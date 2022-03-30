Євросоюз відмовився платити за російський газ рублями

Країни ЄС не платитимуть за газ з РФ рублями, як того хоче президент країни-агресора Володимир Путін. Раніше платити російською валютою відмовилися країни G7.

Про це заявив на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

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"Заяви G7 містять заяви ЄС, тому очевидно, що наша позиція така сама, як і у G7", – повідомив Мамер, відповідаючи на запитання, яку позицію займуть країни ЄС щодо вимог РФ платити за російський газ у рублях.

Інший представник Єврокомісії Тім Макфі нагадав, що після наради міністри G7 відхилили вимогу сплачувати постачання газу в рублях. Він також наголосив на необхідності дотримуватися укладених контрактів, де прописано, що оплату приймають у євро або доларах.

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"Контракти були підписані з оплатою в євро або доларах, і тому партнери по G7 домовилися просити компанії, які базуються в їхніх штатах, не піддаватися на це прохання. Це позиція, яку підтримав наш уповноважений з енергетики", – пояснив представник Єврокомісії.

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