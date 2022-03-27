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Є підстави вважати, що Путін розглядає "корейський" сценарій для України, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Путін може спробувати нав’язати Україні "корейський" сценарій.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", - зауважив Буданов.

Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — підсумував Буданов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+81
Якось насрать на його плани
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27.03.2022 12:35
+66
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27.03.2022 12:36
+65
не поганий план,тільки північною Кореєю стане сама Кацапія
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27.03.2022 12:37
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Чого на людину накинулись ?
Він лише повідомив про плани пу.
Розвідка ж повинна повідомляти про плани ворга ? Чи нє ??
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27.03.2022 13:32 Відповісти
Плани пу відомі кожному селянину, робітнику, маленькому школярику України, які не мають дипломів ВНЗ.
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27.03.2022 16:17 Відповісти
Угу ... Неясно тільки, чому 23 лютого ніхто не очікував.
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27.03.2022 19:02 Відповісти
Так день совецькой армії святкували. Чи нє???
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27.03.2022 19:40 Відповісти
24
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27.03.2022 23:26 Відповісти
буданов-тупое недоразумение на должности генерала.
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27.03.2022 13:33 Відповісти
,,Наш незламний Мариуполь" (с). И поэтому его не освобождают? Ждут, когда ***** там всех украинцев похоронит и руины приберёт к рукам?
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27.03.2022 13:34 Відповісти
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27.03.2022 13:46 Відповісти
Ще 2-3 тижня і зеленочка вкриє ліси і переліски, ідеальна ситуація для нашого 3 Полку і нших ССО і партизан І тоді ***** свсобакам.
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27.03.2022 13:49 Відповісти
Пошли вы на фиг!
Города освобождайте!
А не про корейский сценарий они нам уже начали говорить!
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27.03.2022 14:10 Відповісти
Неправильно. Корейський варіант це розділити на дві України.
Московські нацисти хочуть те що захоплять приєднати до свого мордору. Це велика різниця.
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27.03.2022 14:11 Відповісти
Хоча, можливо, на короткий час зробити якісь там формальні республіки.
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27.03.2022 14:15 Відповісти
Как бы Дагестан не сделал две России, пока кремлёвские фантазёры
озабочены Чернобаевкой.
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27.03.2022 14:11 Відповісти
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27.03.2022 14:19 Відповісти
північна корея України, то і є раша. так шо вже поділено, хай не пздить
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27.03.2022 14:34 Відповісти
Что за бред, его апетит Украиной не ограничивается
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27.03.2022 14:48 Відповісти
Мордор розпадеться, а ***** повинен бути знищений.
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27.03.2022 14:49 Відповісти
Украина не будет останавливать войну до полного освобождения территории Украины!
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27.03.2022 17:59 Відповісти
А какой вариант рассматривается с паРашей? Такой?
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27.03.2022 18:18 Відповісти
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