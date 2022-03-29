ЗСУ витісняють окупантів із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Ізюм - критична точка, - Синєгубов про ситуацію на Харківщині

За минулу добу російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівка, "Нові Будинки", селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївка, "Горизонт", Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети, на жаль, одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі і в Чугуївському районі.

"Збройні Сили України тримають позиції, на сьогодні ведуться операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої", - пише він.

За словами Синєгубова, за добу в Харківькому районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби.

"Тепер це все послужить нашим Збройним Силам. Також українські військові ліквідували ще один російський літак та безпілотник", - додає він.

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