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Деякі російські бізнесмени хочуть допомагати українській армії, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про російського бізнесмена Романа Абрамовича зазначив, що не обговорюватиме своїх розмов з президентом США. Зеленський додав, що є бізнесмени РФ, які пропонують фінансувати українську армію.

Про це Зеленського розповів в інтерв'ю російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"З точки зору обговорень моїх з Байденом... Деякі наші приватні розмови в силу різних причин я не готовий зараз обговорювати... Я знаю, що ось цей ось бізнесмен, він був в підгрупі з російського боку. Я не знаю як, офіційно чи неофіційно, вони контактували…

І він справді, наскільки мені відомо, допомагав у питанні гуманітарного характеру з вивозом людей і гумконвою з Маріуполя. У Маріуполі намагалися всі, і він теж теж, я знаю, але нічого не вийшло. Як я вже сказав, гумконвої були розстріляні.

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Але те, що від нього і ще деяких бізнесменів приходили сигнали "давайте ми якось допоможемо, давайте щось зробимо"... Деякі навіть зверталися з тим, що вони готові навіть допомагати, відновлювати Україну після війни. "Ми готові дати гроші, ми готові перевозити бізнес в Україну, ми зараз живемо в Англії або в Швейцарії, ми хочемо... Можна так зробити, щоб повз якийсь санкційний список", - заявив Зеленський

"Деякі люди не хочуть назвати свої прізвища, але кажуть, що "взагалі хочемо допомагати вашій армії, теж будучи громадянами Російської Федерації", - додав він.

"Моє ставлення досить просте. Будь-яка людина, яка сьогодні готова. Будь-який бізнесмен Росії, будь-якого калібру, який готовий давати гроші на підтримку української армії… Ми готові забезпечити йому безпеку, забезпечити роботу, розвиток його бізнесу. Усі, хто підтримує сьогодні нас, тих, хто бореться за свою країну.

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Я можу обговорювати те, що я, як гарант конституції, здатний зробити, здатний і можу. Я кажу конкретно про санкції всередині нашої держави — їх можна обговорювати. Можна говорити про те, що ця людина змінює громадянство, хто хоче мати економічний вид на проживання, своє бачення, бізнес розвивати — можна це все обговорювати. Але якщо він, вона, вони сьогодні готові допомагати… Не обов'язково це робити публічно, я розумію, що людина боїться, що буде з її сім'єю і так далі… До таких людей мені, все одно, яка людина національності, важливо, хто він всередині. От і все", - резюмував Зеленський.

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Автор: 

Абрамович Роман (184) олігарх (931) допомога (8321) росія (65002)


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Топ коментарі
+36
"Фима, не делайте мне грустно!"
- ВІДКУПИТИСЯ вони хочуть від санкцій та репарацій, а не "допомагати"!
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28.03.2022 16:35
+23
Господи, дивися Український народе на те, кого ти вибрав !!!

зараз, коли гине Маріупіль воно займається гешефтами !
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28.03.2022 16:53
+19
Не различает товарищ где искренние желания помочь, а где просто от санкций увернуться.
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28.03.2022 16:36
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и сними абрамович, первый парашный помощник
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28.03.2022 16:34 Відповісти
Господи, дивися Український народе на те, кого ти вибрав !!!

зараз, коли гине Маріупіль воно займається гешефтами !
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28.03.2022 16:53 Відповісти
Поверь,от них будет больше толку чем от твоего пердежа словесного. На их деньги можно будет купить оружие,а на твои только туалетной бумаги для собственного зада .
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28.03.2022 17:13 Відповісти
Дурик, требовать от Nestle, Сосa-cola и т.д. уйти из России и паралельно снимать санкции с руского бизнеса. Шизофрения, предательство или как?
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28.03.2022 17:22 Відповісти
Ко всему надо подходить трезво и взвешенно.
Если кто-то из бизнесменов готов купить десяток самолетов, было бы не плохо при каких то условиях. Не надо понимать буквально,дурик.
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28.03.2022 17:38 Відповісти
Абрамович не купит самолет и дело даже не в деньгах, нужно разрешение продавца тем более совковые самолёты. Ты же не пачку презервативов покупаешь. Ну представим сняли санкции, и какой-то "хороший русский олигарх" купил самолет. Что дальше другие тоже так захотят - купить что-то - разблокировать миллиарды, снять ограничения с бизнеса. Пойдет волна и что в итоге западные корпорации посмотрят и скажут да ну нафиг эту Украину с двойными стандартами. И вуаля ..... вы в жопе. Понятно излагаю, дошло.
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28.03.2022 18:04 Відповісти
Там для того щоб дійшло відстань як від землі до місяця пішки.
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28.03.2022 18:51 Відповісти
Про літаки ти сам придумав, хоча добре знаєш, що цього не буде. А от "денешку" в Оман підкинуть, він напевно пообіцяв.
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28.03.2022 20:18 Відповісти
"Фима, не делайте мне грустно!"
- ВІДКУПИТИСЯ вони хочуть від санкцій та репарацій, а не "допомагати"!
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28.03.2022 16:35 Відповісти
Дійсно, вони ррвуться в Україну щоб організувати нову ОПЗЖ і втекти від санкцій, до того ж ніяких російських бізнесменів в природі не існує, бо це злодії і мафія!!!
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28.03.2022 17:01 Відповісти
В принципе согласен. Но им нужна их страна для своей прибыли.
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28.03.2022 17:15 Відповісти
Не различает товарищ где искренние желания помочь, а где просто от санкций увернуться.
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28.03.2022 16:36 Відповісти
Та все він добре розуміє.
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28.03.2022 16:44 Відповісти
причому, не задаром.
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28.03.2022 16:45 Відповісти
"взагалі хочемо допомагати вашій армії, теж будучи громадянами Російської Федерації",

ті абрамовічі зараз мєлко крєстяться та перевіряють їжу на кроліках від такого зливу нашого придурка
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28.03.2022 16:48 Відповісти
Я тоже считаю, что он просто делает вид что не понимает
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28.03.2022 17:02 Відповісти
Не виправдовуй цих негідників, роблячі ії дурниками. Вони чудово розуміють, що і за скільки
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28.03.2022 20:24 Відповісти
Деякі бізнесмени, скажи які. Абрамович хоче дати 1 млн. срублей?
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28.03.2022 16:36 Відповісти
под 50% месячных.
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28.03.2022 16:46 Відповісти
Месячные могут пропасть, сейчас стресс...
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28.03.2022 17:38 Відповісти
))))))
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28.03.2022 17:41 Відповісти
В Абрамовича "місячні"🤯? Я думав що це мужик.
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28.03.2022 20:02 Відповісти
Ага, про тих хто у російських прапорщиків скуповував оптику, зняту з рашиських танків уже розказали- рашка заарештувала тих прапорів, а Україна асе аолала про гладковських і свинарчуків... І кому стало краще? Так би ще більше російських танків лишилось на базах зберігання гнити
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28.03.2022 16:59 Відповісти
Абрамовіч і на війні ще заробить
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28.03.2022 16:38 Відповісти
Бізмесмеми хочуть зняття санкцій. Почнеш з одного - зняття санкцій перетворится на лавину і гешефт для всія .
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28.03.2022 16:40 Відповісти
"Будь-який бізнесмен Росії, будь-якого калібру, який готовий давати гроші на підтримку української армії… Ми готові забезпечити йому безпеку, забезпечити роботу, розвиток його бізнесу" - мля, да он охренел
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28.03.2022 16:40 Відповісти
Обеспечить безопасность своему народу мы не в состоянии, плюемся на НАТО - зато мы готовы обеспечить безопасность кацапо-бизнесмену, если он нам отвалит кровавых срублей! И будем ему бизнес развивать! это пипец...
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28.03.2022 16:42 Відповісти
Зеленский https://news.obozrevatel.com/politics/zelenskij-rasskazal-o-razdelenii-nato-na-pyat-lagerej-v-voprose-vojnyi-v-ukraine.htm?_ga=2.193353006.269620119.1647119365-1898342598.1647119365&_gl=1*4w5cw7*_ga*MTg5ODM0MjU5OC4xNjQ3MTE5MzY1*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODQ3NzA0Ni4xMjMuMS4xNjQ4NDc3MTIwLjA. рассказал о разделении НАТО на пять лагерей в вопросе войны в Украине
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28.03.2022 17:42 Відповісти
он щас еще скажет русияцке олигархам миласти просим в Украину, давайте ваши дакументЫ
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28.03.2022 16:43 Відповісти
Скажет и прав льно сделает.Налоги от бизнеса, в том числе ископаемого в бывшей России, будут работать на нас.
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28.03.2022 17:01 Відповісти
Вернись в палату, набутылочник!
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28.03.2022 17:22 Відповісти
А что такое "набутылочник"? При чом тут бутылки?
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28.03.2022 17:35 Відповісти
Психушка тобі не допомогла.
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28.03.2022 17:53 Відповісти
Конечно, психушка мне не поможет вас вылечить. Это у вас не лечится.
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28.03.2022 19:58 Відповісти
Вы не понимаете, это другое. Речь идёт о возрождении Киевской Руси как благоприятно го места регистрации всего ископаемого евразийского бизнеса и налогов. Эту функцию выполняли и выполняют пока в орде.
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28.03.2022 16:59 Відповісти
Ну будет никакого "ископаемого евразийского бизнеса и налогов" - будут репарации, выплачиваемые Украине на ближайшие 100 лет
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28.03.2022 17:23 Відповісти
Если вы не идиот, то должны понимать, что будут и репарации в 100 лет, и кроме них налоги в бюджет Украины .
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28.03.2022 17:29 Відповісти
Нахіба рашкоолігархів в Україну тягнути? Щоб в нас олігархат зміцнювався? Нам зі своїми би розібратися...
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28.03.2022 20:15 Відповісти
Нахiба нiмцi робили на укрбудiвництвi пicля вiйни?
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28.03.2022 20:55 Відповісти
Олегархат це запорука заможноi держави.Чи ви хочте заборонити приватну власнiсть як у совку?
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28.03.2022 20:59 Відповісти
ох уж эти пейсатые *меценаты*, шо не сделаешь шобы дед бидон и дед борис санкции смягчили
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28.03.2022 16:42 Відповісти
Так віні так буде фінансувати Українську Армію, коли його майно та рахунки будуть конфісковані на користь Української Армії.
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28.03.2022 16:42 Відповісти
Абрамович хотів віддати Україні гроші від продажу "Челсі", який у нього відібрали

абрамовічі ще круче рабіновічів
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28.03.2022 16:50 Відповісти
Не потрібно пускати нових троянських коней типу Новінського в Україну!
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28.03.2022 16:56 Відповісти
Дві години "фєєрічєского брєда" і приниження українців.
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28.03.2022 16:42 Відповісти
С такими друзьями и врагов искать не надо..
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28.03.2022 16:44 Відповісти
Може референдум провести на тему весь русский бизнес плохой или не весь, ****** конечно
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28.03.2022 16:45 Відповісти
Это не бизнес. Это правильное вложение капиталов. Наконец русские олигархи поняли, что только армия Украины может спасти их от чая с полонием.
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28.03.2022 16:48 Відповісти
Ну да, дать несколько миллионов чтобы разблокировать несколько миллиардов . Чистый альтруизм😂
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28.03.2022 16:50 Відповісти
ruzki biznismeny plywut za korablem
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28.03.2022 16:51 Відповісти
Не потрібно пускати нових троянських коней типу Новінського в Україну!
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28.03.2022 16:54 Відповісти
Ага, Абрамович не "зміг", а з санкцій зіскочив. Може хватить єврейську солідарність розводити? Бені нам досить.
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28.03.2022 16:54 Відповісти
До війни був адвокатом підорашки, розказуючи, що ніхто нападати не буде та Захід нагнітає.
Під час війни - адвокат підорашки та кошельків *****, демонізує НАТО.
І після війни скаже, що підорашка більше нападати не буде і ви там на Заході давайте йому побільше грошей.
Сумно це все з такими виборцями...
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28.03.2022 16:54 Відповісти
НеКурва,нешукає гешефти накрові
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28.03.2022 16:55 Відповісти
нас за лохів вважають
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28.03.2022 16:56 Відповісти
Приймати кацапські гумконвої ?!?
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28.03.2022 16:57 Відповісти
Вони ррвуться в Україну щоб організувати нову ОПЗЖ і втекти від санкцій, до того ніяких російських бізнесменів в природі не існує, бо це злодії і мафія!!!
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28.03.2022 16:59 Відповісти
Дайте я вгадаю, Абрамовіч, нє?
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28.03.2022 17:00 Відповісти
Не хватало еще того, чтобы после войны мокши опять начали заводить свой бизнес в Україну. Мы уже это проходили
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28.03.2022 17:01 Відповісти
V chas vaini tak gavariti niprigozhe , no...ZEbobik tak i astalsa ZEbobikom
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28.03.2022 17:02 Відповісти
Це дуже небезпечна гра "знімати санкції з російського бізнесу за допомогу". Вони створювались щоб мати кумулятивний ефект. А якщо Україна почне в це гратися це взагалі може зруйнувати всю санкційну систему. Європа, Китай можуть почати під даним "соусом" теж знімати санкції проти бізнесу і що тоді ... розбите корито. Поясніть хтось їм.
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28.03.2022 17:03 Відповісти
Там нікому пояснювати. ПреЗедент в нас дурний і це не лікується. Одна надія, що йому дозволяють лише на ТБ базікати, а решту часу він працює в автономному режимі.
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28.03.2022 20:23 Відповісти
отак, як і завжди, зіц-гєнєралісімус Зєлупа Батьківщиною торгує.
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28.03.2022 17:04 Відповісти
Он воно як. Бабки абрамовича буба відробляє. От мені цікаво в нього є хоть щось від такої риси як гідність. Кончене.
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28.03.2022 17:13 Відповісти
Ні в нього, ні в його оточення
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28.03.2022 17:26 Відповісти
*****... не хочу даже эти отбрешки мерзкие читать...
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28.03.2022 17:19 Відповісти
кацапи в раші розганяють, що буцімто Абрамович пуйлу "прівйоз запіску ат Зєлєнскава, напісаную собствєннаручна, в каторай напісани условія заключєнія міра"... От така муйня.
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28.03.2022 19:44 Відповісти
смешно ... и когда ж это абрамович лично видел зеленьского, чтоб тот лично накарябал записку (секретного содержания)... и кто ж пустил абрамовича в бункер *****, чтобы тот лично передал личное послание от зеленьского?
и это не все смешное... но рашкиным говносми или хто там рзгоняет))) не до логики, канешна )))
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28.03.2022 19:51 Відповісти
"Прівйоз" не означає "лічьно відєл".
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28.03.2022 20:27 Відповісти
нууу...чем больше челов в цепочке между лично видел и привез...тем меньше та записулька остается личной)))
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28.03.2022 20:57 Відповісти
https://t.me/charter97_org/68258
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28.03.2022 20:57 Відповісти
это ж надо так деньги любить )))
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28.03.2022 21:10 Відповісти
Побачим вже що з того "роя" в кацапів вийде...
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28.03.2022 20:34 Відповісти
"Можна так зробити, щоб повз якийсь санкційний список". - Та ясно - просто хочуть зняти санкції.
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28.03.2022 17:19 Відповісти
Как там с национализацией русского бизнеса в Украине дело продвигается?
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28.03.2022 17:19 Відповісти
Скорее всего, через лицо Зеленского Байдена просила международная еврейская мафия. В чем интерес? - По всей видимости, Коломойский и Абрамович договорились, что Коломойский защищает Абрамовича от американских санкций, прикрывая его Украиной (Зеленский только берет под "козырек"), а в обмен на это Абрамович обеспечивает прекращение преследования Коломойского в США.
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28.03.2022 17:21 Відповісти
Кошелек ***** Абрамович может что-то обеспечить в США?

Давай следующую версию
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28.03.2022 17:27 Відповісти
бред кацапский у абрамовича нет никакой реальной власти в рашке над военными а все остальное бесполезная муть
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28.03.2022 20:49 Відповісти
Кунсткамера іудохуцпанів. Хитрохуцпан на хитрохуцпані хитрохуцпаном поганяє.
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28.03.2022 17:32 Відповісти
Тобто Зеленський хоче переконати українціів і наші ЗСУ что гє всє рускіє плохіє.. Что можна в очко ***** заглянуть і увідєть там мір... Ой Зеля, шраєшся з вогнем, бо схоже хочеш зрадити полеглих за свободу українців і живих борців проти російських нацистів...
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28.03.2022 17:34 Відповісти
Схоже що през таки перевтомився.
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28.03.2022 17:35 Відповісти
Воно відійшло від страху і знову стало саме собою!!!
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28.03.2022 17:54 Відповісти
он перепуганный сидит сутками в бункере .. да выпустите его куда ни будь
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28.03.2022 20:50 Відповісти
Ніяких абоамовічей та фрідманов України не треба. Ти дивись які хотрожопі, де ви були 8 років як каже *****
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28.03.2022 17:43 Відповісти
І все стає на круги своя!нажаль! Тільки ,президент трішечки відійшов від страху,як знову став зеленим презом!!! Він ,що всіх вважає дебілами?? І думає ,що під час війни ,коли 30%країни розрушено і тисячі загиблих і калік, такі фокусу йому зійдуть з рук????? Їхня природня ,безмежна хуцпа на цей раз буде жорстко покарана!!!!
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28.03.2022 17:48 Відповісти
?!?
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28.03.2022 17:51 Відповісти
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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28.03.2022 18:13 Відповісти
Деякі російські бізнесмени хочуть відскочити від санкцій.

Гарний росіянин - мертвий росіянин.
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28.03.2022 18:14 Відповісти
ніякого кацапського бізнесу в Україні, гроші нехай дають і ідуть по курсу руцкава *******
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28.03.2022 19:03 Відповісти
І гроші в них брати неможна, невідомо яка буде розплата. Це угода з дияволом.
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28.03.2022 20:35 Відповісти
 
 