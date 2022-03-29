В Украине сформированы стратегические запасы еды на несколько лет, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство сформировало стратегические запасы еды в Украине на несколько лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства во вторник.
"Второе направление - это "Продовольственная безопасность". Мы сформировали стратегические запасы еды на несколько лет в Украине", - отметил премьер-министр.
Он также напомнил, что уже в 11 областях началась посевная и государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что для этого нужно.
"Кредиты под 0%. Гарантии государства перед банками. Горючее, удобрения, семена. Все это есть. Помогаем аграриям также с экспортом и будем сейчас активно расширять это направление, ведь страна должна зарабатывать", - добавил он.
Также Шмыгаль отметил, что запустили программу бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах: "Государство покупает более 10 таких продуктов и продолжает раздавать людям. Это также и поддержка украинского производителя — поддержка нашей пищевой промышленности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А я завжди думала, що ми живемо бо ЗСУ ночами не спить
Правда - вони ватні щопіпець!
Чи таки порадити їм іхати???
Правда жінка - одна з найвідоміших в Одесі колаборанток!
Вони це роблять дуже завзято.
З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/2/7254224/