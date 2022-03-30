Финляндия с 30 марта возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией
Финляндия со среды возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Украины уже готовят новый санкционный пакет против РФ, - Ермак
"Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "Российские железные дороги". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group . Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - сообщила VR Transpoint (структура финского железнодорожного оператора VR Group).
Услуги VR Transpoint сосредоточены на транспортировке продукции и экспортируемого сырья. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 г. составил около 37 млн. тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети общего объема.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию полностью отрезали от железнодорожного сообщения со странами ЕС, - Укрзалізниця
Как сообщалось, ранее VR Transpoint заявила о приостановке с 27 марта движения грузовых вагонов из России.
С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зе зраджує вже тим, що постійно хоче зустрічі з ******. Вже цього достатньо, тварина ти
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.
Спрос россиян на недвижимость в Дубае и Стамбуле вырос в 10 раз, и платят они криптовалютой
https://www.profinance.ru/news/2022/03/29/c5g4-spros-rossiyan-na-nedvizhimost-v-dubae-i-stambule-vyros-v-10-raz-i-platyat-oni-k.html
Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html
Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
Це дуже по-європєйські
Я тільки сподіваюсь, що не тільки русня зробить роботу над помилками, але й Україна. І зробить все, щоб мати міцну армію, ******* ППО і літаки. І вже не буде сподіватися на допомогу ссученої Європи, а знищить росийську пухлину раз і на завжди.
не смешите мои тапочки. Только хутину Гаагу посмертно , а убить - отравить , повесить и потом расчленить И сжечь , шоб нигде на земле не осталось следа
Они заряжают пушку! Зачем? Они будут стрелять!
Финляндия "відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією". Зачем? Они будут возить грузы!
Могли бы из вежливости пару месяцев подождать
"З моменту ухвалення рішення минулого тижня ми продовжували обговорювати з владою Великобританії та банками, наскільки санкції є обов'язковими для нашої компанії. Спеціальна інтерпретація британської влади та банків полягає в тому, що санкції не стосуються нашої діяльності. Тому ми може продовжити важливий залізничний експорт, імпорт і транзит, підтримуючи фінську експортну галузь. Санкції часто накладаються на осіб і, через це, на відправників або власників товарів, і ми не транспортуватимемо нічого, що підпадає під санкції. Можливі санкції та додаткові обмеження вирішує влада, і ми завжди діємо відповідно до їх вказівок», - говорить Лаурі Сіппонен , президент і генеральний директор VR Group
ВенгрьІ - 1956 год - тьІсячи погибших,
финьІ- 1940 год - сотни тьІсяч погибших,
грузиньІ - 2008 год - сотни погибших,
молдаване - 1992 год - сотни погибших,
немцьІ - 1945-49 годьІ миллионьІ изнасилованньІх немок.
Спрашивается кто вьІ терпильІ, где ваш стержень бабьІ????
Ясно всім?
сторону сильного, а не путлеровской паРаши