Фінляндія з 30 березня відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією
Фінляндія з середи відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією.
Про це повідомляє Цезор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Раніше ми повідомляли про призупинення вантажних перевезень VR Transpoint на східному напрямку 27 березня у зв'язку з британськими санкціями проти ВАТ "Російські залізниці". Проте, згідно з отриманими роз'ясненнями від влади Великої Британії, ці санкції не поширюються на контракти VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня", - повідомила VR Transpoint (структура фінського залізничного оператора VR Group).
Послуги VR Transpoint зосереджено на транспортуванні продукції та сировини на експорт. Обсяг залізничних перевезень VR Transpoint у 2021 р. становив близько 37 млн тонн. Вантажні перевезення між Фінляндією та Росією становлять близько третини від загального обсягу.
Як повідомлялося, раніше VR Transpoint заявила про призупинення з 27 березня руху вантажних вагонів із Росії.
З 28 березня VR Group припинила пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією поїздами Allegro.
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Зе зраджує вже тим, що постійно хоче зустрічі з ******. Вже цього достатньо, тварина ти
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Це дуже по-європєйські
Я тільки сподіваюсь, що не тільки русня зробить роботу над помилками, але й Україна. І зробить все, щоб мати міцну армію, ******* ППО і літаки. І вже не буде сподіватися на допомогу ссученої Європи, а знищить росийську пухлину раз і на завжди.
не смешите мои тапочки. Только хутину Гаагу посмертно , а убить - отравить , повесить и потом расчленить И сжечь , шоб нигде на земле не осталось следа
Они заряжают пушку! Зачем? Они будут стрелять!
Финляндия "відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією". Зачем? Они будут возить грузы!
Могли бы из вежливости пару месяцев подождать
"З моменту ухвалення рішення минулого тижня ми продовжували обговорювати з владою Великобританії та банками, наскільки санкції є обов'язковими для нашої компанії. Спеціальна інтерпретація британської влади та банків полягає в тому, що санкції не стосуються нашої діяльності. Тому ми може продовжити важливий залізничний експорт, імпорт і транзит, підтримуючи фінську експортну галузь. Санкції часто накладаються на осіб і, через це, на відправників або власників товарів, і ми не транспортуватимемо нічого, що підпадає під санкції. Можливі санкції та додаткові обмеження вирішує влада, і ми завжди діємо відповідно до їх вказівок», - говорить Лаурі Сіппонен , президент і генеральний директор VR Group
ВенгрьІ - 1956 год - тьІсячи погибших,
финьІ- 1940 год - сотни тьІсяч погибших,
грузиньІ - 2008 год - сотни погибших,
молдаване - 1992 год - сотни погибших,
немцьІ - 1945-49 годьІ миллионьІ изнасилованньІх немок.
Спрашивается кто вьІ терпильІ, где ваш стержень бабьІ????
Ясно всім?
сторону сильного, а не путлеровской паРаши