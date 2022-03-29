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Новости Война
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ВСУ вытесняют оккупантов из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Изюм – критическая точка, - Синегубов о ситуации на Харьковщине

харків

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, к сожалению, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

"Вооруженные Силы Украины держат позиции, на сегодняшний день ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои", - пишет он.

По словам Синегубова, в сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.

"Теперь это все послужит нашим вооруженным силам. Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник", - добавляет он.

Также читайте: Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме. За сутки враг 59 раз обстреливал Харьков, - Синегубов

Харьков (7463) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+13
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29.03.2022 11:28
+4
Поляки можуть забирати Калінінград..якшо захочуть..Подразделения 18-ой гвардейской дивизии перебросили на Харьковское направление.
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29.03.2022 11:39
+3
Дотискувати фашистів треба, доки мільйони людей ще живі.
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29.03.2022 11:27
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не совсем понятно Чугуев это же рядом с Изюмом. Там тесним там сильно тяжело. Как то "пирогом слоеным" все смешалось. Но наши генералы тру, не чета паркетным из говнорашки...
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29.03.2022 11:26 Ответить
Так говорили же что сейчас две недели и будет так называемая черезполосица. Фронт неоднороден.
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29.03.2022 11:32 Ответить
дак понятно, это очевидно. Как всегда вериться в лучшее, типа по логике, вот щас тиснем под Чугуевом, значит отвлекаем от Изюма. Но пока не совсем так, как я понимаю....
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29.03.2022 11:38 Ответить
Та все там ясно - хочуть дійти до Куп'янська і відрізати все угрупування, що пре на Ізюм.
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29.03.2022 12:01 Ответить
Два пальца по карте...
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29.03.2022 11:44 Ответить
Не зовсім поряд, близько 80 км.
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29.03.2022 11:53 Ответить
Теж саме було з Малою Роганю, позавчора вона була відбита, а сьогодні проводять контр наступ у бік Малої Рогані
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29.03.2022 12:03 Ответить
Эт такая военная хитрость. Ну это же новости, воспринимайте спокойнее
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29.03.2022 12:09 Ответить
Да не совсем он рядом с Изюмом. От Чугуева до Изюма как 5 раз от Харькова до Чугуева. Изюм ближе к ООС. Я ничего не выдал? Надеюсь, земляки помогают Изюму
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29.03.2022 12:07 Ответить
Чугуев 25 км от Харькова, изюм больше 100
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29.03.2022 12:47 Ответить
Дотискувати фашистів треба, доки мільйони людей ще живі.
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29.03.2022 11:27 Ответить
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29.03.2022 11:28 Ответить
Зеленский счас Пуйла віручит иж жопі- подпишет прекращения огня и зотдаст весть Юг. Подоляк уже подписівает капитуляцию. Ермак курирует процесс. А пуйла и кацапов Запад и наши люди ВСУ мочат. Зе только спасти Пуйла может. Не ті собирал территории страні - не тебе решать оодавать их или нет Рашке
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29.03.2022 11:35 Ответить
НЕСЕШ ХИРНЮ !НІХТО НІКОМУ УКРАЇНУ НЕ ЗДАСТЬ!
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29.03.2022 12:26 Ответить
Це бот москальський
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29.03.2022 16:02 Ответить
Так зупинить їх під Ізюмом. Не займайтесь нічим іншим зараз. Підуть на південь - відріжуть увесь Донбас.
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29.03.2022 11:29 Ответить
бачу по вашій даті реєстрації ,ви великий стратег..ви в штабі ВСУ працюєте?
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29.03.2022 11:32 Ответить
уже пішли на південь.

до Стамбула дійшли.

і таки відріжуть
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29.03.2022 11:41 Ответить
РЕБ це надзвичайно важливо. Нашим безпілотникам дуже важко, коли присутні ці причандали у ворога.
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29.03.2022 11:31 Ответить
уже больше месяца украинцы борятся за независимость Украины, начинают перемалывать оккупантов, а 3 человека сегодня - подоляк и трахамония с жопой по указанию шмурдяка договариваются в Турции о сдаче интересов Украины... пора закрывать бункер "наименеевыдающегося и ни капли не уважаемого! гнусавого... но почему по этому поводу молчит стефанчук? или у него круглосуточный обед?
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29.03.2022 11:32 Ответить
зрада? так? теж сьогодні зареєструвались на цензорі?
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29.03.2022 11:34 Ответить
я не сьогодні.

шо ти хотів спитати ?
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29.03.2022 11:42 Ответить
міряєтесь датами реєстрації? нічого розумнішого не прийшло в голову?
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29.03.2022 12:07 Ответить
ВІДПОВІДАТИ БУДЕШ ЗА СВОЇ СЛОВА? А ГЕРОЙ? ЧИ МОЖЕ НА ПЕРЕЛОВУ ТЕБЕ!
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29.03.2022 12:29 Ответить
ЗАТКНИСЬ ЗРАДНИК!
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29.03.2022 12:32 Ответить
Слава Украине!
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29.03.2022 11:34 Ответить
Поляки можуть забирати Калінінград..якшо захочуть..Подразделения 18-ой гвардейской дивизии перебросили на Харьковское направление.
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29.03.2022 11:39 Ответить
рашка может все что хочет перебрасывать, ведь никто не будет на нее нападать. И в мордоре это прекрасно знают
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29.03.2022 11:51 Ответить
РуZский- иди наyфуй.

https://twitter.com/i/status/1506396717930848256
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29.03.2022 11:42 Ответить
Я грузин.....Вечная память всем сложившим души за ПРАВДУ И СВОБОДУ!!!!!Слава героям УКРАИНИ. Весь Мир учится что было быть МУЖЧИНОЙ.....Героям СЛАВА!!!!! Я болею душой, что почти 50% моей СТРАНЫ..... Это свиноцобаки назвали......у них ведь академия мысли давно в доме ....Господи помилуй...... ровно в самой покаянной первой недели Великого Поста........кто против брата поднял оружие??? И здесь в Тбилиси понаезело руццких.......а ну нах.......вам было тепло в Гаграх, а тут *******......теперь в Тбилиси комфортнее.......муки, где найду на улицах......буду требовать от вас прощения и отпустить вам как ишаков
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29.03.2022 11:46 Ответить
а божков уже собирает чумаданы? соколов, как бывший мент, может организовать сопровождение, и они всей колонной вместе со всеми козловыми уже могут начинать двигаться в направлении Валуйков. Пока не поздно.
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29.03.2022 12:03 Ответить
 
 