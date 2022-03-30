Евросоюз отказался платить за российский газ рублями

Страны ЕС не будут платить за газ из РФ рублями, как того хочет президент страны-агрессора Владимир Путин. Ранее платить российской валютой отказались страны G7.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Заявления G7 содержат заявления ЕС, поэтому очевидно, что наша позиция такая же, как и у G7", – сообщил Мамер, отвечая на вопрос, какую позицию займут страны ЕС по требованиям РФ платить за российский газ в рублях.

Другой представитель Еврокомиссии Тим Макфи напомнил, что после совещания министры G7 отклонили требование оплачивать поставки газа в рублях. Он также отметил необходимость соблюдать заключенные контракты, где прописано, что оплату принимают в евро или долларах.

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"Контракты были подписаны с оплатой в евро или долларах, и потому партнеры по G7 договорились просить компании, базирующиеся в их штатах, не поддаваться этой просьбе. Это позиция, которую поддержал наш уполномоченный по энергетике", - пояснил представитель Еврокомиссии.