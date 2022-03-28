В России закрылась последняя оппозиционная газета

Российская оппозиционная "Новая газета" объявила об остановке выхода издания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление редакции произошло это после второго предупреждения Роскомнадзора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики разрушили в Киеве три сотни зданий, погибли почти 300 человек, - Кличко

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы останавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге – до окончания специальной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Львовские десантники сбили очередную вражескую ракету. ФОТО