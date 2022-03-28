Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету. ФОТО

Вчера, 27 марта, на Николаевщине подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была сбита очередная российская крылатая ракета, выпущенная по мирным украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Подразделение ПВО 80-й ОДШБ точно попало и сбило крылатую ракету, которую выпустили россияне против мирного населения Украины.











"Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте. Вместе победим! Слава ДШВ! Слава Украине!" - отмечают офицеры подразделений противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

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