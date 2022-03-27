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Кремль: Не Байдену приймати рішення про правління Путіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Кремлі відреагували на слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін не може більше залишатися при владі.
Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Це не Байдену вирішувати. Президента Росії обирають росіяни", - сказав він, відповідаючи на питання про коментар Байдена.
Нагадаємо, під час виступу в Польщі президент США Джо Байден заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді. Пізніше представник Білого дому уточнив, що американський лідер не закликав до зміни режиму в Росії чи влади Путіна.
Топ коментарі
+74 Михаил 9b8cd9a5
показати весь коментар27.03.2022 06:49
+47 arye z.
показати весь коментар27.03.2022 06:49
+38 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.03.2022 06:51
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То значить, шо "дарахіе расіяне" підуть в пекло разом зі своім не менш "дарахім президентам"
Юююююююююююююююююююююююююююююю
Хароший прикол на рехферендумах небось и выбирают?
Не бачили би моі очі ні першого і ні другого.
Уся ця безглузда війна з точки зору і Путіна і "глубинного русского народа, уся ненависть Россіі до Украіни мае лише одне пояснення:
- "Раб ненавидить не свого гнобителя, а звільненного раба"
Почувся голос з краденого унітаза ........
хотя в конституции лаптестана не прописана такая передача власти.
А до этого путина никто не знал и не обращал на него внимания, хождением за Собчаком и ношением его портфеля. Большее Собчак ему не доверял.
А также путин запомнился тем, что он чуть не развалил работу ФСБ, которого 25 июля 1998 года по предложению Юмашева назначили директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
С этой должности Примаков дважды пытался снять путина с должности директора ФСБ за провалы работы этой службы.
Пыцьков уже забыл вкус американских окорочков.
И не покупал c рук за две цены американские джинсы Lee.
ибо только рашка хочет иметь право вмешиваться в ЧУЖИЕ выборы по всему миру...да письков ?
тож не Фуйло зробив мордор
а мордор зроив Фуйла-того що ближче їм "па панятіям" ...
Тож мордор треба знищіти
"Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі" - сказав Президент США.
Водночас CNN, посилаючись на представника Білого Дому, пише: Байден мав на увазі, що Путіну не можна дозволити мати владу над сусідами чи регіоном. Про зміну режиму в Росії не йшлося, - зазначили в адміністрації президента США.
Європі навіть не потрібно відмовлятись від кацапського газу - вона б могла його отримувати його за безцінок.
Висновок - ЗВР кацапії уже заблоковано. Доходів від продажу енергоносіїв не буде і на місці кацапії утвориться декілька різних держав.
Питання чи потрібно це США і ЄС.....