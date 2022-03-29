В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд сформував стратегічні запаси їжі в Україні на кілька років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок.
"Другий напрямок — це "Продовольча безпека". Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні", – зазначив прем'єр-міністр.
Він також нагадав, що вже в 11 областях розпочалася посівна і держава надала аграріям кошти на закупівлю всього, що потрібне для цього.
"Кредити під 0%. Гарантії держави перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти", - додав він.
Також Шмигаль зазначив, що запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах: "Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника — підтримка нашої харчової промисловості".
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А я завжди думала, що ми живемо бо ЗСУ ночами не спить
Правда - вони ватні щопіпець!
Чи таки порадити їм іхати???
Правда жінка - одна з найвідоміших в Одесі колаборанток!
Вони це роблять дуже завзято.
З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/2/7254224/