Є підстави вважати, що Путін розглядає "корейський" сценарій для України, - Буданов
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Путін може спробувати нав’язати Україні "корейський" сценарій.
Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", - зауважив Буданов.
Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.
"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — підсумував Буданов.
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Він лише повідомив про плани пу.
Розвідка ж повинна повідомляти про плани ворга ? Чи нє ??
Города освобождайте!
А не про корейский сценарий они нам уже начали говорить!
Московські нацисти хочуть те що захоплять приєднати до свого мордору. Це велика різниця.
озабочены Чернобаевкой.