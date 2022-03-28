В России закрылась последняя оппозиционная газета
Российская оппозиционная "Новая газета" объявила об остановке выхода издания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление редакции произошло это после второго предупреждения Роскомнадзора.
"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы останавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге – до окончания специальной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Имярек
показать весь комментарий28.03.2022 15:17
+16 Перехватчик
показать весь комментарий28.03.2022 15:19
+13 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий28.03.2022 15:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це скорійше було премія цілої плеяди журналісток й журналістів цієї газети . Ганни Політковської , вбитою кадирівцями в 2006 році , Юрія Щекочихіна отруєнного талієм в 2003 , Станіслава Маркелова й Анастасії Бабунової вбитих в січні 2009 рока , Наталії Есмірової вбитої в липні 2009 року .
Якщо журналістів вбивають це як - опозиція чи ні ?!
А раптова смерть Валерії Новодворської в якому році сталася ?!
А те , що Макаревічу вже 8 років не дають виступати це теж як ?!!
Там ********** потрібен тільки той , хто вміє лише дивитися зомбоящик .
Я вчора про .
https://news.obozrevatel.com/society/hochetsya-priehat-i-pyulej-vam-vsem-dat-mat-otchitala-rossijskogo-okkupanta-kotoryij-ne-hochet-voevat-v-ukraine.htm?_gl=1*1xc4czp*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODM4MzIzMi4xMjMuMS4xNjQ4Mzg2MDQzLjA.&_ga=2.16771573.270654993.1648138871-1083913245.1633987151 "Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
какая классная оппозиция. Разрешают - опозиционируем, а не то не...
Парашкіноїдам-хуйлососам ніде не раді !
Це справжня їх опозиція !