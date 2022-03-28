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Новости Война в Украине
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Путина нельзя судить за военные преступления, пока он президент РФ, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Открыть уголовное производство по президенту РФ Владимиру Путину за совершение военных преступлений невозможно, пока он находится в должности.

Об этом заявила на брифинге в Киеве генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно заявляла, что крупнейший военный преступник 21 века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор добавила: "Соблюдая нормы международного и национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ".

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Топ комментарии
+44
Скажену собаку не лікують.Її стріляють.
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28.03.2022 14:47
+34
А що мали діти яких він убив? Не може бути ніяких імунітетів цьому виродку.
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28.03.2022 14:48
+30
восхищённый болгарин™

@*********

6 ч

Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников ******* развита.
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28.03.2022 14:47
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Навіщо нам прокурор , який не досить добре знається на праві ? Може пора замінити на більш компетентну особу ? У виборах ху-йла приймали участь громадяни Криму та Донбасу . Отже вибори не дійсні . Якщо злочинець оголосив сам себе недоторканним , то це ще не значить , що він для правосуддя є недоторканний . Тим паче , що злочинець здійснює масові вбивства й геноцид ...
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28.03.2022 15:40 Ответить
Ну правильно....можна тільки за Порохом ганятись,а пуйла ні-ні
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28.03.2022 15:41 Ответить
Мілошевич і Хусейн: так можна було?!
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28.03.2022 15:43 Ответить
Каддафі теж можна було, а він такого як Пуйло не натворив.
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28.03.2022 16:51 Ответить
... на ВСЮ голову
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28.03.2022 15:45 Ответить
Вбивцю не судять, вбивцю знищують.
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28.03.2022 15:46 Ответить
Шо вона несе,курва
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28.03.2022 15:58 Ответить
Що? Оте мале гімно ще й судити треба? А одразу на гілляку не можна?
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28.03.2022 16:00 Ответить
Венедиктова покрывает убийцу, может её можно судить?
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28.03.2022 16:06 Ответить
Імунітет ratione materiae захищає глав держав та інших високопоставлених осіб від кримінального переслідування за діяння, які вони скоїли, коли здійснювали свої офіційні повноваження протягом строку своїх повноважень.

Імунітет ratione personae має процесуальну природу і накладає заборону на будь-яке кримінальне переслідування в той час, коли особа займає відповідну посаду.

Так, вони відрізняються тим, що імунітетом ratione personae користується тільки обмежене число високопосадовців (як правило, це, за термінологією Комісії з міжнародного права, так звана «трійка» - глава держави, глава уряду, міністр закордонних справ),
а імунітет ratione materiae поширюється на посадових осіб держави в цілому і виходить за рамки періоду виконання останніми своїх функцій.

Буде справедливим визнати необхідність дії міжнародних імунітетів ratione personae щодо цієї категорії осіб, адже притягнення до кримінальної відповідальності чинних вищих посадових осіб держави, принаймні на даному етапі розвитку міжнародного співтовариства, порушило б існуючу стабільність в міжнародних відносинах держав.
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28.03.2022 16:12 Ответить
Пуйло нелегітимний президент. Давно це треба було визнати через українські суди, тому що його "вибирали" в окупованих Криму і територіях Донецької і Луганської областей.
Замість того, щоб "смотреть в глазки" цьому упирю, треба було це зробити, а не гратись в закон
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27.06.2022 17:23 Ответить
Та ты шо?! А Каддафи с Хусейном тоже были действующими презедентами!
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28.03.2022 16:32 Ответить
Сначала - признать "президента РФ" не легитимным за нарушение им Конституции РФ, затем можно привлекать к уголовной ответственности.
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28.03.2022 16:35 Ответить
Венидиктова в своем репертуаре
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28.03.2022 16:59 Ответить
Балаган зрадників всіма способами спасає Пуйла від шибениці і Рашку від розвалу. Підписання " мирного " договору, без різниці якого змісту, дозволить зняти санкції і Рашка уникне відповідальності за воєнні злочини. Чи хтось розраховує що Пуйло погидиться в договорі визнати себе і своїх орків воєнними злочинцями і фашистами?
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28.03.2022 17:04 Ответить
Эту тварь надо грохнуть без разных судов.И чем быстрей тем лучше для всех
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28.03.2022 18:36 Ответить
Ох у ели...
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28.03.2022 18:45 Ответить
То, что эта **** ********* невпопад еще раз подтверждает, что Зеленое Говно и его шайка - кремлевские крысы
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28.03.2022 19:23 Ответить
Чушь собачья... Он обладает иммунитетом пока является гарантом закона... (Конституции) Да и то - это действует в правовом пространстве его страны. В международном правовом пространстве - он преступник, террорист...
Интересно: еслим б гитлер не застрелился - союзники что: ждали бы перевыборов , чтоб его судить? Это просто тупая глупость в стиле "увидеть глаза путина"
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06.04.2022 02:18 Ответить
Які конкретно норми міжнародного і національного права? Маразм " прокурора"
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27.06.2022 17:13 Ответить
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