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У Росії закрилася остання опозиційна газета

цензура

Російська опозиційна "Нова газета" оголосила про зупинення виходу видання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на заяву редакції, сталося це після другого попередження Роскомнагляду.

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"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети в мережах та на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України", - йдеться у повідомленні.

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журналістика (1754) опозиція (292) росія (65002) ЗМІ (1357) Роскомнагляд (90)


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Топ коментарі
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Фігасє, там була опозиційна преса?
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28.03.2022 15:17
+16
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28.03.2022 15:19
+13
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28.03.2022 15:23
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Фігасє, там була опозиційна преса?
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28.03.2022 15:17 Відповісти
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28.03.2022 15:31 Відповісти
останні 10-15 років тільки такі, що були чомусь ще потрібні фсб
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28.03.2022 15:34 Відповісти
Ну як сказати ... главред "Нової газети" Дмитро Муратов отримав Нобелєвську премію миру .
Це скорійше було премія цілої плеяди журналісток й журналістів цієї газети . Ганни Політковської , вбитою кадирівцями в 2006 році , Юрія Щекочихіна отруєнного талієм в 2003 , Станіслава Маркелова й Анастасії Бабунової вбитих в січні 2009 рока , Наталії Есмірової вбитої в липні 2009 року .
Якщо журналістів вбивають це як - опозиція чи ні ?!
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28.03.2022 15:52 Відповісти
Всі вказані Вами жертви датуються не пізніше 2009 року, зараз "трохи" інший рік, тому моє питання було цілком доречним.
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28.03.2022 15:57 Відповісти
А вбивство Бориса Нємцова це який рік , теж до 2009 року ?!
А раптова смерть Валерії Новодворської в якому році сталася ?!

А те , що Макаревічу вже 8 років не дають виступати це теж як ?!!
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28.03.2022 16:24 Відповісти
Бо той , хто вміє щось читати , той в ********** зайвий .
Там ********** потрібен тільки той , хто вміє лише дивитися зомбоящик .
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28.03.2022 15:21 Відповісти
І то якщо він його правильно дивиться, не ставлячи зайвих питань.
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28.03.2022 15:36 Відповісти
Та які там питання, якщо звонять до рашистської мамаші, кажуть ваш син у нас в полоні, а воно відповіда, я політікой нє інтєресуюсь. Русню вилікує лише фізичне знищення.
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28.03.2022 15:41 Відповісти
Ось тут Ви не праві, ще як цікавляться. Інша справа що ні хріна в цьому не розуміють, а лише повторюють наративи із зомбоящика.
Я вчора про .
https://news.obozrevatel.com/society/hochetsya-priehat-i-pyulej-vam-vsem-dat-mat-otchitala-rossijskogo-okkupanta-kotoryij-ne-hochet-voevat-v-ukraine.htm?_gl=1*1xc4czp*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODM4MzIzMi4xMjMuMS4xNjQ4Mzg2MDQzLjA.&_ga=2.16771573.270654993.1648138871-1083913245.1633987151 "Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
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28.03.2022 15:57 Відповісти
в рф - газет нет, туалетной бумаги - нет, унитазов - нет .., книги - скурили, плакатами - подтерлись, памперсы - тяжелые, из ваты - кровавые затычки ..
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28.03.2022 15:37 Відповісти
"Газєта бєз бумагі і бєз расстояній"
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28.03.2022 16:31 Відповісти
Глухонімі раби країни му-му. Об них ноги витирають а вони ще й дякують.
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28.03.2022 15:18 Відповісти
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28.03.2022 15:30 Відповісти
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28.03.2022 15:19 Відповісти
опопзиционная? очень смешно. в третьем рейхе наверно тоже была оппозиция тогда
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28.03.2022 15:22 Відповісти
а знаете ли вы что... что в роzzии тоже есть оппозиция, и когда власть говорит "надо ввести войска на Украину", они очень дерзко возражают: да не "на" а "в" Украину?
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28.03.2022 15:38 Відповісти
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты ...

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28.03.2022 15:23 Відповісти
Опозиційна до чого? До здорового глузду?
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28.03.2022 15:23 Відповісти
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28.03.2022 15:23 Відповісти
Остались одни советские газеты, вредные для пищеварения
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28.03.2022 15:24 Відповісти
і вредные навіть для дупи
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28.03.2022 15:34 Відповісти
Нафига кацапне альтернативные источники информации, если они верет в те ссаки, что им льет соловьев, ********* и пр.?
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28.03.2022 15:25 Відповісти
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28.03.2022 15:27 Відповісти
... до окончания спецоперации...

какая классная оппозиция. Разрешают - опозиционируем, а не то не...
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28.03.2022 15:27 Відповісти
Перестали обговорювати альтернативні методи окупації України і знищення українців? Ну так чим тупіший ворог, тим краще
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28.03.2022 15:33 Відповісти
Це для кацапів погана новина. Газети їм скоро ой як потрібні будуть. В їхньому світлому майбутньому єдина "туалєтка", *****!
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28.03.2022 15:33 Відповісти
Значит пришло время тавровать скот буквой "Z", и отправлять на принудительные работы за три килограмма сахара в месяц. Стадо уже созрело.
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28.03.2022 15:39 Відповісти
За что только ей дали нобелевку Мира? Слились даже не сопротивляясь, были довольно таки беззубые, лишь изредка повякивали, но не сильно.
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28.03.2022 15:42 Відповісти
Хох...нобилевские сыкунишки. *****.. Как в ежика дохлого вступил
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28.03.2022 15:46 Відповісти
тепер вони розбігуться по закордонам доказувати що "рускіє совсєм нє такіє как путін"
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28.03.2022 15:49 Відповісти
а що таке, на кишенькову опозицію в рамках раціоналізації в умовах санкцій, вирішили не витрачатися, да?
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28.03.2022 16:19 Відповісти
Вона їм непотріна
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28.03.2022 16:20 Відповісти
http://detaly.co.il/yakov-kedmi-bolshe-ne-poyavitsya-na-iton-tv/ Якова Кедми выгнали с ITON-TV


Парашкіноїдам-хуйлососам ніде не раді !
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28.03.2022 16:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kzx_N8AJiKw Масяня. Эпизод 160. Вакидзаси

Це справжня їх опозиція !
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28.03.2022 16:59 Відповісти
Главред - Нобелевский лауреат, на минуточку.
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28.03.2022 22:42 Відповісти
 
 