В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд сформував стратегічні запаси їжі в Україні на кілька років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок.

"Другий напрямок — це "Продовольча безпека". Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні", – зазначив прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що вже в 11 областях розпочалася посівна і держава надала аграріям кошти на закупівлю всього, що потрібне для цього.

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"Кредити під 0%. Гарантії держави перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти", - додав він.

Також Шмигаль зазначив, що запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах: "Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника — підтримка нашої харчової промисловості".

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