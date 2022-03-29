Кабмин готовит программу поддержки принудительно депортированных Россией украинцев, - Верещук

Россия в спешке пытается создать медийную "картинку" для зарубежного и внутреннего потребителя, демонстрируя себя страной-миротворицей, которая "помогает" русскоязычным украинцам - жителям востока и юга - выезжать с "ненавистной" им земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы знаем, что это насильственный вывоз, которому со временем дадут правовую оценку. Нам нужно больше озвучивать, что мы будем делать в таких случаях. Что касается российской пропагандистской картинки - она ​​бесполезна. Мариупольцы хорошо знают, кто на них - детей, женщин, стариков - сбрасывал бомбы. И эти телесюжеты точно не спасут оккупанта от неизбежной ответственности, в частности – за нарушение международного гуманитарного права и ряда конвенций", - подчеркнула она.

По словам Верещук, уже многие смогли вернуться в Украину с российской территории, куда их принудительно переместили.

Правительство готовит программу поддержки таких людей.

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