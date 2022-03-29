РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11160 посетителей онлайн
Новости Война
2 254 5

Кабмин готовит программу поддержки принудительно депортированных Россией украинцев, - Верещук

війна

Россия в спешке пытается создать медийную "картинку" для зарубежного и внутреннего потребителя, демонстрируя себя страной-миротворицей, которая "помогает" русскоязычным украинцам - жителям востока и юга - выезжать с "ненавистной" им земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы знаем, что это насильственный вывоз, которому со временем дадут правовую оценку. Нам нужно больше озвучивать, что мы будем делать в таких случаях. Что касается российской пропагандистской картинки - она ​​бесполезна. Мариупольцы хорошо знают, кто на них - детей, женщин, стариков - сбрасывал бомбы. И эти телесюжеты точно не спасут оккупанта от неизбежной ответственности, в частности – за нарушение международного гуманитарного права и ряда конвенций", - подчеркнула она.

По словам Верещук, уже многие смогли вернуться в Украину с российской территории, куда их принудительно переместили.

Правительство готовит программу поддержки таких людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не пропустили ни одной эвакуационной колонны в Запорожской области, - ОВА

депортация (677) Верещук (504)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Людина яка в годинному інтерв'ю, сьогодні, жодного разу росію не назвала агресором за 34 дні повномаштабної війни - не може представляти українські інтереси на переговорах. Пане президент добре придивітся до свого оточення. Що ці люди які є українофобоми роблять на переговорах Олександр Чалий, Давид Арахамі (він вже в Грузії домовився), Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко всі " просто видатні дипломати". Почнемо з Олександра Чалого (неплутати з Валерієм Чалим) 14 лютого 2020 р. він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції. І що то за пункт 12 про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності"? Ще одна цікава персоналія Руслан Бортник, помічник українофоба Вадима Колесніченка, Соратник Льовочкіна - Єрмолаєв, Марія Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича, регіонали Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко і тд. Хто ці люди?!! І яке право вони мають представляти інтереси українського народу. Ви точно хочете перемоги України у цій війні, з такими дипломатами?
показать весь комментарий
29.03.2022 22:15 Ответить
блаЗЄнський прос*ре будь які здобутки Війська. Не дивно, що все його оточення смердить совковою ґебнею.
показать весь комментарий
29.03.2022 22:35 Ответить
минус 2.7 млрд. сегодня конфисковали в рамках санкций.
показать весь комментарий
29.03.2022 22:16 Ответить
Не конфіскували, а заморозили. Відчуй різницю...
показать весь комментарий
30.03.2022 00:46 Ответить
Цікаво, як спроба повернення примусово депортованих українців виглядатиме на практиці?
99%, що списків депортованих немає.
А якщо і є в самій рашці -то вони засекречені.
Реально про повернення можна бути вести мову лише після зміни влади в рф.
Але реальні терміни такої зміни - поки невідомі
показать весь комментарий
29.03.2022 22:38 Ответить
 
 