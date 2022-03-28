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Новости Война
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В ВР зарегистрирован законопроект о запрете пророссийских партий в Украине

депутат,вр,рада,верховна

Сегодня Рада получила законопроект 7172-1 по процедуре и последствиям запрета пророссийских партий.

Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об ограничениях для создания и деятельности политических партий, таких как:

- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

- оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

Читайте: Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных партий



- определение в условиях военного состояния подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимые апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

- Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

- Определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.

- Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

- В случае запрета трибуналом партии имущество, средства и остальные активы партии и её структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.

Также читайте: Согласно решению СНБО в стране приостанавливается деятельность ряда политических партий, среди которых ОПЗЖ, "Оппоблок", "Партия Шария", "Соцпартия" и ПСПУ, - Зеленский

ВР (29233) партия (562)


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Топ комментарии
+26
РПЦ? Коли?
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28.03.2022 20:11
+22
Давайте вже і з російськими церквами розбиратись.
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28.03.2022 20:14
+15
Давно пора !!! И кгб попов гоните за поребрик к гундяйской сатане
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28.03.2022 20:16
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РПЦ? Коли?
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28.03.2022 20:11 Ответить
Давно пора !!! И кгб попов гоните за поребрик к гундяйской сатане
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28.03.2022 20:16 Ответить
треба добавати у Закон через кому "та суспільних і релігійних організацій"
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28.03.2022 20:17 Ответить
Закон повинен бути не тільки проти одних проросійських а до будь яких іноземних організацій антиукраїнського напрямку(Наприклад мадярських)
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28.03.2022 20:46 Ответить
Вот это вопрос и есть один из самых главных. Я не верю в его успешность, не я Президент. Религия головного мозга - абсолютно той же природы, что и рашизм. Тупость, безоговорочная вера, безоговорочное подчинение попу, готовность подохнуть "за царя, за родину, за веру", отсутствие критического мышления в отношении точно такой же пропаганды, но прикрытой крестом.
Если я кого обидел из верующих, извините, но мне пофиг. Слишком дорого моей стране обходятся религиозные и прочие зомби. 21-й век на дворе, ошибки полоумных фанатиков уже угрожают самой жизни на Земле, посему я н мучаюсь сомнениями.
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28.03.2022 22:25 Ответить
Давайте вже і з російськими церквами розбиратись.
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28.03.2022 20:14 Ответить
депутат на окрузі є?
до чого тут censor..
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29.03.2022 00:29 Ответить
А шо, так можна було? А вісім років тому?
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28.03.2022 20:14 Ответить
тоді ні

ви з тундри ?
не знаєте соопитивунань та результатів виборів президента та депутатів ?
Схід це була суцільна ОПХЖ, а Південь та Центр те ж саме - Служки народа

прозріння приходить, коли по хаті жахне град, а після нього дикий кацап сгвалтує та поріже твоїх рідних
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28.03.2022 20:20 Ответить
Тоді не можна було, бо західні толєрасти заі-ли б.
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28.03.2022 20:24 Ответить
Генпрокуратура Украины: действия российских военных в Мариуполе могут квалифицироваться как геноцид
18:18

«То, что происходит в Мариуполе, это уже не военные преступления... Война имеет правила, а здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида, когда целый город находится в заложниках. Где люди находятся без воды, без еды, без тепла. Где нет возможности уехать. Где колонны, которые пытаются выехать, расстреливают. Где уничтожается, и об этом сказал даже российский министр Лавров, роддом», - заявила генпрокурор Украины Ирина Венекдитова.

Генпрокурор подчеркнула, что из Мариуполя депортировали и взрослых, и детей, в связи с чем правоохранители открыли два дела по депортации.

«Отдельное большое - о депортации из Украины и отдельное - о депортации детей. Более двух тысяч детей депортировали только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Поэтому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит», - добавила Венедиктова.
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28.03.2022 20:16 Ответить
Криминальну ответственность за отрицание геноцида в этой войне, за разжигание фейков о нацизме и нацистах в Украине. От 5 до 10 лет.
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28.03.2022 20:19 Ответить
Довічне
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28.03.2022 20:49 Ответить
Нема такого в ЕС.
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28.03.2022 20:57 Ответить
шкодА
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28.03.2022 21:44 Ответить
і не забути громадські організації, бо знову щось "виросте" кацапське
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28.03.2022 20:19 Ответить
і релігійні
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28.03.2022 20:29 Ответить
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28.03.2022 20:20 Ответить
Насамперед треба заборонити існувати на цьому світі скаженому путлярі, а за його шизобашку відзначити щирими преміальними в 1 млрд дол., або ще більше (хоча номінально жалюгідне існування цієї потворної особини й гроша ламаного не коштує).
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28.03.2022 20:22 Ответить
Опять половинчатое решение. Хорошо, запретят какие-то партии, а их представители, вроде Новинского, Королевской, Рабиновича и прочих, которые именно о гражданской войне и "повстанцах" кричали, так и останутся безнаказанными?
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28.03.2022 20:29 Ответить
Увы, все внутренние враги на Банковой и Грушевского останутся безнаказанными.
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28.03.2022 20:36 Ответить
Новінського, Рабіновича ,Путіна, та іже з ними чіпати не можна. Їхню долю може вирішувати тільки суд в Ізраїлі по шкоді яку вони нанесли своїм одноплемінникам. А ми гої не маєм права судити БОГОВИБРАНИХ
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28.03.2022 20:51 Ответить
Загадали як срать сідали
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28.03.2022 20:34 Ответить
упц мп 3а рускім кораблем це основні сепаратисти сатанисти
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28.03.2022 20:43 Ответить
Опоздание на 8 лет минимум
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28.03.2022 20:49 Ответить
"Сегодня Рада получила законопроект 7172-1 по процедуре и последствиям запрета пророссийских партий".

Подозреваю, что в случае принятия этого закона мы можем остаться вообще без партий.
Объясню почему. В любом случае перебежчики из тех партий "совершенно безвозмездно" приткнутся к любой другой, лишь бы быть у корыта и рулить процессами. Дело только в цене вопроса.
Тут нужно "запрещать" именно бывших членов этих партий, а не обходится полумерами. Да и всем партиям стоило бы почистить свои ряды, на предмет политической "чистоплотности".
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28.03.2022 20:55 Ответить
До всіляких "членів" - окремий закон про колабораціонізм має бути.
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28.03.2022 21:46 Ответить
А я о чём?
Об этом и разговор.
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28.03.2022 21:48 Ответить
........через 8 лет войны и тысячи погибших , вовремя .
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28.03.2022 21:49 Ответить
 
 