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Росія використала Міжнародний Червоний Хрест у власних цілях, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Росія використала Міжнародний Комітет Червоного Хреста в своїх цілях, заявила віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час телемарафону.

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"Ми одразу і перші відреагували вкрай негативно (на відкриття представництва МКЧХ у Ростові-на дону - Ред.), бо працюємо з ними безпосередньо і знаємо, що насправді вони не впливають на ситуацію, насправді їх Росія використала. Петер Маурер, який був у москві, напередодні був у Києві, він зустрічався з прем’єр-міністром, зі мною, з іншими міністрами. І ми донесли йому свою позицію і своє бачення, як зробити так, щоб гуманітарні коридори запрацювали. Натомість він поїхав до Москви, і результат ви бачите. Будуть відкривати представництво. Це, до речі, не факт. Росія просто подумає, чи треба їм, чи ні це представництво. І виглядає, м’яко кажучи, Міжнародний Червоний Хрест недобре в очах міжнародної спільноти", - сказала Верещук.

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Нагадаємо, президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер 23 березня в москві зустрівся з керівником російського мзс сєргієм лавровим і обговорив відкриття офісу організації у ростові-на-дону.
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Топ коментарі
+25
Эти продажные целый месяц в жопе колупались, а потом повелись на бабло и на территории агрессора открывают представительство.

Верх маразма и продажности!
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27.03.2022 14:06
+23
Эта война ясно показывает кто есть кто. Срывает маски.
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27.03.2022 14:09
+16
Ещё одна никчемная продажная организация петухов. Мир прогнил на кацапских подачках.
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27.03.2022 14:08
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Оце у Верещучки IQ ! За місяць москалів розкусила!
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27.03.2022 14:29 Відповісти
Я їй особисто писала звернутися до країн-донорів,а також до тих хто перевів кошти для України через цю організацію. Список є ,але дама не розуміє хто є хто і что делать.
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27.03.2022 14:45 Відповісти
Эти продажные целый месяц в жопе колупались, а потом повелись на бабло и на территории агрессора открывают представительство.

Верх маразма и продажности!
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27.03.2022 14:06 Відповісти
А в корупції звинувачують Україну.
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27.03.2022 14:15 Відповісти
Не месяц, а 8 лет. С 2014 года они начали гуманитарку разворовывать. А сейчас принимают участие в похищении людей. Куда смотрит прокуратура?
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27.03.2022 14:36 Відповісти
Червоний крест нажаль перетворився на використаний гумовий виріб...
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27.03.2022 14:08 Відповісти
Я якось вже писав, що їм свій логотип "Червоний хрест" давно настав час поміняти на "Червону свастику".
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27.03.2022 14:44 Відповісти
Не зовсім зрозуміло про що мова. Це ж Червоний Хрест. Неурядова, гуманітарна організація.
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27.03.2022 14:08 Відповісти
Яку кацапня "заряджає". Всі ці "неурядові,гуманітарні" до дупи.
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27.03.2022 14:09 Відповісти
Це світова організація. Вона скрізь надає допомогу. На територію ОРДЛО ешелонами допомогу возять.
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27.03.2022 19:05 Відповісти
А для чего создавалась эта организация, какие ее цели устав и тд это не важно?
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27.03.2022 14:13 Відповісти
Я про зміст статті - чому створення представництва це погано.
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27.03.2022 19:04 Відповісти
Потому что не соответствует заявленным целям организации.
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27.03.2022 19:16 Відповісти
Представництво буде допомагати гуманітарно - доставляти трупи додоми у рф.
???
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27.03.2022 23:28 Відповісти
Да в целях организации есть такая функция как судебная медицина, связанная с опознованием трупов и тд., Но там ясно сказано что это в зоне военный конфликтов. В Ростове-на-Дону кто там по кому стреляет?
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28.03.2022 07:34 Відповісти
Ещё одна никчемная продажная организация петухов. Мир прогнил на кацапских подачках.
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27.03.2022 14:08 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 14:08 Відповісти
Нагадаємо, президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер така ж сама продажна німецька шлюха,як і бувша завербована ,рашистом, екс-канцлерка Меркель,
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27.03.2022 14:09 Відповісти
Эта война ясно показывает кто есть кто. Срывает маски.
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27.03.2022 14:09 Відповісти
Ці уроди були такими ще з 2014-го!
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27.03.2022 14:26 Відповісти
Червоний Хрест займається організацієй Нацистських таборів!!! Потрібен Міжнародний Трибунал
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27.03.2022 14:10 Відповісти
Скоріше вони спільно нас використали.
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27.03.2022 14:14 Відповісти
Я так понимаю будут лечить безруких и безногих касапских орков а не раненных украинских беженцев и жертв бомбардировок.
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27.03.2022 14:21 Відповісти
Так і буде.На гроші пожертвувані для допомоги українцям будуть лікувати російських *********.
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27.03.2022 14:32 Відповісти
только теперь это стало еще четче видно...
вспомните как они возили а ордло помощь строй материалами и лекарствами, которые НИКОГДА не доставались населению...а кому ж тогда шла эта помощь??? кто просил о ней? кому помогло???
сколько раз наши просили не делать это???
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27.03.2022 14:23 Відповісти
Як це коментує сам п.Петер.
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27.03.2022 14:27 Відповісти
Міжнародний червоний хрест - це не та нєпрікасаємая корова, яку не можна притягти до відповідальності за посібництво тероризму. Але є великий сумнів, що українська влада перейде від порожнього струсу повітря, до реальних дій і в цьому питанні.
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27.03.2022 14:27 Відповісти
Умова рузьких,допуску Ч/Х до гум. коридорів це допомога всім без виключень.
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27.03.2022 14:29 Відповісти
А які гумконвої в ростові-на -Дону?
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27.03.2022 15:23 Відповісти
Пора нарисовать Красный крест с этим Петером в брызгах крови и положить конец его карьере !!!!!
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27.03.2022 14:30 Відповісти
Можна ще отакий, тільки червоний, а не чорний; і замість полумісяця поруч - червону "Z"-ку.

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27.03.2022 15:57 Відповісти
Петера Маурера замуровать в стену вмсте со шрёдером и прикупленным дерьмом!
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27.03.2022 14:33 Відповісти
проснулась
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27.03.2022 14:34 Відповісти
записати Червоний Хрест до співучасників викрадення людей рашистами
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27.03.2022 14:45 Відповісти
А говорять,що на Заході немає корупції...,бабло воно скрізь ---БАБЛО!!
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27.03.2022 14:50 Відповісти
Ну що ж...колись, в 1980 році, і олімпіада в Москві була...
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27.03.2022 15:09 Відповісти
Забудьте про красный «зеленый и синий крест». Неужели не понятно что они нас продали
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27.03.2022 15:13 Відповісти
"Червоний Хрест", "ООН" і МАГАТЕ це організації трутні.
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27.03.2022 15:20 Відповісти
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27.03.2022 15:50 Відповісти
Я так розумію що критичне мислення відсутнє не тільки у російських окупантів... здебільшого правлять емоції. Перш за все уважно прочитайте на яких засадах працює Міжнародний Червоний Хрест, його статут а також конвенцію про захист прав людини... Якщо ви знайдете якесь інше рішення як допомогти людям на окупованих територіях ( мається на увазі не МКЧХ), я зніму перед вами капелюха
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27.03.2022 16:22 Відповісти
Який він тепер міжнародний, просто хрест фашиста ***********.
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27.03.2022 16:33 Відповісти
Судя по тому, как их босс страстно обнимался с МИДовским конем Лавриком (нисколько не преувеличиваю, есть видеозапись можете сами посмотреть "обнимашки с Лаврушкой"), то напрашиваются выводы (сами собой) на сколько хорошо они его умаслили!

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27.03.2022 16:40 Відповісти
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27.03.2022 16:44 Відповісти
 
 