Львівські десантники збили чергову ворожу ракету. ФОТО

Вчора, 27 березня, на Миколаївщині підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито чергову російську крилату ракету, випущену по мирних українцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Підрозділ ППО 80 ОДШБ влучно поцілив та збив крилату ракету, яку випустили росіяни проти мирного населення України.











"Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті. Разом переможемо! Слава ДШВ! Слава Україні!", – зазначають офіцери підрозділів протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

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