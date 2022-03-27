Кремль: Не Байдену приймати рішення про правління Путіна

У Кремлі відреагували на слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін не може більше залишатися при владі.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Це не Байдену вирішувати. Президента Росії обирають росіяни", - сказав він, відповідаючи на питання про коментар Байдена.

Нагадаємо, під час виступу в Польщі президент США Джо Байден заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді. Пізніше представник Білого дому уточнив, що американський лідер не закликав до зміни режиму в Росії чи влади Путіна.

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