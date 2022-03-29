В Украине сформированы стратегические запасы еды на несколько лет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство сформировало стратегические запасы еды в Украине на несколько лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства во вторник.

"Второе направление - это "Продовольственная безопасность". Мы сформировали стратегические запасы еды на несколько лет в Украине", - отметил премьер-министр.

Он также напомнил, что уже в 11 областях началась посевная и государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что для этого нужно.

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"Кредиты под 0%. Гарантии государства перед банками. Горючее, удобрения, семена. Все это есть. Помогаем аграриям также с экспортом и будем сейчас активно расширять это направление, ведь страна должна зарабатывать", - добавил он.

Также Шмыгаль отметил, что запустили программу бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах: "Государство покупает более 10 таких продуктов и продолжает раздавать людям. Это также и поддержка украинского производителя — поддержка нашей пищевой промышленности".

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