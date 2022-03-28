У Росії закрилася остання опозиційна газета

Російська опозиційна "Нова газета" оголосила про зупинення виходу видання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на заяву редакції, сталося це після другого попередження Роскомнагляду.

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"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети в мережах та на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України", - йдеться у повідомленні.

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