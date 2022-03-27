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Есть основания полагать, что Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - отметил Буданов.

Он убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – наш несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем это от наших информаторов", - Буданов

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное увольнение - существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий - как выжить", - подытожил Буданов.
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Топ комментарии
+81
Якось насрать на його плани
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27.03.2022 12:35
+66
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27.03.2022 12:36
+65
не поганий план,тільки північною Кореєю стане сама Кацапія
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27.03.2022 12:37
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Чого на людину накинулись ?
Він лише повідомив про плани пу.
Розвідка ж повинна повідомляти про плани ворга ? Чи нє ??
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27.03.2022 13:32 Ответить
Плани пу відомі кожному селянину, робітнику, маленькому школярику України, які не мають дипломів ВНЗ.
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27.03.2022 16:17 Ответить
Угу ... Неясно тільки, чому 23 лютого ніхто не очікував.
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27.03.2022 19:02 Ответить
Так день совецькой армії святкували. Чи нє???
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27.03.2022 19:40 Ответить
24
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27.03.2022 23:26 Ответить
буданов-тупое недоразумение на должности генерала.
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27.03.2022 13:33 Ответить
,,Наш незламний Мариуполь" (с). И поэтому его не освобождают? Ждут, когда ***** там всех украинцев похоронит и руины приберёт к рукам?
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27.03.2022 13:34 Ответить
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27.03.2022 13:46 Ответить
Ще 2-3 тижня і зеленочка вкриє ліси і переліски, ідеальна ситуація для нашого 3 Полку і нших ССО і партизан І тоді ***** свсобакам.
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27.03.2022 13:49 Ответить
Пошли вы на фиг!
Города освобождайте!
А не про корейский сценарий они нам уже начали говорить!
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27.03.2022 14:10 Ответить
Неправильно. Корейський варіант це розділити на дві України.
Московські нацисти хочуть те що захоплять приєднати до свого мордору. Це велика різниця.
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27.03.2022 14:11 Ответить
Хоча, можливо, на короткий час зробити якісь там формальні республіки.
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27.03.2022 14:15 Ответить
Как бы Дагестан не сделал две России, пока кремлёвские фантазёры
озабочены Чернобаевкой.
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27.03.2022 14:11 Ответить
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27.03.2022 14:19 Ответить
північна корея України, то і є раша. так шо вже поділено, хай не пздить
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27.03.2022 14:34 Ответить
Что за бред, его апетит Украиной не ограничивается
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27.03.2022 14:48 Ответить
Мордор розпадеться, а ***** повинен бути знищений.
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27.03.2022 14:49 Ответить
Украина не будет останавливать войну до полного освобождения территории Украины!
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27.03.2022 17:59 Ответить
А какой вариант рассматривается с паРашей? Такой?
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27.03.2022 18:18 Ответить
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