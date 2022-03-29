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Новини Війна
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Кабмін готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців, - Верещук

війна

Росія поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного й внутрішнього споживача, демонструючи себе країною-миротворицею, яка "допомагає" російськомовним українцям – мешканцям сходу та півдня – виїжджати з "ненависної" їм землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому з часом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки – вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, стареньких – скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема – за порушення міжнародного гуманітарного права й низки конвенцій", - наголосила вона.

За словами Верещук, вже чимало людей змогли повернутися до України із російської території, куди їх примусово перемістили.

Уряд наразі готує програму підтримки таких людей.

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Автор: 

депортація (719) Верещук (683)


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Людина яка в годинному інтерв'ю, сьогодні, жодного разу росію не назвала агресором за 34 дні повномаштабної війни - не може представляти українські інтереси на переговорах. Пане президент добре придивітся до свого оточення. Що ці люди які є українофобоми роблять на переговорах Олександр Чалий, Давид Арахамі (він вже в Грузії домовився), Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко всі " просто видатні дипломати". Почнемо з Олександра Чалого (неплутати з Валерієм Чалим) 14 лютого 2020 р. він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції. І що то за пункт 12 про "запуск нового національного діалогу щодо ідентичності"? Ще одна цікава персоналія Руслан Бортник, помічник українофоба Вадима Колесніченка, Соратник Льовочкіна - Єрмолаєв, Марія Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича, регіонали Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко і тд. Хто ці люди?!! І яке право вони мають представляти інтереси українського народу. Ви точно хочете перемоги України у цій війні, з такими дипломатами?
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29.03.2022 22:15 Відповісти
блаЗЄнський прос*ре будь які здобутки Війська. Не дивно, що все його оточення смердить совковою ґебнею.
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29.03.2022 22:35 Відповісти
минус 2.7 млрд. сегодня конфисковали в рамках санкций.
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29.03.2022 22:16 Відповісти
Не конфіскували, а заморозили. Відчуй різницю...
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30.03.2022 00:46 Відповісти
Цікаво, як спроба повернення примусово депортованих українців виглядатиме на практиці?
99%, що списків депортованих немає.
А якщо і є в самій рашці -то вони засекречені.
Реально про повернення можна бути вести мову лише після зміни влади в рф.
Але реальні терміни такої зміни - поки невідомі
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29.03.2022 22:38 Відповісти
 
 