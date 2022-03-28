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Новости Агрессия России против Украины Война
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В России закрылась последняя оппозиционная газета

цензура

Российская оппозиционная "Новая газета" объявила об остановке выхода издания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление редакции произошло это после второго предупреждения Роскомнадзора.

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"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы останавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге – до окончания специальной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.

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журналистика (3289) оппозиция (5335) россия (95413) СМИ (3833) Роскомнадзор (50)


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Топ комментарии
+17
Фігасє, там була опозиційна преса?
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28.03.2022 15:17
+16
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28.03.2022 15:19
+13
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28.03.2022 15:23
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Фігасє, там була опозиційна преса?
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28.03.2022 15:17 Ответить
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28.03.2022 15:31 Ответить
останні 10-15 років тільки такі, що були чомусь ще потрібні фсб
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28.03.2022 15:34 Ответить
Ну як сказати ... главред "Нової газети" Дмитро Муратов отримав Нобелєвську премію миру .
Це скорійше було премія цілої плеяди журналісток й журналістів цієї газети . Ганни Політковської , вбитою кадирівцями в 2006 році , Юрія Щекочихіна отруєнного талієм в 2003 , Станіслава Маркелова й Анастасії Бабунової вбитих в січні 2009 рока , Наталії Есмірової вбитої в липні 2009 року .
Якщо журналістів вбивають це як - опозиція чи ні ?!
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28.03.2022 15:52 Ответить
Всі вказані Вами жертви датуються не пізніше 2009 року, зараз "трохи" інший рік, тому моє питання було цілком доречним.
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28.03.2022 15:57 Ответить
А вбивство Бориса Нємцова це який рік , теж до 2009 року ?!
А раптова смерть Валерії Новодворської в якому році сталася ?!

А те , що Макаревічу вже 8 років не дають виступати це теж як ?!!
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28.03.2022 16:24 Ответить
Бо той , хто вміє щось читати , той в ********** зайвий .
Там ********** потрібен тільки той , хто вміє лише дивитися зомбоящик .
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28.03.2022 15:21 Ответить
І то якщо він його правильно дивиться, не ставлячи зайвих питань.
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28.03.2022 15:36 Ответить
Та які там питання, якщо звонять до рашистської мамаші, кажуть ваш син у нас в полоні, а воно відповіда, я політікой нє інтєресуюсь. Русню вилікує лише фізичне знищення.
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28.03.2022 15:41 Ответить
Ось тут Ви не праві, ще як цікавляться. Інша справа що ні хріна в цьому не розуміють, а лише повторюють наративи із зомбоящика.
Я вчора про .
https://news.obozrevatel.com/society/hochetsya-priehat-i-pyulej-vam-vsem-dat-mat-otchitala-rossijskogo-okkupanta-kotoryij-ne-hochet-voevat-v-ukraine.htm?_gl=1*1xc4czp*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODM4MzIzMi4xMjMuMS4xNjQ4Mzg2MDQzLjA.&_ga=2.16771573.270654993.1648138871-1083913245.1633987151 "Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
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28.03.2022 15:57 Ответить
в рф - газет нет, туалетной бумаги - нет, унитазов - нет .., книги - скурили, плакатами - подтерлись, памперсы - тяжелые, из ваты - кровавые затычки ..
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28.03.2022 15:37 Ответить
"Газєта бєз бумагі і бєз расстояній"
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28.03.2022 16:31 Ответить
Глухонімі раби країни му-му. Об них ноги витирають а вони ще й дякують.
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28.03.2022 15:18 Ответить
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28.03.2022 15:30 Ответить
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28.03.2022 15:19 Ответить
опопзиционная? очень смешно. в третьем рейхе наверно тоже была оппозиция тогда
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28.03.2022 15:22 Ответить
а знаете ли вы что... что в роzzии тоже есть оппозиция, и когда власть говорит "надо ввести войска на Украину", они очень дерзко возражают: да не "на" а "в" Украину?
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28.03.2022 15:38 Ответить
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты ...

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28.03.2022 15:23 Ответить
Опозиційна до чого? До здорового глузду?
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28.03.2022 15:23 Ответить
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28.03.2022 15:23 Ответить
Остались одни советские газеты, вредные для пищеварения
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28.03.2022 15:24 Ответить
і вредные навіть для дупи
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28.03.2022 15:34 Ответить
Нафига кацапне альтернативные источники информации, если они верет в те ссаки, что им льет соловьев, ********* и пр.?
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28.03.2022 15:25 Ответить
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28.03.2022 15:27 Ответить
... до окончания спецоперации...

какая классная оппозиция. Разрешают - опозиционируем, а не то не...
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28.03.2022 15:27 Ответить
Перестали обговорювати альтернативні методи окупації України і знищення українців? Ну так чим тупіший ворог, тим краще
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28.03.2022 15:33 Ответить
Це для кацапів погана новина. Газети їм скоро ой як потрібні будуть. В їхньому світлому майбутньому єдина "туалєтка", *****!
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28.03.2022 15:33 Ответить
Значит пришло время тавровать скот буквой "Z", и отправлять на принудительные работы за три килограмма сахара в месяц. Стадо уже созрело.
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28.03.2022 15:39 Ответить
За что только ей дали нобелевку Мира? Слились даже не сопротивляясь, были довольно таки беззубые, лишь изредка повякивали, но не сильно.
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28.03.2022 15:42 Ответить
Хох...нобилевские сыкунишки. *****.. Как в ежика дохлого вступил
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28.03.2022 15:46 Ответить
тепер вони розбігуться по закордонам доказувати що "рускіє совсєм нє такіє как путін"
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28.03.2022 15:49 Ответить
а що таке, на кишенькову опозицію в рамках раціоналізації в умовах санкцій, вирішили не витрачатися, да?
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28.03.2022 16:19 Ответить
Вона їм непотріна
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28.03.2022 16:20 Ответить
http://detaly.co.il/yakov-kedmi-bolshe-ne-poyavitsya-na-iton-tv/ Якова Кедми выгнали с ITON-TV


Парашкіноїдам-хуйлососам ніде не раді !
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28.03.2022 16:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kzx_N8AJiKw Масяня. Эпизод 160. Вакидзаси

Це справжня їх опозиція !
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28.03.2022 16:59 Ответить
Главред - Нобелевский лауреат, на минуточку.
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28.03.2022 22:42 Ответить
 
 