РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11929 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
31 138 31
армия РФ (15471) Николаевская область (1882) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (108) ВСУ (5210)

Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 27 марта, на Николаевщине подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была сбита очередная российская крылатая ракета, выпущенная по мирным украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Подразделение ПВО 80-й ОДШБ точно попало и сбило крылатую ракету, которую выпустили россияне против мирного населения Украины.

Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету 01
Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету 02
Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету 03
Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету 04
Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету 05

"Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте. Вместе победим! Слава ДШВ! Слава Украине!" - отмечают офицеры подразделений противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Читайте также: Десантники сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
не ************ треба переходити на стандарти НАТО а не йти по шляху ПУТЛОРАШКИ!
показать весь комментарий
28.03.2022 12:20
+5
По цих модулях можна буде визначити, хто спонсорував терористичну організацію рф.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:20
+4
Деякі модулі вціліли, можливо ************ для нашої ракетної програми
показать весь комментарий
28.03.2022 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деякі модулі вціліли, можливо ************ для нашої ракетної програми
показать весь комментарий
28.03.2022 12:08 Ответить
По цих модулях можна буде визначити, хто спонсорував терористичну організацію рф.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:20 Ответить
не ************ треба переходити на стандарти НАТО а не йти по шляху ПУТЛОРАШКИ!
показать весь комментарий
28.03.2022 12:20 Ответить
Вы специалист по MILам? Извините, не признал ,
показать весь комментарий
28.03.2022 12:39 Ответить
Вы специалист по MILам? Извините, не признал ,
показать весь комментарий
28.03.2022 12:42 Ответить
Тільки для металургії.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:21 Ответить
у нас эти модули делают еще лучшие,и на новой элементной базе-а не на совковой
показать весь комментарий
28.03.2022 12:23 Ответить
Ракетній програмі гаплик. Дякуємо, дуже дякуємо клоуну.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:24 Ответить
На металлолом разве что.Технологии каменного века
показать весь комментарий
28.03.2022 12:30 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 13:11 Ответить
Орки вже швиряють, що у них є і куди попало в сторону Неньки.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:17 Ответить
Орки вже швиряють, що у них є і куди попало в сторону Неньки.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:17 Ответить
зачем этот мусор копировать
показать весь комментарий
28.03.2022 12:19 Ответить
Щоб не робити ТАК.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:21 Ответить
не ************ треба переходити на стандарти НАТО а не йти по шляху ПУТЛОРАШКИ!
показать весь комментарий
28.03.2022 12:22 Ответить
Виглядає занадто цілою, можливо впала сама, що ще гірше - вундервафлі не літають
показать весь комментарий
28.03.2022 12:24 Ответить
Бандерафцы украли наши крылатые ракеты. Пробрались в Беларусь и оттуда стреляют ими по мирному украинскому населению исконна рускава Львова. - Из сообщений РусТВ.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:26 Ответить
сегодняшный дзен
показать весь комментарий
28.03.2022 12:28 Ответить
Це дуже добре що блоки керування більш-меньш цілі.
Я не є фахівцем з РЕТ, але можна визначити як впливають засоби РЕБ, які/як системи навігації працюють і т.п.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:02 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 13:11 Ответить
 
 