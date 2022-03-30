Финляндия с 30 марта возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Финляндия со среды возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "Российские железные дороги". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group . Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - сообщила VR Transpoint (структура финского железнодорожного оператора VR Group).

Услуги VR Transpoint сосредоточены на транспортировке продукции и экспортируемого сырья. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 г. составил около 37 млн. тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети общего объема.

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Как сообщалось, ранее VR Transpoint заявила о приостановке с 27 марта движения грузовых вагонов из России.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.