Путина нельзя судить за военные преступления, пока он президент РФ, - Венедиктова

Открыть уголовное производство по президенту РФ Владимиру Путину за совершение военных преступлений невозможно, пока он находится в должности.

Об этом заявила на брифинге в Киеве генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно заявляла, что крупнейший военный преступник 21 века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор добавила: "Соблюдая нормы международного и национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ".

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