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Россия использовала Международный Красный Крест в своих целях, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Россия использовала Международный Комитет Красного Креста в своих целях, заявила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время телемарафона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест решил открыть в Ростове представительство для помощи беженцам из Украины

"Мы сразу и первые отреагировали крайне негативно (на открытие представительства МККК в Ростове-на дону - Ред.), потому что работаем с ними напрямую и знаем, что на самом деле они не влияют на ситуацию, на самом деле их Россия использовала. Петер Маурер, который был в москве, накануне был в Киеве, он встречался с премьер-министром, со мной, с другими министрами, и мы донесли ему свою позицию и свое видение, как сделать так, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Вместо этого он поехал в Москву, и результат вы видите. Будут открывать представительство. Это, кстати, не факт. Россия просто подумает, нужно ли им или нет это представительство. И выглядит, мягко говоря, Международный Красный Крест нехорошо в глазах международного сообщества", - сказала Верещук.

Также читайте: 40 тысяч украинцев оккупанты принудительно вывезли в РФ, - Верещук

Напомним, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер 23 марта в Москве встретился с руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым и обсудил открытие офиса организации в Ростове-на-Дону.
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Топ комментарии
+25
Эти продажные целый месяц в жопе колупались, а потом повелись на бабло и на территории агрессора открывают представительство.

Верх маразма и продажности!
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27.03.2022 14:06
+23
Эта война ясно показывает кто есть кто. Срывает маски.
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27.03.2022 14:09
+16
Ещё одна никчемная продажная организация петухов. Мир прогнил на кацапских подачках.
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27.03.2022 14:08
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Оце у Верещучки IQ ! За місяць москалів розкусила!
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27.03.2022 14:29 Ответить
Я їй особисто писала звернутися до країн-донорів,а також до тих хто перевів кошти для України через цю організацію. Список є ,але дама не розуміє хто є хто і что делать.
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27.03.2022 14:45 Ответить
Эти продажные целый месяц в жопе колупались, а потом повелись на бабло и на территории агрессора открывают представительство.

Верх маразма и продажности!
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27.03.2022 14:06 Ответить
А в корупції звинувачують Україну.
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27.03.2022 14:15 Ответить
Не месяц, а 8 лет. С 2014 года они начали гуманитарку разворовывать. А сейчас принимают участие в похищении людей. Куда смотрит прокуратура?
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27.03.2022 14:36 Ответить
Червоний крест нажаль перетворився на використаний гумовий виріб...
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27.03.2022 14:08 Ответить
Я якось вже писав, що їм свій логотип "Червоний хрест" давно настав час поміняти на "Червону свастику".
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27.03.2022 14:44 Ответить
Не зовсім зрозуміло про що мова. Це ж Червоний Хрест. Неурядова, гуманітарна організація.
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27.03.2022 14:08 Ответить
Яку кацапня "заряджає". Всі ці "неурядові,гуманітарні" до дупи.
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27.03.2022 14:09 Ответить
Це світова організація. Вона скрізь надає допомогу. На територію ОРДЛО ешелонами допомогу возять.
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27.03.2022 19:05 Ответить
А для чего создавалась эта организация, какие ее цели устав и тд это не важно?
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27.03.2022 14:13 Ответить
Я про зміст статті - чому створення представництва це погано.
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27.03.2022 19:04 Ответить
Потому что не соответствует заявленным целям организации.
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27.03.2022 19:16 Ответить
Представництво буде допомагати гуманітарно - доставляти трупи додоми у рф.
???
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27.03.2022 23:28 Ответить
Да в целях организации есть такая функция как судебная медицина, связанная с опознованием трупов и тд., Но там ясно сказано что это в зоне военный конфликтов. В Ростове-на-Дону кто там по кому стреляет?
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28.03.2022 07:34 Ответить
Ещё одна никчемная продажная организация петухов. Мир прогнил на кацапских подачках.
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27.03.2022 14:08 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 14:08 Ответить
Нагадаємо, президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер така ж сама продажна німецька шлюха,як і бувша завербована ,рашистом, екс-канцлерка Меркель,
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27.03.2022 14:09 Ответить
Эта война ясно показывает кто есть кто. Срывает маски.
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27.03.2022 14:09 Ответить
Ці уроди були такими ще з 2014-го!
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27.03.2022 14:26 Ответить
Червоний Хрест займається організацієй Нацистських таборів!!! Потрібен Міжнародний Трибунал
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27.03.2022 14:10 Ответить
Скоріше вони спільно нас використали.
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27.03.2022 14:14 Ответить
Я так понимаю будут лечить безруких и безногих касапских орков а не раненных украинских беженцев и жертв бомбардировок.
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27.03.2022 14:21 Ответить
Так і буде.На гроші пожертвувані для допомоги українцям будуть лікувати російських *********.
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27.03.2022 14:32 Ответить
только теперь это стало еще четче видно...
вспомните как они возили а ордло помощь строй материалами и лекарствами, которые НИКОГДА не доставались населению...а кому ж тогда шла эта помощь??? кто просил о ней? кому помогло???
сколько раз наши просили не делать это???
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27.03.2022 14:23 Ответить
Як це коментує сам п.Петер.
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27.03.2022 14:27 Ответить
Міжнародний червоний хрест - це не та нєпрікасаємая корова, яку не можна притягти до відповідальності за посібництво тероризму. Але є великий сумнів, що українська влада перейде від порожнього струсу повітря, до реальних дій і в цьому питанні.
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27.03.2022 14:27 Ответить
Умова рузьких,допуску Ч/Х до гум. коридорів це допомога всім без виключень.
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27.03.2022 14:29 Ответить
А які гумконвої в ростові-на -Дону?
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27.03.2022 15:23 Ответить
Пора нарисовать Красный крест с этим Петером в брызгах крови и положить конец его карьере !!!!!
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27.03.2022 14:30 Ответить
Можна ще отакий, тільки червоний, а не чорний; і замість полумісяця поруч - червону "Z"-ку.

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27.03.2022 15:57 Ответить
Петера Маурера замуровать в стену вмсте со шрёдером и прикупленным дерьмом!
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27.03.2022 14:33 Ответить
проснулась
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27.03.2022 14:34 Ответить
записати Червоний Хрест до співучасників викрадення людей рашистами
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27.03.2022 14:45 Ответить
А говорять,що на Заході немає корупції...,бабло воно скрізь ---БАБЛО!!
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27.03.2022 14:50 Ответить
Ну що ж...колись, в 1980 році, і олімпіада в Москві була...
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27.03.2022 15:09 Ответить
Забудьте про красный «зеленый и синий крест». Неужели не понятно что они нас продали
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27.03.2022 15:13 Ответить
"Червоний Хрест", "ООН" і МАГАТЕ це організації трутні.
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27.03.2022 15:20 Ответить
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27.03.2022 15:50 Ответить
Я так розумію що критичне мислення відсутнє не тільки у російських окупантів... здебільшого правлять емоції. Перш за все уважно прочитайте на яких засадах працює Міжнародний Червоний Хрест, його статут а також конвенцію про захист прав людини... Якщо ви знайдете якесь інше рішення як допомогти людям на окупованих територіях ( мається на увазі не МКЧХ), я зніму перед вами капелюха
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27.03.2022 16:22 Ответить
Який він тепер міжнародний, просто хрест фашиста ***********.
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27.03.2022 16:33 Ответить
Судя по тому, как их босс страстно обнимался с МИДовским конем Лавриком (нисколько не преувеличиваю, есть видеозапись можете сами посмотреть "обнимашки с Лаврушкой"), то напрашиваются выводы (сами собой) на сколько хорошо они его умаслили!

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27.03.2022 16:40 Ответить
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27.03.2022 16:44 Ответить
 
 