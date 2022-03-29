Кабмин готовит программу поддержки принудительно депортированных Россией украинцев, - Верещук
Россия в спешке пытается создать медийную "картинку" для зарубежного и внутреннего потребителя, демонстрируя себя страной-миротворицей, которая "помогает" русскоязычным украинцам - жителям востока и юга - выезжать с "ненавистной" им земли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Мы знаем, что это насильственный вывоз, которому со временем дадут правовую оценку. Нам нужно больше озвучивать, что мы будем делать в таких случаях. Что касается российской пропагандистской картинки - она бесполезна. Мариупольцы хорошо знают, кто на них - детей, женщин, стариков - сбрасывал бомбы. И эти телесюжеты точно не спасут оккупанта от неизбежной ответственности, в частности – за нарушение международного гуманитарного права и ряда конвенций", - подчеркнула она.
По словам Верещук, уже многие смогли вернуться в Украину с российской территории, куда их принудительно переместили.
Правительство готовит программу поддержки таких людей.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не пропустили ни одной эвакуационной колонны в Запорожской области, - ОВА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
99%, що списків депортованих немає.
А якщо і є в самій рашці -то вони засекречені.
Реально про повернення можна бути вести мову лише після зміни влади в рф.
Але реальні терміни такої зміни - поки невідомі