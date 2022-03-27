Росія використала Міжнародний Червоний Хрест у власних цілях, - Верещук

Росія використала Міжнародний Комітет Червоного Хреста в своїх цілях, заявила віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час телемарафону.

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"Ми одразу і перші відреагували вкрай негативно (на відкриття представництва МКЧХ у Ростові-на дону - Ред.), бо працюємо з ними безпосередньо і знаємо, що насправді вони не впливають на ситуацію, насправді їх Росія використала. Петер Маурер, який був у москві, напередодні був у Києві, він зустрічався з прем’єр-міністром, зі мною, з іншими міністрами. І ми донесли йому свою позицію і своє бачення, як зробити так, щоб гуманітарні коридори запрацювали. Натомість він поїхав до Москви, і результат ви бачите. Будуть відкривати представництво. Це, до речі, не факт. Росія просто подумає, чи треба їм, чи ні це представництво. І виглядає, м’яко кажучи, Міжнародний Червоний Хрест недобре в очах міжнародної спільноти", - сказала Верещук.

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Нагадаємо, президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер 23 березня в москві зустрівся з керівником російського мзс сєргієм лавровим і обговорив відкриття офісу організації у ростові-на-дону.