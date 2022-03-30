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Финляндия с 30 марта возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией

залізниця

Финляндия со среды возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Украины уже готовят новый санкционный пакет против РФ, - Ермак

"Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "Российские железные дороги". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group . Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - сообщила VR Transpoint (структура финского железнодорожного оператора VR Group).

Услуги VR Transpoint сосредоточены на транспортировке продукции и экспортируемого сырья. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 г. составил около 37 млн. тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети общего объема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию полностью отрезали от железнодорожного сообщения со странами ЕС, - Укрзалізниця

Как сообщалось, ранее VR Transpoint заявила о приостановке с 27 марта движения грузовых вагонов из России.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

россия (95308) санкции (11247) Финляндия (950)


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Топ комментарии
+53
Вот, они денежки Пуйлу на войну...
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30.03.2022 11:52
+40
Три дні "санкцій"!!
Це дуже по-європєйські
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30.03.2022 11:54
+35
Закрий рот. Хоча б один патріот є в команді Зе?
Зе зраджує вже тим, що постійно хоче зустрічі з ******. Вже цього достатньо, тварина ти
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30.03.2022 12:08
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Правила форума Совет форумчан
Вот, они денежки Пуйлу на войну...
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30.03.2022 11:52 Ответить
Де зраджуе? Зрадойоб?
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30.03.2022 12:00 Ответить
Закрий рот. Хоча б один патріот є в команді Зе?
Зе зраджує вже тим, що постійно хоче зустрічі з ******. Вже цього достатньо, тварина ти
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30.03.2022 12:08 Ответить
а без лайки та образ мізків не вистачає , чи вихованність не дозволяє ?
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30.03.2022 12:35 Ответить
Дуже часто люди ввічливість сприймають за слабкість. Тільки послав - відразу як шовкові стають.
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30.03.2022 13:23 Ответить
є деякі люди котрі вважають що лайка брудна то нам наслєдіє від мордора на згадку лишилося , тому так .
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30.03.2022 14:20 Ответить
Таких дірок в санкціях купа...
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.

Спрос россиян на недвижимость в Дубае и Стамбуле вырос в 10 раз, и платят они криптовалютой
https://www.profinance.ru/news/2022/03/29/c5g4-spros-rossiyan-na-nedvizhimost-v-dubae-i-stambule-vyros-v-10-raz-i-platyat-oni-k.html

Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html

Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
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30.03.2022 12:18 Ответить
Тобто, кризи як мінімум, з папером у росії не відбудеться. Жаль.
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30.03.2022 11:52 Ответить
да-да, и сватов на рашу продавали они же))
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30.03.2022 12:01 Ответить
а ті свати вони погоди не роблять.
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30.03.2022 12:08 Ответить
и битум для дорог тот тоже)))
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30.03.2022 12:18 Ответить
торгують,гроші фіни заробляють поки конкурентів посунули..
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30.03.2022 11:54 Ответить
Падлюки!
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30.03.2022 11:54 Ответить
Три дні "санкцій"!!
Це дуже по-європєйські
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30.03.2022 11:54 Ответить
Вот так, британцы все разъяснили. Ясно.
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30.03.2022 11:54 Ответить
Ніхто не каже на завжди припиняти бізнес з РФ, але на якийсь 1-2 місяці можна призупинити.
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30.03.2022 11:54 Ответить
трохи посанкціювали і досить, працювать нада!!!
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30.03.2022 11:55 Ответить
Ще з пару тижнів, і більшість санкцій розтануть, як весняний сніг...Ну не буде Європа жити в дискомфорті, через те , що там хтось страждає в Україні... не буде.
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30.03.2022 11:55 Ответить
Нет
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30.03.2022 12:02 Ответить
пока зелебобры на переговорах молотят такую *****, так и будет, ***** ЕС и США терять деньги, если дерьмаки согласны на капитуляцию абы не было войны
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30.03.2022 11:56 Ответить
Шо и требовалось доказать(((вот так и нато нам бы помогло
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30.03.2022 11:57 Ответить
угри з мокшами брати на віка
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30.03.2022 12:00 Ответить
время работает на рашку, пройдет время и многие санкции будут постепенно "сдуваться"
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30.03.2022 12:00 Ответить
А потім вони повернуться. Як не прикро то казати. Попрацюють над помилками, поки Європа грається, і повернуться знищити Україну вже назавжди. Верховне Хуіло не змириться з таким приниженням. Україну їм ніколи не взяти і не підкорити, вони й не будуть.
Я тільки сподіваюсь, що не тільки русня зробить роботу над помилками, але й Україна. І зробить все, щоб мати міцну армію, ******* ППО і літаки. І вже не буде сподіватися на допомогу ссученої Європи, а знищить росийську пухлину раз і на завжди.
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30.03.2022 12:09 Ответить
через 2 года предвыборная компания, будут срачи, подкупы, куча денег уйдет на пиар, лозунги. Короче будет не до армии и оружия - будет борьба за портфели и булаву.
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30.03.2022 12:29 Ответить
под санкции пидаров
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30.03.2022 12:01 Ответить
Шо и требовалось доказать - КАКИЕ ГАРАНТИИ УКРАИНЕ ОТ ЗАПАДА ???

не смешите мои тапочки. Только хутину Гаагу посмертно , а убить - отравить , повесить и потом расчленить И сжечь , шоб нигде на земле не осталось следа
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30.03.2022 12:02 Ответить
Хто ж до нього добереться, щоб його прибрати? Коли і де знайдеться такий сміливець?
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30.03.2022 14:45 Ответить
Капитан очевидность
Они заряжают пушку! Зачем? Они будут стрелять!
Финляндия "відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією". Зачем? Они будут возить грузы!
Могли бы из вежливости пару месяцев подождать
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30.03.2022 12:03 Ответить
https://www.vrtranspoint.fi/en/vr-transpoint/news/vr-transpoints-eastern-freight-traffic-starts--300320220919/

"З моменту ухвалення рішення минулого тижня ми продовжували обговорювати з владою Великобританії та банками, наскільки санкції є обов'язковими для нашої компанії. Спеціальна інтерпретація британської влади та банків полягає в тому, що санкції не стосуються нашої діяльності. Тому ми може продовжити важливий залізничний експорт, імпорт і транзит, підтримуючи фінську експортну галузь. Санкції часто накладаються на осіб і, через це, на відправників або власників товарів, і ми не транспортуватимемо нічого, що підпадає під санкції. Можливі санкції та додаткові обмеження вирішує влада, і ми завжди діємо відповідно до їх вказівок», - говорить Лаурі Сіппонен , президент і генеральний директор VR Group
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30.03.2022 12:04 Ответить
Вот и первые ласточки "мирных" договорняков по сливу Украины. Слава ЗЕленскому и ЗЕарахамии!
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30.03.2022 12:04 Ответить
А шо там за "скотів" роялті капають гундосому,ілі ета другоє?Срати вони хотіли на всіх вас,корумповане болото шидокацапське,там словам ніхто не вірить,тільки справам!
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30.03.2022 12:05 Ответить
Ось і відповідь що буде з санкціями, якщо ми підпишемо ту мирну угоду яку нам навʼязують подоляки з арахаміями.
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30.03.2022 12:05 Ответить
У всьому винні дурні перемовини,на які здуру пішла Україна. Наші навіть не уявляють,що це повзуча капітуляція і поступове зняття санкцій.хто ж їм пояснить длб?
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30.03.2022 12:08 Ответить
Самое большое дерьмо - помесь кацапа с фином. петроград - яркий пример скопища єтой бьідлотьі.
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30.03.2022 12:10 Ответить
Ти набагато більше дєрьмо...
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30.03.2022 12:15 Ответить
******** 'Прєвише санкцій!!!'
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30.03.2022 12:10 Ответить
Блін, схоже для фінів це був би крах. В рашку 30 % експорту. Це п..здець як багато
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30.03.2022 12:12 Ответить
Су..., в первую очередь предают те, кого мордор гробил тьІсячами.
ВенгрьІ - 1956 год - тьІсячи погибших,
финьІ- 1940 год - сотни тьІсяч погибших,
грузиньІ - 2008 год - сотни погибших,
молдаване - 1992 год - сотни погибших,
немцьІ - 1945-49 годьІ миллионьІ изнасилованньІх немок.
Спрашивается кто вьІ терпильІ, где ваш стержень бабьІ????
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30.03.2022 12:14 Ответить
Стержень в банке, на евровом счету.
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30.03.2022 13:20 Ответить
Фіни, як вам кроваві євро чи може дерев'яне одержуєте
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30.03.2022 12:17 Ответить
коли русня буде ху.....ярити Фінляндію..., ми теж будемо "лише тільки співчувати"...
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30.03.2022 12:18 Ответить
Забув про "стурбованість", "глибоке занепокоєння" і може трохи "обурення найвищого рівня".
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30.03.2022 13:38 Ответить
Ще декілька раундів перемовин і всі санкції знімуть.
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30.03.2022 12:18 Ответить
Те страны которые сейчас говорят что нам сложно быстро отказаться от Российского газа, нефти, совместного бизнеса - брехуны и подонки, у них было 8 лет для этого. Все это время они делали вид что все нормально в Украине и даже начали строить северных поток. А сейчас с какой совестью они открывают пасть что мы связаны с Россией контрактами. Послушайте что несет депутат левых в Германи https://www.youtube.com/watch?v=4hCdifI6TEw , так бы и с ноги уe#бал ей.
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30.03.2022 12:23 Ответить
Ну это известная деревенская дурочка. Ее всерьез только мокшане воспринимают (почитайте их комментарии), а для местных она что-то вроде Ильи Кивы. Другая такая же - Алиса Вайдель из АФД.
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30.03.2022 15:14 Ответить
Після Стамбулу, де Україна запропонувала визнати парашу гарантом нашої безпеки, взагалі нема сенсу санкцій. Як можна накладати санкції на гаранта безпеки? Мавпи із сухумського розплідника ще довго будуть дивуватися інтелекту свого земляка арахамі'.
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30.03.2022 12:26 Ответить
Да, мабуть треба було приймати пропозицію путєна і разом з москалями йти на Лісабон, не ту сторону ми обрали...))
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30.03.2022 12:28 Ответить
Отак чують про мирні перемовини і відновлюють бізнес з мокшами.
Ясно всім?
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30.03.2022 12:29 Ответить
Фіни запустили до себе десятки чи ба сотні тисяч росіян на ПМЖ та надали багатьом громадянство. Російські дитсадки та школи, російськомовні заходи та малі підприємства. Я якось деякий час дивився канал одного кацапа який декілька років живе в Суомі. То ж зрозумів що в країні є дуже потужне російське лоббі. То ж у випадку нападу кацапії на Фінляндію є кому ту країну нищити зсередини і на вищому рівні і в якості десятків тисяч диверсантів. Які вже інтегровані в суспільство та можуть вдало мімікрувати.
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30.03.2022 12:30 Ответить
Финны и кацапы адиннарот.
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30.03.2022 12:42 Ответить
А в чём проблема? Все в ожидании подписания "договорняка".
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30.03.2022 12:44 Ответить
Треба буде їм нагадати про це, коли росія нападе на Фінляндію
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30.03.2022 12:45 Ответить
Це така хитрість . Завалити росію грошима , щоб вони ожиріли та не могли рухатися. . Думати треба.
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30.03.2022 12:48 Ответить
ну, а что, флагами помохали и хватит, нах Украина им нужна, они же видят итоги переговоров, все всегда занимают сторону сильного.
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30.03.2022 12:59 Ответить
именно)
сторону сильного, а не путлеровской паРаши
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30.03.2022 13:07 Ответить
Сильными являемся мы: Украина и англосаксы.
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30.03.2022 14:19 Ответить
Иногда "3/14дорас" - это призвание...
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30.03.2022 13:01 Ответить
недолго музыка играла...
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30.03.2022 13:05 Ответить
блин.только украинские представители заговорили о возможностях переговоров,как уже пошли смягчения... (((
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30.03.2022 13:13 Ответить
довбойоби. мало їм Джугашвілі свого часу наваляв. вже забулося шо до чого.
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30.03.2022 13:18 Ответить
Попустило...
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30.03.2022 13:21 Ответить
Вот что такое йййоббанный "НЕЙТРАЛЬНЫЙ" статус.
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30.03.2022 14:17 Ответить
Это чтоб Зеленский понимал, к чему его нагибают.
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30.03.2022 14:18 Ответить
Ну що ж... Кров українців буде і на руках фінів..
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30.03.2022 14:41 Ответить
Не панікуйте! Нам треба сили для перемоги, - а висновки ми зробимо потім ...якраз і дізнаємося хто справжній друг і з ким можна будувати добрі стосунки.... Запам"ятайте: ті, хто нас зрадив сьогодні - перші зрадять росію завтра! Ми переможемо якщо, свято будемо у це вірити !
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30.03.2022 15:28 Ответить
 
 