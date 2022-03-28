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Путина нельзя судить за военные преступления, пока он президент РФ, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Открыть уголовное производство по президенту РФ Владимиру Путину за совершение военных преступлений невозможно, пока он находится в должности.
Об этом заявила на брифинге в Киеве генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я неоднократно заявляла, что крупнейший военный преступник 21 века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет", - сказала Венедиктова.
Генпрокурор добавила: "Соблюдая нормы международного и национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ".
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Імунітет ratione personae має процесуальну природу і накладає заборону на будь-яке кримінальне переслідування в той час, коли особа займає відповідну посаду.
Так, вони відрізняються тим, що імунітетом ratione personae користується тільки обмежене число високопосадовців (як правило, це, за термінологією Комісії з міжнародного права, так звана «трійка» - глава держави, глава уряду, міністр закордонних справ),
а імунітет ratione materiae поширюється на посадових осіб держави в цілому і виходить за рамки періоду виконання останніми своїх функцій.
Буде справедливим визнати необхідність дії міжнародних імунітетів ratione personae щодо цієї категорії осіб, адже притягнення до кримінальної відповідальності чинних вищих посадових осіб держави, принаймні на даному етапі розвитку міжнародного співтовариства, порушило б існуючу стабільність в міжнародних відносинах держав.
Замість того, щоб "смотреть в глазки" цьому упирю, треба було це зробити, а не гратись в закон
Интересно: еслим б гитлер не застрелился - союзники что: ждали бы перевыборов , чтоб его судить? Это просто тупая глупость в стиле "увидеть глаза путина"