Кабмін готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців, - Верещук
Росія поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного й внутрішнього споживача, демонструючи себе країною-миротворицею, яка "допомагає" російськомовним українцям – мешканцям сходу та півдня – виїжджати з "ненависної" їм землі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому з часом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки – вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, стареньких – скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема – за порушення міжнародного гуманітарного права й низки конвенцій", - наголосила вона.
За словами Верещук, вже чимало людей змогли повернутися до України із російської території, куди їх примусово перемістили.
Уряд наразі готує програму підтримки таких людей.
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99%, що списків депортованих немає.
А якщо і є в самій рашці -то вони засекречені.
Реально про повернення можна бути вести мову лише після зміни влади в рф.
Але реальні терміни такої зміни - поки невідомі