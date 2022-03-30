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Євросоюз відмовився платити за російський газ рублями

газ

Країни ЄС не платитимуть за газ з РФ рублями, як того хоче президент країни-агресора Володимир Путін. Раніше платити російською валютою відмовилися країни G7.

Про це заявив на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина та ЄС не розраховуватимуться за російський газ в рублях: контракти переважно укладені в євро, - Шольц

"Заяви G7 містять заяви ЄС, тому очевидно, що наша позиція така сама, як і у G7", – повідомив Мамер, відповідаючи на запитання, яку позицію займуть країни ЄС щодо вимог РФ платити за російський газ у рублях.

Інший представник Єврокомісії Тім Макфі нагадав, що після наради міністри G7 відхилили вимогу сплачувати постачання газу в рублях. Він також наголосив на необхідності дотримуватися укладених контрактів, де прописано, що оплату приймають у євро або доларах.

Читайте: Макрон заявив Путіну, що оплата російського газу в рублях неможлива

"Контракти були підписані з оплатою в євро або доларах, і тому партнери по G7 домовилися просити компанії, які базуються в їхніх штатах, не піддаватися на це прохання. Це позиція, яку підтримав наш уповноважений з енергетики", – пояснив представник Єврокомісії.

Читайте: Немає оплати - немає газу. Благодійністю ми точно займатися не будемо, - Пєсков про відмову купувати енергоносії за рублі

Автор: 

газ (10403) росія (64846) рубль (443) Євросоюз (13300)


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Топ коментарі
+34
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30.03.2022 11:29
+15
А при чем тут их *курс* рубля? Его что? можно купить свободно? Купить у перекупщиков (пока) пока можна по 250-300. Но скоро введут(если не ввели) уголовную ответвственность. У советов курс был 0-70. Это показатель?
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30.03.2022 11:49
+13
Использовать в качестве разведки огневых позиций кацапов или для разминирования дорог, зданий. В ином случае украинские бойцы вполне могут получить удар в спину. Кацапская свинья всегда кацапская свинья.
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30.03.2022 11:37
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упс....
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30.03.2022 11:28 Відповісти
Та шо ж такоє ...
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30.03.2022 11:43 Відповісти
👍😁
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30.03.2022 11:28 Відповісти
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30.03.2022 11:29 Відповісти
Рупь дерев'яний патамушта, а дерево не гроші.
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30.03.2022 11:30 Відповісти
5 копійок ...актуально про гроші
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30.03.2022 11:38 Відповісти
Просто в Евросоюзе поняли, что топить бумажными рублями значительно дешевле, чем российским газом.
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30.03.2022 12:20 Відповісти
Неплатити,невживати. Дати здохнути!
Ьути гуманними
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30.03.2022 11:31 Відповісти
Бусами и стекляшками с этими дикарями.
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30.03.2022 11:31 Відповісти
Або простроченими продуктами.
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30.03.2022 12:35 Відповісти
таке кажутьПервые добровольцы легиона «Свобода России» из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже начали индивидуальную доподготовку.командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против кадыровцев.
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30.03.2022 11:32 Відповісти
Использовать в качестве разведки огневых позиций кацапов или для разминирования дорог, зданий. В ином случае украинские бойцы вполне могут получить удар в спину. Кацапская свинья всегда кацапская свинья.
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30.03.2022 11:37 Відповісти
"Присматривать" однозначно нужно! Но возможно этот легион вырастит до серьёзных размеров. Сдесь только время покажет
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30.03.2022 11:46 Відповісти
може дійти до громадянської війни на росії
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30.03.2022 11:54 Відповісти
в рашці актуальні ,тільки дворцові перевороти
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30.03.2022 12:15 Відповісти
Навряд чи. Скорше за все, усе лишиться, як було: заллють очі паленою водярою і наб'ють рило одне одному. Потім помиряться, на радощах заллють очі паленою водярою, знову наб'ють рило одне одному. І так до безкінечності. Адже загадачную руZZкую душу нічим не стримати...
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30.03.2022 15:16 Відповісти
Будем надеятся что орки сами себе эмбарго введут. А то санкции ЕС пока что вообще не работают, курс рубля уже почти как до войны и индексы бирж догнали довоенные. Так что никто не наложит лучшие санкции, чем как ***** сам на себя
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30.03.2022 11:34 Відповісти
А при чем тут их *курс* рубля? Его что? можно купить свободно? Купить у перекупщиков (пока) пока можна по 250-300. Но скоро введут(если не ввели) уголовную ответвственность. У советов курс был 0-70. Это показатель?
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30.03.2022 11:49 Відповісти
Короче, кацавов послали точно за координатами Ромы Грибова !
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30.03.2022 11:34 Відповісти
А це означає ,що тепер в кацапів не буде не тільки сахара ,але й багато ще чого
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30.03.2022 11:34 Відповісти
вистачило сміливості. молодці.
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30.03.2022 11:34 Відповісти
Что с бункера решило сделать благодаря нефти и газу рубль мировой валютой, но закономерно село в лужу.
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30.03.2022 11:34 Відповісти
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30.03.2022 11:35 Відповісти
Правильно. Может ему ещё беличьими шкурками или кедровыми орешками захочется оплату принимать.
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30.03.2022 11:37 Відповісти
У плешивого взагалі поїхав дах. Він тільки пришвидшує перехід Євросоюзу на альтернативних постачальників. Ми від цього тільки виграємо
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30.03.2022 11:38 Відповісти
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30.03.2022 11:39 Відповісти
До речі, єврей, але ж український
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30.03.2022 11:43 Відповісти
Дід Панас?
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30.03.2022 11:57 Відповісти
Угу. Пінхас Хаїмович Векслер справжнє ім'я
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30.03.2022 13:40 Відповісти
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30.03.2022 11:39 Відповісти
Рассказывать они мугут что угодно,другое дело как будет по факту
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30.03.2022 11:41 Відповісти
шось таке кажуть Харьковская область. Захваченный ВСУ ЗПРК «Тунгуска»
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30.03.2022 11:42 Відповісти
Сайт https://ban-dera.com/ помогает ложить сайты оккупантов - оставить включенным в браузере и процесс пошел!!! подключаемся!
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30.03.2022 11:46 Відповісти
а там можна вибрати які атаки.на саме які сайти?
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30.03.2022 12:22 Відповісти
Упс...не пройшла чергова многоходовочка облізлого щура-стратега.
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30.03.2022 11:50 Відповісти
Фублі
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30.03.2022 11:56 Відповісти
Сподіваюся, що кожен мешканець Європи зрозумієте: "Будь-який договір з Росією будь-якої миті може перетворитися на Будапештський меморандум, незалежно від кількості гарантів."
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30.03.2022 12:02 Відповісти
Mogut ES najti i drugije pokubki gaza .Zyzeni gaz,norvegi,alzyr,azeri Neft takze nado otkazatsia zakupat ot fasistkoj ordi
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30.03.2022 12:06 Відповісти
pastaba, ********, - nevadink azerbaidžaniečių azerais, tai šlykštus kacapizmas.
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30.03.2022 15:17 Відповісти
Нефть РФ оказалась ненужной. В мире нашли способ снизить цены на черное золото.

Рассказываем, какие именно страны могли бы помочь решить мировой энергокризис.

Бахрейн;
Кувейт;
Оман;
Катар;
Саудовская Аравия;
Объединенные Арабские Эмираты.

Идут переговоры с Ираном, Ираком, Венесуэлой.
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30.03.2022 12:07 Відповісти
АвтоВАЗ и Камаз зупиняє виробництво автомобілів через нестачу комплектуючих.
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30.03.2022 12:09 Відповісти
Розмитнення авто стане безкоштовним для українців
Українцям обіцяють безкоштовне розмитнення автомобілів з 1 квітня.
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30.03.2022 12:10 Відповісти
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30.03.2022 12:19 Відповісти
Чомусь нагадався один кумедний персонаж - ДілдоВоєвалов (). Той самий, що з чЛєніним у серці та пляшкою в дупі.
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30.03.2022 15:10 Відповісти
Ага, говорят "Мы ваши рубли в руки взять не можем, шоб не проблеваться, берите бусами!"...
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30.03.2022 12:58 Відповісти
Кто купил билетов пачку тот получит газокачку.
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30.03.2022 13:01 Відповісти
Вот я не пойму, а для чего им нужны деревянные? Кто-то пояснить это может?
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30.03.2022 13:02 Відповісти
Это же элементарно. Что бы купить что ни будь нужное, надо продать, что ни будь не нужное. Всегда продают, то, чего у себя много, а покупают, то чего у себя мало. Мерседесы в россию, газ из россии.
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30.03.2022 13:09 Відповісти
Спасибо. Но я наверное тупой. Бартер мерс на газ я понимаю. Но зачем раше рубли, которых у них и так валом в отличие от валюты, я не понимаю.
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30.03.2022 13:40 Відповісти
Не корми москаля ответами
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30.03.2022 13:44 Відповісти
Ты же сам видишь, валюта ненадёжна, а бартер через рубль, даёт гарантию, что мерсы приедут и их не украдут. Да и какой вообще смысл в иностранных деньгах за которые в россии ни купишь даже пирожка с картошкой. Раньше эти зелёные портреты американских президентов хотя бы можно было тратить на отдыхе за рубежом, но не летят туда сегодня самолёты и не ходят даже поезда.
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30.03.2022 16:15 Відповісти
Интересно мне, сколько будет стоить кубометр газа этой осенью в Украине?
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30.03.2022 13:03 Відповісти
 
 