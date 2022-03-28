В ВР зарегистрирован законопроект о запрете пророссийских партий в Украине
Сегодня Рада получила законопроект 7172-1 по процедуре и последствиям запрета пророссийских партий.
Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет об ограничениях для создания и деятельности политических партий, таких как:
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;
- оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".
- определение в условиях военного состояния подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимые апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
- Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.
- Определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.
- Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
- В случае запрета трибуналом партии имущество, средства и остальные активы партии и её структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.
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Если я кого обидел из верующих, извините, но мне пофиг. Слишком дорого моей стране обходятся религиозные и прочие зомби. 21-й век на дворе, ошибки полоумных фанатиков уже угрожают самой жизни на Земле, посему я н мучаюсь сомнениями.
до чого тут censor..
ви з тундри ?
не знаєте соопитивунань та результатів виборів президента та депутатів ?
Схід це була суцільна ОПХЖ, а Південь та Центр те ж саме - Служки народа
прозріння приходить, коли по хаті жахне град, а після нього дикий кацап сгвалтує та поріже твоїх рідних
18:18
«То, что происходит в Мариуполе, это уже не военные преступления... Война имеет правила, а здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида, когда целый город находится в заложниках. Где люди находятся без воды, без еды, без тепла. Где нет возможности уехать. Где колонны, которые пытаются выехать, расстреливают. Где уничтожается, и об этом сказал даже российский министр Лавров, роддом», - заявила генпрокурор Украины Ирина Венекдитова.
Генпрокурор подчеркнула, что из Мариуполя депортировали и взрослых, и детей, в связи с чем правоохранители открыли два дела по депортации.
«Отдельное большое - о депортации из Украины и отдельное - о депортации детей. Более двух тысяч детей депортировали только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это гораздо больше, чем военное преступление. Поэтому как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида, но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит», - добавила Венедиктова.
Подозреваю, что в случае принятия этого закона мы можем остаться вообще без партий.
Объясню почему. В любом случае перебежчики из тех партий "совершенно безвозмездно" приткнутся к любой другой, лишь бы быть у корыта и рулить процессами. Дело только в цене вопроса.
Тут нужно "запрещать" именно бывших членов этих партий, а не обходится полумерами. Да и всем партиям стоило бы почистить свои ряды, на предмет политической "чистоплотности".
Об этом и разговор.