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Евросоюз отказался платить за российский газ рублями

газ

Страны ЕС не будут платить за газ из РФ рублями, как того хочет президент страны-агрессора Владимир Путин. Ранее платить российской валютой отказались страны G7.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Заявления G7 содержат заявления ЕС, поэтому очевидно, что наша позиция такая же, как и у G7", – сообщил Мамер, отвечая на вопрос, какую позицию займут страны ЕС по требованиям РФ платить за российский газ в рублях.

Другой представитель Еврокомиссии Тим Макфи напомнил, что после совещания министры G7 отклонили требование оплачивать поставки газа в рублях. Он также отметил необходимость соблюдать заключенные контракты, где прописано, что оплату принимают в евро или долларах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа упала до нуля, - Reuters

"Контракты были подписаны с оплатой в евро или долларах, и потому партнеры по G7 договорились просить компании, базирующиеся в их штатах, не поддаваться этой просьбе. Это позиция, которую поддержал наш уполномоченный по энергетике", - пояснил представитель Еврокомиссии.

Газ (10223) россия (95308) рубль (910) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+34
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30.03.2022 11:29
+15
А при чем тут их *курс* рубля? Его что? можно купить свободно? Купить у перекупщиков (пока) пока можна по 250-300. Но скоро введут(если не ввели) уголовную ответвственность. У советов курс был 0-70. Это показатель?
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30.03.2022 11:49
+13
Использовать в качестве разведки огневых позиций кацапов или для разминирования дорог, зданий. В ином случае украинские бойцы вполне могут получить удар в спину. Кацапская свинья всегда кацапская свинья.
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30.03.2022 11:37
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упс....
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30.03.2022 11:28 Ответить
Та шо ж такоє ...
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30.03.2022 11:43 Ответить
👍😁
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30.03.2022 11:28 Ответить
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30.03.2022 11:29 Ответить
Рупь дерев'яний патамушта, а дерево не гроші.
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30.03.2022 11:30 Ответить
5 копійок ...актуально про гроші
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30.03.2022 11:38 Ответить
Просто в Евросоюзе поняли, что топить бумажными рублями значительно дешевле, чем российским газом.
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30.03.2022 12:20 Ответить
Неплатити,невживати. Дати здохнути!
Ьути гуманними
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30.03.2022 11:31 Ответить
Бусами и стекляшками с этими дикарями.
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30.03.2022 11:31 Ответить
Або простроченими продуктами.
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30.03.2022 12:35 Ответить
таке кажутьПервые добровольцы легиона «Свобода России» из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже начали индивидуальную доподготовку.командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против кадыровцев.
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30.03.2022 11:32 Ответить
Использовать в качестве разведки огневых позиций кацапов или для разминирования дорог, зданий. В ином случае украинские бойцы вполне могут получить удар в спину. Кацапская свинья всегда кацапская свинья.
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30.03.2022 11:37 Ответить
"Присматривать" однозначно нужно! Но возможно этот легион вырастит до серьёзных размеров. Сдесь только время покажет
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30.03.2022 11:46 Ответить
може дійти до громадянської війни на росії
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30.03.2022 11:54 Ответить
в рашці актуальні ,тільки дворцові перевороти
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30.03.2022 12:15 Ответить
Навряд чи. Скорше за все, усе лишиться, як було: заллють очі паленою водярою і наб'ють рило одне одному. Потім помиряться, на радощах заллють очі паленою водярою, знову наб'ють рило одне одному. І так до безкінечності. Адже загадачную руZZкую душу нічим не стримати...
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30.03.2022 15:16 Ответить
Будем надеятся что орки сами себе эмбарго введут. А то санкции ЕС пока что вообще не работают, курс рубля уже почти как до войны и индексы бирж догнали довоенные. Так что никто не наложит лучшие санкции, чем как ***** сам на себя
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30.03.2022 11:34 Ответить
А при чем тут их *курс* рубля? Его что? можно купить свободно? Купить у перекупщиков (пока) пока можна по 250-300. Но скоро введут(если не ввели) уголовную ответвственность. У советов курс был 0-70. Это показатель?
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30.03.2022 11:49 Ответить
Короче, кацавов послали точно за координатами Ромы Грибова !
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30.03.2022 11:34 Ответить
А це означає ,що тепер в кацапів не буде не тільки сахара ,але й багато ще чого
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30.03.2022 11:34 Ответить
вистачило сміливості. молодці.
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30.03.2022 11:34 Ответить
Что с бункера решило сделать благодаря нефти и газу рубль мировой валютой, но закономерно село в лужу.
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30.03.2022 11:34 Ответить
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30.03.2022 11:35 Ответить
Правильно. Может ему ещё беличьими шкурками или кедровыми орешками захочется оплату принимать.
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30.03.2022 11:37 Ответить
У плешивого взагалі поїхав дах. Він тільки пришвидшує перехід Євросоюзу на альтернативних постачальників. Ми від цього тільки виграємо
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30.03.2022 11:38 Ответить
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30.03.2022 11:39 Ответить
До речі, єврей, але ж український
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30.03.2022 11:43 Ответить
Дід Панас?
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30.03.2022 11:57 Ответить
Угу. Пінхас Хаїмович Векслер справжнє ім'я
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30.03.2022 13:40 Ответить
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30.03.2022 11:39 Ответить
Рассказывать они мугут что угодно,другое дело как будет по факту
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30.03.2022 11:41 Ответить
шось таке кажуть Харьковская область. Захваченный ВСУ ЗПРК «Тунгуска»
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30.03.2022 11:42 Ответить
Сайт https://ban-dera.com/ помогает ложить сайты оккупантов - оставить включенным в браузере и процесс пошел!!! подключаемся!
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30.03.2022 11:46 Ответить
а там можна вибрати які атаки.на саме які сайти?
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30.03.2022 12:22 Ответить
Упс...не пройшла чергова многоходовочка облізлого щура-стратега.
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30.03.2022 11:50 Ответить
Фублі
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30.03.2022 11:56 Ответить
Сподіваюся, що кожен мешканець Європи зрозумієте: "Будь-який договір з Росією будь-якої миті може перетворитися на Будапештський меморандум, незалежно від кількості гарантів."
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30.03.2022 12:02 Ответить
Mogut ES najti i drugije pokubki gaza .Zyzeni gaz,norvegi,alzyr,azeri Neft takze nado otkazatsia zakupat ot fasistkoj ordi
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30.03.2022 12:06 Ответить
pastaba, ********, - nevadink azerbaidžaniečių azerais, tai šlykštus kacapizmas.
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30.03.2022 15:17 Ответить
Нефть РФ оказалась ненужной. В мире нашли способ снизить цены на черное золото.

Рассказываем, какие именно страны могли бы помочь решить мировой энергокризис.

Бахрейн;
Кувейт;
Оман;
Катар;
Саудовская Аравия;
Объединенные Арабские Эмираты.

Идут переговоры с Ираном, Ираком, Венесуэлой.
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30.03.2022 12:07 Ответить
АвтоВАЗ и Камаз зупиняє виробництво автомобілів через нестачу комплектуючих.
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30.03.2022 12:09 Ответить
Розмитнення авто стане безкоштовним для українців
Українцям обіцяють безкоштовне розмитнення автомобілів з 1 квітня.
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30.03.2022 12:10 Ответить
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30.03.2022 12:19 Ответить
Чомусь нагадався один кумедний персонаж - ДілдоВоєвалов (). Той самий, що з чЛєніним у серці та пляшкою в дупі.
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30.03.2022 15:10 Ответить
Ага, говорят "Мы ваши рубли в руки взять не можем, шоб не проблеваться, берите бусами!"...
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30.03.2022 12:58 Ответить
Кто купил билетов пачку тот получит газокачку.
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30.03.2022 13:01 Ответить
Вот я не пойму, а для чего им нужны деревянные? Кто-то пояснить это может?
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30.03.2022 13:02 Ответить
Это же элементарно. Что бы купить что ни будь нужное, надо продать, что ни будь не нужное. Всегда продают, то, чего у себя много, а покупают, то чего у себя мало. Мерседесы в россию, газ из россии.
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30.03.2022 13:09 Ответить
Спасибо. Но я наверное тупой. Бартер мерс на газ я понимаю. Но зачем раше рубли, которых у них и так валом в отличие от валюты, я не понимаю.
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30.03.2022 13:40 Ответить
Не корми москаля ответами
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30.03.2022 13:44 Ответить
Ты же сам видишь, валюта ненадёжна, а бартер через рубль, даёт гарантию, что мерсы приедут и их не украдут. Да и какой вообще смысл в иностранных деньгах за которые в россии ни купишь даже пирожка с картошкой. Раньше эти зелёные портреты американских президентов хотя бы можно было тратить на отдыхе за рубежом, но не летят туда сегодня самолёты и не ходят даже поезда.
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30.03.2022 16:15 Ответить
Интересно мне, сколько будет стоить кубометр газа этой осенью в Украине?
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30.03.2022 13:03 Ответить
 
 