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Новини
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В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, - Шмигаль

шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд сформував стратегічні запаси їжі в Україні на кілька років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок.

"Другий напрямок — це "Продовольча безпека". Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні", – зазначив прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що вже в 11 областях розпочалася посівна і держава надала аграріям кошти на закупівлю всього, що потрібне для цього.

Читайте також: Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація

"Кредити під 0%. Гарантії держави перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти", - додав він.

Також Шмигаль зазначив, що запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах: "Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника — підтримка нашої харчової промисловості".

Також читайте: Окупанти прицільно б’ють по продуктових складах у Сєверодонецьку, - Гайдай

Автор: 

продукти (1126) Денис Шмигаль (4536)


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Топ коментарі
+17

А я завжди думала, що ми живемо бо ЗСУ ночами не спить
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29.03.2022 21:33
+15
Хранители еды-
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29.03.2022 21:34
+12
Да, мы помним кто свернул ракетную программу
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29.03.2022 21:45
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Ну, всьо, миші накінець-то прибарахляться
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29.03.2022 21:28 Відповісти
Ага, "май, шашлыки", знаем
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29.03.2022 21:28 Відповісти
не треба радіти і рапортувати завчасно, що комори повні, а робити по-максимуму так, щоб до тих комор не долетіли ракети хйла..
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Вже долітають. Просто зараз в Броварському районі внаслідок ракетного обстрілу горять продовольчі склади. Наврочив Шмигаль.
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29.03.2022 22:06 Відповісти
хватит гнать на власть. вы пока живы потому что зеля не спит ночами. хватит.
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29.03.2022 21:30 Відповісти

А я завжди думала, що ми живемо бо ЗСУ ночами не спить
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29.03.2022 21:33 Відповісти
Дають українській армії, яка демонструє волю та вміння воювати з окупантом.
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29.03.2022 21:45 Відповісти
Да, мы помним кто свернул ракетную программу
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29.03.2022 21:45 Відповісти
мир аплодирует героическим ВСУ и украинскому народу а не зе который закатал в асфальт гособоронзаказ и к началу войны всплыли те же нехватки что и в 14 году - каски,броники,аптечки...вот и до сегодня собираем все что можем.
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29.03.2022 21:47 Відповісти
Здається хтось бавиться із сарказмом.
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29.03.2022 21:56 Відповісти
Безмежно вдячні ЗСУ !!!
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29.03.2022 21:36 Відповісти
Диверсантьі горошину под матрас подложили?!
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29.03.2022 21:37 Відповісти
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29.03.2022 21:39 Відповісти
теперь на мышей даже валить не нужно, всё склады кацапы расхерячат !
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29.03.2022 21:31 Відповісти
Вірю.
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29.03.2022 21:32 Відповісти
Хранители еды-
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29.03.2022 21:34 Відповісти
головні комірники.
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29.03.2022 21:41 Відповісти
Народ, садіть город... Посадіть цибульки, картопельки, бурячок червоний, огірочки, часничок, фасольку та інші культури! Ціни на продукти будуть високими, а так і самі матимете натурпродукт і продасте в місті іншим людям! Єднаймося, українці! Слава Україні! Героям слава!
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29.03.2022 21:40 Відповісти
БЛДь - в мене знайомі рвуться на город під Олешками, мовляв картопельку треба садити, кущі роз підстригати! Те, що там окупанти, їх не спиняє!

Правда - вони ватні щопіпець!

Чи таки порадити їм іхати???
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29.03.2022 21:50 Відповісти
У Херсоні, якщо не зраджує пам'ять більше 18% голосували за ОПЗЖ (це дозволило, наприклад, стати депутатом ВР такому собі Ківі), а більше 70% голосували за "слуг" (чий лідер дав команду зняти мінування мостів і переходів з Криму). Тож зараз чим ваші "ватні" незадоволені? Обов'язково хай їдуть. Кудись та доїдуть.
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29.03.2022 22:31 Відповісти
Проблема в тому, що ці ватники в Одесі!

Правда жінка - одна з найвідоміших в Одесі колаборанток!
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29.03.2022 22:33 Відповісти
З цього приводу мені згадався ще сересерівських часів анекдот: Вовочка на уроці рузького язика, коли вчителька запитала наприкінец "Чи є питання?" тягне руку. - Що тобі, Вовочко? - А я хтів, щоб Ви пояснили різницю між словами "горе" та "біда". - Я попробую... Ну от уяви собі, Вовочко, що на наш місцевий красень-завод, який постійно перевиконує план і є середовищем передовиків соціалістичного змагання приїхала партійна делегація із москви. І от йдуть вони по нашим світлим цехам, оглядають устаткування тощо. А тут раптово з мостового крану, який переносив важелезну деталь, саме вона і падає. Та прямо на них.... Оце Вовочко горе. Та от біда - не їдуть вони до нас...
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29.03.2022 22:55 Відповісти
Вот зачем тратить деньги на жратву и оружие,когда можно закатать в дороги?
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29.03.2022 21:41 Відповісти
******...В Украине и так намечался дефицит продовольственного зерна так как все продали за бугор - теперь вдруг хватит на несколько лет да и оно видно по ценам и наличию что всего хватает и дефицита нет . Теперь только посевная а вот правительство точно видело цены на семена,удобрения,гсм,запчасти +оккупация части территории и заминировано много в том числе сельхозземель...и при всем этом ожидать не менее 70% урожая от прошлого рекордного года выглядит уж по дурацки извините.
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29.03.2022 21:41 Відповісти
почти 4 млн виїхало.почти 1млн в окупаціїї.може він порахував шо ще млн 10-15 виїде або в окупаціїї будуть
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29.03.2022 22:18 Відповісти
зараз прийде Гетманцев і причепить туди маячок.
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29.03.2022 21:41 Відповісти
Вы еще расскажите - где именно..
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29.03.2022 21:42 Відповісти
Ще розкажи де ви їх зберігаєте, щоб цапи розбомбили.
Вони це роблять дуже завзято.
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29.03.2022 21:43 Відповісти
Дуже хочеться вірити, що десь глибоео під землею, а не в складах на поврхні, які орки обстрілюють!
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29.03.2022 21:46 Відповісти
Схоже, що з точними адресами зберігання.
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29.03.2022 21:47 Відповісти
Вибачте але... Не вірю. Це не вирішує питань переселенців. Не вирішує питань житла. Не вирішує питань одягу та освіти.
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29.03.2022 21:52 Відповісти
запаси їжі горять у броварському р-ні, може краще було создати запаси ракет нептун, крилатих ракет, запаси літаків-винищувачів ,ппо країни, стугнів, шоломів ,броніків ,стрілецької зброї, безпілотників
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29.03.2022 21:54 Відповісти
Так як Зелень продовжує все робити через жопу трохи поясню, звідки взялись раптом запаси їжі. Порти не приймають зернові та масличні через війну. Половина фермерів опинилась у сраці, бо зберігали врожай до весни, щоб продати, а за ті гроші обсіятись. Тепер продати врожай просто нема кому, а якщо якимось дивом і вдасться отримати гроші за нього, то все одно неможливо купити ні солярки, ні селітри, ні хімії, по причині їх відсутності. Ось так ми створили стратегічний запас. Питання українцям, вам не набридло, що вами керують зелені довбойоби?
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29.03.2022 21:55 Відповісти
... думаю Шмигалю вистарчить розуму не показувати ці склади із запасами єрмаподолаграх..ям для салфі.
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29.03.2022 21:59 Відповісти
Зелений ******! Все зерно ще того року продали. Маски нагадати, коли продали?
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29.03.2022 22:03 Відповісти
Главное касапов не подкармливать.
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29.03.2022 22:04 Відповісти
А совсем недавно читал что страт запас разворован.... Кто пиз-т?
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29.03.2022 22:23 Відповісти
Я як там ті миші що стратегічне зерно з'їли?...

З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/2/7254224/
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29.03.2022 22:44 Відповісти
Нападения не будет, мы готовы к любому варианту развития событий, продовольствия завались, что там еще последует...цены упадут на 50, нет, на 73%...****..н и его команда...
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29.03.2022 22:50 Відповісти
 
 