!НЕ ЗАБАРОМ ВАС СВОЙЖ СОЖРУТЬ!!!
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27.03.2022 10:23 Ответить
писюнoff, чего сморщился? Если не Байдену, то кому? Когда у свинособак, на решение хромосомы, даже лишней, не хватает!
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27.03.2022 10:33 Ответить
Поцзидента Росії обирають росіяни
тож не Фуйло зробив мордор
а мордор зроив Фуйла-того що ближче їм "па панятіям" ...
Тож мордор треба знищіти
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27.03.2022 10:37 Ответить
після того,як рашиста "куйла" - обнулили в рабсії , Байден і весь цивілізований світ "куйлостан" почали множити на нуль.
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27.03.2022 10:44 Ответить
"Путін не може залишатися при владі", - з такою заявою Джо Байден виступив в ході своєї заключної промови під час візиту до Варшави.
"Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі" - сказав Президент США.
Водночас CNN, посилаючись на представника Білого Дому, пише: Байден мав на увазі, що Путіну не можна дозволити мати владу над сусідами чи регіоном. Про зміну режиму в Росії не йшлося, - зазначили в адміністрації президента США.
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27.03.2022 10:52 Ответить
Всё он имел ввиду!То и то совокупно!!!=Путин *****!!!УБИЙЦА!!!КОТОРОМУ СОВЕТ!!!ПОСТУПИ КАК ГИТЛЕР!!!АТО СУДИТЬ БУДУТ!!!ТАК ХОТЬ ПОСМЕРТНО!!!
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27.03.2022 11:06 Ответить
В США свої інтереси. В кацапів свої, в України свої. Якщо б США хотіли, вони могли уже б давно розвалити кацапію. Навіть зараз вони це можуть зробити - для цього їм потрібно просто зняти максимум на 2-3 роки санкції з Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде в 3-4 рази. І відповідно вартість російського газу також впаде, тому що ціна на газ прив язана до ціни на нафту.
Європі навіть не потрібно відмовлятись від кацапського газу - вона б могла його отримувати його за безцінок.
Висновок - ЗВР кацапії уже заблоковано. Доходів від продажу енергоносіїв не буде і на місці кацапії утвориться декілька різних держав.
Питання чи потрібно це США і ЄС.....
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27.03.2022 13:42 Ответить
Ну, Байден у ваші плани точно не входив. Трампакс вам би Україну задарма віддав. Але американський народ зробив правильний вибір, за що йому велика подяка.
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27.03.2022 10:53 Ответить
стаду кровожадных баранов нравится стоять пока есче по колено в навозе и крови, стаду подавай есче.
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27.03.2022 11:30 Ответить
эти бараны голосуют,а права выбора у них никогда не было!
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27.03.2022 11:55 Ответить
 
 