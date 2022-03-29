ВСУ вытесняют оккупантов из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Изюм – критическая точка, - Синегубов о ситуации на Харьковщине

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, к сожалению, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

"Вооруженные Силы Украины держат позиции, на сегодняшний день ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои", - пишет он.

По словам Синегубова, в сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.

"Теперь это все послужит нашим вооруженным силам. Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник", - добавляет он.

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