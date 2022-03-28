10 665 37
У Росії закрилася остання опозиційна газета
Російська опозиційна "Нова газета" оголосила про зупинення виходу видання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на заяву редакції, сталося це після другого попередження Роскомнагляду.
"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети в мережах та на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Имярек
показати весь коментар28.03.2022 15:17
+16 Перехватчик
показати весь коментар28.03.2022 15:19
+13 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар28.03.2022 15:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це скорійше було премія цілої плеяди журналісток й журналістів цієї газети . Ганни Політковської , вбитою кадирівцями в 2006 році , Юрія Щекочихіна отруєнного талієм в 2003 , Станіслава Маркелова й Анастасії Бабунової вбитих в січні 2009 рока , Наталії Есмірової вбитої в липні 2009 року .
Якщо журналістів вбивають це як - опозиція чи ні ?!
А раптова смерть Валерії Новодворської в якому році сталася ?!
А те , що Макаревічу вже 8 років не дають виступати це теж як ?!!
Там ********** потрібен тільки той , хто вміє лише дивитися зомбоящик .
Я вчора про .
https://news.obozrevatel.com/society/hochetsya-priehat-i-pyulej-vam-vsem-dat-mat-otchitala-rossijskogo-okkupanta-kotoryij-ne-hochet-voevat-v-ukraine.htm?_gl=1*1xc4czp*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODM4MzIzMi4xMjMuMS4xNjQ4Mzg2MDQzLjA.&_ga=2.16771573.270654993.1648138871-1083913245.1633987151 "Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
какая классная оппозиция. Разрешают - опозиционируем, а не то не...
Парашкіноїдам-хуйлососам ніде не раді !
Це справжня їх опозиція !