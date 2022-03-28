В ВР зарегистрирован законопроект о запрете пророссийских партий в Украине

Сегодня Рада получила законопроект 7172-1 по процедуре и последствиям запрета пророссийских партий.

Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об ограничениях для создания и деятельности политических партий, таких как:



- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;



- оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

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- определение в условиях военного состояния подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимые апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.



- Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.



- Определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.



- Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.



- В случае запрета трибуналом партии имущество, средства и остальные активы партии и её структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.

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