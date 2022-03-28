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Новости Война
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Некоторые российские бизнесмены хотят помогать украинской армии, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о российском бизнесмене Романе Абрамовиче отметил, что не будет обсуждать свои разговоры с президентом США. Зеленский добавил, что есть бизнесмены РФ, предлагающие финансировать украинскую армию.

Об этом Зеленский рассказал в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения обсуждений моих с Байденом... Некоторые наши частные разговоры в силу разных причин я не готов сейчас обсуждать... Я знаю, что вот этот бизнесмен, он был в подгруппе с российской стороны. Я не знаю как, официально или неофициально, они контактировали…

И действительно, насколько мне известно, помогал в вопросе гуманитарного характера с вывозом людей и гумконвоем из Мариуполя. В Мариуполе пробовали все, и он тоже, я знаю, но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны.

Читайте: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича, - WSJ

Но то, что от него и некоторых бизнесменов приходили сигналы "давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем"... Некоторые даже обращались с тем, что они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. "Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или в Швейцарии, мы хотим... Можно так сделать, чтобы мимо какого-нибудь санкционного списка", - заявил Зеленский.

"Некоторые люди не хотят называть свои фамилии, но говорят, что "вообще хотим помогать вашей армии, тоже являясь гражданами Российской Федерации", - добавил он.

"Мое отношение достаточно простое. Любой человек, который сегодня готов. Любой бизнесмен России, любого калибра, готовый давать деньги на поддержку украинской армии… Мы готовы обеспечить ему безопасность, работу, развитие его бизнеса. Все, кто поддерживает сегодня нас, борющихся за свою страну.

Также читайте: Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах, - The Jerusalem Post

Я могу обсуждать то, что я как гарант конституции способен сделать, способен и могу. Я говорю именно о санкциях внутри нашего государства — их можно обсуждать. Можно говорить о том, что этот человек меняет гражданство, кто хочет иметь экономический вид на жительство, свое видение, бизнес развивать – можно это все обсуждать. Но если он, она, они сегодня готовы помогать… Не обязательно это делать публично, я понимаю, что человек боится, что будет с его семьей и так далее… К таким людям мне, все равно, какой человек национальности, важно кто он внутри. Вот и все", – резюмировал Зеленский.

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Абрамович Роман (94) олигарх (1027) помощь (7784) россия (95413)


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Топ комментарии
+36
"Фима, не делайте мне грустно!"
- ВІДКУПИТИСЯ вони хочуть від санкцій та репарацій, а не "допомагати"!
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28.03.2022 16:35
+23
Господи, дивися Український народе на те, кого ти вибрав !!!

зараз, коли гине Маріупіль воно займається гешефтами !
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28.03.2022 16:53
+19
Не различает товарищ где искренние желания помочь, а где просто от санкций увернуться.
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28.03.2022 16:36
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Правила форума Совет форумчан
и сними абрамович, первый парашный помощник
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28.03.2022 16:34 Ответить
Господи, дивися Український народе на те, кого ти вибрав !!!

зараз, коли гине Маріупіль воно займається гешефтами !
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28.03.2022 16:53 Ответить
Поверь,от них будет больше толку чем от твоего пердежа словесного. На их деньги можно будет купить оружие,а на твои только туалетной бумаги для собственного зада .
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28.03.2022 17:13 Ответить
Дурик, требовать от Nestle, Сосa-cola и т.д. уйти из России и паралельно снимать санкции с руского бизнеса. Шизофрения, предательство или как?
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28.03.2022 17:22 Ответить
Ко всему надо подходить трезво и взвешенно.
Если кто-то из бизнесменов готов купить десяток самолетов, было бы не плохо при каких то условиях. Не надо понимать буквально,дурик.
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28.03.2022 17:38 Ответить
Абрамович не купит самолет и дело даже не в деньгах, нужно разрешение продавца тем более совковые самолёты. Ты же не пачку презервативов покупаешь. Ну представим сняли санкции, и какой-то "хороший русский олигарх" купил самолет. Что дальше другие тоже так захотят - купить что-то - разблокировать миллиарды, снять ограничения с бизнеса. Пойдет волна и что в итоге западные корпорации посмотрят и скажут да ну нафиг эту Украину с двойными стандартами. И вуаля ..... вы в жопе. Понятно излагаю, дошло.
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28.03.2022 18:04 Ответить
Там для того щоб дійшло відстань як від землі до місяця пішки.
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28.03.2022 18:51 Ответить
Про літаки ти сам придумав, хоча добре знаєш, що цього не буде. А от "денешку" в Оман підкинуть, він напевно пообіцяв.
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28.03.2022 20:18 Ответить
"Фима, не делайте мне грустно!"
- ВІДКУПИТИСЯ вони хочуть від санкцій та репарацій, а не "допомагати"!
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28.03.2022 16:35 Ответить
Дійсно, вони ррвуться в Україну щоб організувати нову ОПЗЖ і втекти від санкцій, до того ж ніяких російських бізнесменів в природі не існує, бо це злодії і мафія!!!
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28.03.2022 17:01 Ответить
В принципе согласен. Но им нужна их страна для своей прибыли.
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28.03.2022 17:15 Ответить
Не различает товарищ где искренние желания помочь, а где просто от санкций увернуться.
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28.03.2022 16:36 Ответить
Та все він добре розуміє.
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28.03.2022 16:44 Ответить
причому, не задаром.
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28.03.2022 16:45 Ответить
"взагалі хочемо допомагати вашій армії, теж будучи громадянами Російської Федерації",

ті абрамовічі зараз мєлко крєстяться та перевіряють їжу на кроліках від такого зливу нашого придурка
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28.03.2022 16:48 Ответить
Я тоже считаю, что он просто делает вид что не понимает
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28.03.2022 17:02 Ответить
Не виправдовуй цих негідників, роблячі ії дурниками. Вони чудово розуміють, що і за скільки
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28.03.2022 20:24 Ответить
Деякі бізнесмени, скажи які. Абрамович хоче дати 1 млн. срублей?
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28.03.2022 16:36 Ответить
под 50% месячных.
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28.03.2022 16:46 Ответить
Месячные могут пропасть, сейчас стресс...
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28.03.2022 17:38 Ответить
))))))
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28.03.2022 17:41 Ответить
В Абрамовича "місячні"🤯? Я думав що це мужик.
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28.03.2022 20:02 Ответить
Ага, про тих хто у російських прапорщиків скуповував оптику, зняту з рашиських танків уже розказали- рашка заарештувала тих прапорів, а Україна асе аолала про гладковських і свинарчуків... І кому стало краще? Так би ще більше російських танків лишилось на базах зберігання гнити
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28.03.2022 16:59 Ответить
Абрамовіч і на війні ще заробить
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28.03.2022 16:38 Ответить
Бізмесмеми хочуть зняття санкцій. Почнеш з одного - зняття санкцій перетворится на лавину і гешефт для всія .
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28.03.2022 16:40 Ответить
"Будь-який бізнесмен Росії, будь-якого калібру, який готовий давати гроші на підтримку української армії… Ми готові забезпечити йому безпеку, забезпечити роботу, розвиток його бізнесу" - мля, да он охренел
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28.03.2022 16:40 Ответить
Обеспечить безопасность своему народу мы не в состоянии, плюемся на НАТО - зато мы готовы обеспечить безопасность кацапо-бизнесмену, если он нам отвалит кровавых срублей! И будем ему бизнес развивать! это пипец...
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28.03.2022 16:42 Ответить
Зеленский https://news.obozrevatel.com/politics/zelenskij-rasskazal-o-razdelenii-nato-na-pyat-lagerej-v-voprose-vojnyi-v-ukraine.htm?_ga=2.193353006.269620119.1647119365-1898342598.1647119365&_gl=1*4w5cw7*_ga*MTg5ODM0MjU5OC4xNjQ3MTE5MzY1*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODQ3NzA0Ni4xMjMuMS4xNjQ4NDc3MTIwLjA. рассказал о разделении НАТО на пять лагерей в вопросе войны в Украине
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28.03.2022 17:42 Ответить
он щас еще скажет русияцке олигархам миласти просим в Украину, давайте ваши дакументЫ
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28.03.2022 16:43 Ответить
Скажет и прав льно сделает.Налоги от бизнеса, в том числе ископаемого в бывшей России, будут работать на нас.
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28.03.2022 17:01 Ответить
Вернись в палату, набутылочник!
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28.03.2022 17:22 Ответить
А что такое "набутылочник"? При чом тут бутылки?
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28.03.2022 17:35 Ответить
Психушка тобі не допомогла.
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28.03.2022 17:53 Ответить
Конечно, психушка мне не поможет вас вылечить. Это у вас не лечится.
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28.03.2022 19:58 Ответить
Вы не понимаете, это другое. Речь идёт о возрождении Киевской Руси как благоприятно го места регистрации всего ископаемого евразийского бизнеса и налогов. Эту функцию выполняли и выполняют пока в орде.
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28.03.2022 16:59 Ответить
Ну будет никакого "ископаемого евразийского бизнеса и налогов" - будут репарации, выплачиваемые Украине на ближайшие 100 лет
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28.03.2022 17:23 Ответить
Если вы не идиот, то должны понимать, что будут и репарации в 100 лет, и кроме них налоги в бюджет Украины .
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28.03.2022 17:29 Ответить
Нахіба рашкоолігархів в Україну тягнути? Щоб в нас олігархат зміцнювався? Нам зі своїми би розібратися...
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28.03.2022 20:15 Ответить
Нахiба нiмцi робили на укрбудiвництвi пicля вiйни?
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28.03.2022 20:55 Ответить
Олегархат це запорука заможноi держави.Чи ви хочте заборонити приватну власнiсть як у совку?
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28.03.2022 20:59 Ответить
ох уж эти пейсатые *меценаты*, шо не сделаешь шобы дед бидон и дед борис санкции смягчили
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28.03.2022 16:42 Ответить
Так віні так буде фінансувати Українську Армію, коли його майно та рахунки будуть конфісковані на користь Української Армії.
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28.03.2022 16:42 Ответить
Абрамович хотів віддати Україні гроші від продажу "Челсі", який у нього відібрали

абрамовічі ще круче рабіновічів
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28.03.2022 16:50 Ответить
Не потрібно пускати нових троянських коней типу Новінського в Україну!
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28.03.2022 16:56 Ответить
Дві години "фєєрічєского брєда" і приниження українців.
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28.03.2022 16:42 Ответить
С такими друзьями и врагов искать не надо..
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28.03.2022 16:44 Ответить
Може референдум провести на тему весь русский бизнес плохой или не весь, ****** конечно
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28.03.2022 16:45 Ответить
Это не бизнес. Это правильное вложение капиталов. Наконец русские олигархи поняли, что только армия Украины может спасти их от чая с полонием.
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28.03.2022 16:48 Ответить
Ну да, дать несколько миллионов чтобы разблокировать несколько миллиардов . Чистый альтруизм😂
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28.03.2022 16:50 Ответить
ruzki biznismeny plywut za korablem
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28.03.2022 16:51 Ответить
Не потрібно пускати нових троянських коней типу Новінського в Україну!
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28.03.2022 16:54 Ответить
Ага, Абрамович не "зміг", а з санкцій зіскочив. Може хватить єврейську солідарність розводити? Бені нам досить.
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28.03.2022 16:54 Ответить
До війни був адвокатом підорашки, розказуючи, що ніхто нападати не буде та Захід нагнітає.
Під час війни - адвокат підорашки та кошельків *****, демонізує НАТО.
І після війни скаже, що підорашка більше нападати не буде і ви там на Заході давайте йому побільше грошей.
Сумно це все з такими виборцями...
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28.03.2022 16:54 Ответить
НеКурва,нешукає гешефти накрові
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28.03.2022 16:55 Ответить
нас за лохів вважають
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28.03.2022 16:56 Ответить
Приймати кацапські гумконвої ?!?
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28.03.2022 16:57 Ответить
Вони ррвуться в Україну щоб організувати нову ОПЗЖ і втекти від санкцій, до того ніяких російських бізнесменів в природі не існує, бо це злодії і мафія!!!
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28.03.2022 16:59 Ответить
Дайте я вгадаю, Абрамовіч, нє?
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28.03.2022 17:00 Ответить
Не хватало еще того, чтобы после войны мокши опять начали заводить свой бизнес в Україну. Мы уже это проходили
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28.03.2022 17:01 Ответить
V chas vaini tak gavariti niprigozhe , no...ZEbobik tak i astalsa ZEbobikom
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28.03.2022 17:02 Ответить
Це дуже небезпечна гра "знімати санкції з російського бізнесу за допомогу". Вони створювались щоб мати кумулятивний ефект. А якщо Україна почне в це гратися це взагалі може зруйнувати всю санкційну систему. Європа, Китай можуть почати під даним "соусом" теж знімати санкції проти бізнесу і що тоді ... розбите корито. Поясніть хтось їм.
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28.03.2022 17:03 Ответить
Там нікому пояснювати. ПреЗедент в нас дурний і це не лікується. Одна надія, що йому дозволяють лише на ТБ базікати, а решту часу він працює в автономному режимі.
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28.03.2022 20:23 Ответить
отак, як і завжди, зіц-гєнєралісімус Зєлупа Батьківщиною торгує.
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28.03.2022 17:04 Ответить
Он воно як. Бабки абрамовича буба відробляє. От мені цікаво в нього є хоть щось від такої риси як гідність. Кончене.
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28.03.2022 17:13 Ответить
Ні в нього, ні в його оточення
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28.03.2022 17:26 Ответить
*****... не хочу даже эти отбрешки мерзкие читать...
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28.03.2022 17:19 Ответить
кацапи в раші розганяють, що буцімто Абрамович пуйлу "прівйоз запіску ат Зєлєнскава, напісаную собствєннаручна, в каторай напісани условія заключєнія міра"... От така муйня.
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28.03.2022 19:44 Ответить
смешно ... и когда ж это абрамович лично видел зеленьского, чтоб тот лично накарябал записку (секретного содержания)... и кто ж пустил абрамовича в бункер *****, чтобы тот лично передал личное послание от зеленьского?
и это не все смешное... но рашкиным говносми или хто там рзгоняет))) не до логики, канешна )))
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28.03.2022 19:51 Ответить
"Прівйоз" не означає "лічьно відєл".
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28.03.2022 20:27 Ответить
нууу...чем больше челов в цепочке между лично видел и привез...тем меньше та записулька остается личной)))
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28.03.2022 20:57 Ответить
https://t.me/charter97_org/68258
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28.03.2022 20:57 Ответить
это ж надо так деньги любить )))
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28.03.2022 21:10 Ответить
Побачим вже що з того "роя" в кацапів вийде...
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28.03.2022 20:34 Ответить
"Можна так зробити, щоб повз якийсь санкційний список". - Та ясно - просто хочуть зняти санкції.
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28.03.2022 17:19 Ответить
Как там с национализацией русского бизнеса в Украине дело продвигается?
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28.03.2022 17:19 Ответить
Скорее всего, через лицо Зеленского Байдена просила международная еврейская мафия. В чем интерес? - По всей видимости, Коломойский и Абрамович договорились, что Коломойский защищает Абрамовича от американских санкций, прикрывая его Украиной (Зеленский только берет под "козырек"), а в обмен на это Абрамович обеспечивает прекращение преследования Коломойского в США.
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28.03.2022 17:21 Ответить
Кошелек ***** Абрамович может что-то обеспечить в США?

Давай следующую версию
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28.03.2022 17:27 Ответить
бред кацапский у абрамовича нет никакой реальной власти в рашке над военными а все остальное бесполезная муть
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28.03.2022 20:49 Ответить
Кунсткамера іудохуцпанів. Хитрохуцпан на хитрохуцпані хитрохуцпаном поганяє.
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28.03.2022 17:32 Ответить
Тобто Зеленський хоче переконати українціів і наші ЗСУ что гє всє рускіє плохіє.. Что можна в очко ***** заглянуть і увідєть там мір... Ой Зеля, шраєшся з вогнем, бо схоже хочеш зрадити полеглих за свободу українців і живих борців проти російських нацистів...
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28.03.2022 17:34 Ответить
Схоже що през таки перевтомився.
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28.03.2022 17:35 Ответить
Воно відійшло від страху і знову стало саме собою!!!
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28.03.2022 17:54 Ответить
он перепуганный сидит сутками в бункере .. да выпустите его куда ни будь
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28.03.2022 20:50 Ответить
Ніяких абоамовічей та фрідманов України не треба. Ти дивись які хотрожопі, де ви були 8 років як каже *****
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28.03.2022 17:43 Ответить
І все стає на круги своя!нажаль! Тільки ,президент трішечки відійшов від страху,як знову став зеленим презом!!! Він ,що всіх вважає дебілами?? І думає ,що під час війни ,коли 30%країни розрушено і тисячі загиблих і калік, такі фокусу йому зійдуть з рук????? Їхня природня ,безмежна хуцпа на цей раз буде жорстко покарана!!!!
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28.03.2022 17:48 Ответить
?!?
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28.03.2022 17:51 Ответить
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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28.03.2022 18:13 Ответить
Деякі російські бізнесмени хочуть відскочити від санкцій.

Гарний росіянин - мертвий росіянин.
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28.03.2022 18:14 Ответить
ніякого кацапського бізнесу в Україні, гроші нехай дають і ідуть по курсу руцкава *******
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28.03.2022 19:03 Ответить
І гроші в них брати неможна, невідомо яка буде розплата. Це угода з дияволом.
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28.03.2022 20:35 Ответить
 
 