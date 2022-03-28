Некоторые российские бизнесмены хотят помогать украинской армии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о российском бизнесмене Романе Абрамовиче отметил, что не будет обсуждать свои разговоры с президентом США. Зеленский добавил, что есть бизнесмены РФ, предлагающие финансировать украинскую армию.

Об этом Зеленский рассказал в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения обсуждений моих с Байденом... Некоторые наши частные разговоры в силу разных причин я не готов сейчас обсуждать... Я знаю, что вот этот бизнесмен, он был в подгруппе с российской стороны. Я не знаю как, официально или неофициально, они контактировали…

И действительно, насколько мне известно, помогал в вопросе гуманитарного характера с вывозом людей и гумконвоем из Мариуполя. В Мариуполе пробовали все, и он тоже, я знаю, но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны.

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Но то, что от него и некоторых бизнесменов приходили сигналы "давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем"... Некоторые даже обращались с тем, что они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. "Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или в Швейцарии, мы хотим... Можно так сделать, чтобы мимо какого-нибудь санкционного списка", - заявил Зеленский.

"Некоторые люди не хотят называть свои фамилии, но говорят, что "вообще хотим помогать вашей армии, тоже являясь гражданами Российской Федерации", - добавил он.

"Мое отношение достаточно простое. Любой человек, который сегодня готов. Любой бизнесмен России, любого калибра, готовый давать деньги на поддержку украинской армии… Мы готовы обеспечить ему безопасность, работу, развитие его бизнеса. Все, кто поддерживает сегодня нас, борющихся за свою страну.

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Я могу обсуждать то, что я как гарант конституции способен сделать, способен и могу. Я говорю именно о санкциях внутри нашего государства — их можно обсуждать. Можно говорить о том, что этот человек меняет гражданство, кто хочет иметь экономический вид на жительство, свое видение, бизнес развивать – можно это все обсуждать. Но если он, она, они сегодня готовы помогать… Не обязательно это делать публично, я понимаю, что человек боится, что будет с его семьей и так далее… К таким людям мне, все равно, какой человек национальности, важно кто он внутри. Вот и все", – резюмировал Зеленский.

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