Есть основания полагать, что Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины, - Буданов

Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - отметил Буданов.

Он убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – наш несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

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"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное увольнение - существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий - как выжить", - подытожил Буданов.