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Львівські десантники збили чергову ворожу ракету. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 27 березня, на Миколаївщині підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито чергову російську крилату ракету, випущену по мирних українцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Підрозділ ППО 80 ОДШБ влучно поцілив та збив крилату ракету, яку випустили росіяни проти мирного населення України.

Львівські десантники збили чергову ворожу ракету 01
Львівські десантники збили чергову ворожу ракету 02
Львівські десантники збили чергову ворожу ракету 03
Львівські десантники збили чергову ворожу ракету 04
Львівські десантники збили чергову ворожу ракету 05

 "Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті. Разом переможемо! Слава ДШВ! Слава Україні!", – зазначають офіцери підрозділів протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

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Топ коментарі
+9
не ************ треба переходити на стандарти НАТО а не йти по шляху ПУТЛОРАШКИ!
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28.03.2022 12:20
+5
По цих модулях можна буде визначити, хто спонсорував терористичну організацію рф.
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28.03.2022 12:20
+4
Деякі модулі вціліли, можливо ************ для нашої ракетної програми
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28.03.2022 12:08
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Деякі модулі вціліли, можливо ************ для нашої ракетної програми
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28.03.2022 12:08 Відповісти
По цих модулях можна буде визначити, хто спонсорував терористичну організацію рф.
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28.03.2022 12:20 Відповісти
не ************ треба переходити на стандарти НАТО а не йти по шляху ПУТЛОРАШКИ!
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28.03.2022 12:20 Відповісти
Вы специалист по MILам? Извините, не признал ,
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28.03.2022 12:39 Відповісти
Вы специалист по MILам? Извините, не признал ,
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28.03.2022 12:42 Відповісти
Тільки для металургії.
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28.03.2022 12:21 Відповісти
у нас эти модули делают еще лучшие,и на новой элементной базе-а не на совковой
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28.03.2022 12:23 Відповісти
Ракетній програмі гаплик. Дякуємо, дуже дякуємо клоуну.
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28.03.2022 12:24 Відповісти
На металлолом разве что.Технологии каменного века
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28.03.2022 12:30 Відповісти
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28.03.2022 13:11 Відповісти
Орки вже швиряють, що у них є і куди попало в сторону Неньки.
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28.03.2022 12:17 Відповісти
Орки вже швиряють, що у них є і куди попало в сторону Неньки.
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28.03.2022 12:17 Відповісти
зачем этот мусор копировать
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28.03.2022 12:19 Відповісти
Щоб не робити ТАК.
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28.03.2022 12:21 Відповісти
не ************ треба переходити на стандарти НАТО а не йти по шляху ПУТЛОРАШКИ!
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28.03.2022 12:22 Відповісти
Виглядає занадто цілою, можливо впала сама, що ще гірше - вундервафлі не літають
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28.03.2022 12:24 Відповісти
Бандерафцы украли наши крылатые ракеты. Пробрались в Беларусь и оттуда стреляют ими по мирному украинскому населению исконна рускава Львова. - Из сообщений РусТВ.
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28.03.2022 12:26 Відповісти
сегодняшный дзен
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28.03.2022 12:28 Відповісти
Це дуже добре що блоки керування більш-меньш цілі.
Я не є фахівцем з РЕТ, але можна визначити як впливають засоби РЕБ, які/як системи навігації працюють і т.п.
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28.03.2022 13:02 Відповісти
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28.03.2022 13:11 Відповісти
 
 