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Фінляндія з 30 березня відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією

залізниця

Фінляндія з середи відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією.

Про це повідомляє Цезор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Раніше ми повідомляли про призупинення вантажних перевезень VR Transpoint на східному напрямку 27 березня у зв'язку з британськими санкціями проти ВАТ "Російські залізниці". Проте, згідно з отриманими роз'ясненнями від влади Великої Британії, ці санкції не поширюються на контракти VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня", - повідомила VR Transpoint (структура фінського залізничного оператора VR Group).

Послуги VR Transpoint зосереджено на транспортуванні продукції та сировини на експорт. Обсяг залізничних перевезень VR Transpoint у 2021 р. становив близько 37 млн тонн. Вантажні перевезення між Фінляндією та Росією становлять близько третини від загального обсягу.

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Як повідомлялося, раніше VR Transpoint заявила про призупинення з 27 березня руху вантажних вагонів із Росії.

З 28 березня VR Group припинила пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією поїздами Allegro.

росія (64846) санкції (11744) Фінляндія (1290)


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Топ коментарі
+53
Вот, они денежки Пуйлу на войну...
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30.03.2022 11:52
+40
Три дні "санкцій"!!
Це дуже по-європєйські
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30.03.2022 11:54
+35
Закрий рот. Хоча б один патріот є в команді Зе?
Зе зраджує вже тим, що постійно хоче зустрічі з ******. Вже цього достатньо, тварина ти
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30.03.2022 12:08
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Вот, они денежки Пуйлу на войну...
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30.03.2022 11:52 Відповісти
Де зраджуе? Зрадойоб?
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30.03.2022 12:00 Відповісти
Закрий рот. Хоча б один патріот є в команді Зе?
Зе зраджує вже тим, що постійно хоче зустрічі з ******. Вже цього достатньо, тварина ти
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30.03.2022 12:08 Відповісти
а без лайки та образ мізків не вистачає , чи вихованність не дозволяє ?
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30.03.2022 12:35 Відповісти
Дуже часто люди ввічливість сприймають за слабкість. Тільки послав - відразу як шовкові стають.
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30.03.2022 13:23 Відповісти
є деякі люди котрі вважають що лайка брудна то нам наслєдіє від мордора на згадку лишилося , тому так .
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30.03.2022 14:20 Відповісти
Таких дірок в санкціях купа...
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.

Спрос россиян на недвижимость в Дубае и Стамбуле вырос в 10 раз, и платят они криптовалютой
https://www.profinance.ru/news/2022/03/29/c5g4-spros-rossiyan-na-nedvizhimost-v-dubae-i-stambule-vyros-v-10-raz-i-platyat-oni-k.html

Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html

Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
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30.03.2022 12:18 Відповісти
Тобто, кризи як мінімум, з папером у росії не відбудеться. Жаль.
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30.03.2022 11:52 Відповісти
да-да, и сватов на рашу продавали они же))
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30.03.2022 12:01 Відповісти
а ті свати вони погоди не роблять.
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30.03.2022 12:08 Відповісти
и битум для дорог тот тоже)))
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30.03.2022 12:18 Відповісти
торгують,гроші фіни заробляють поки конкурентів посунули..
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30.03.2022 11:54 Відповісти
Падлюки!
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30.03.2022 11:54 Відповісти
Три дні "санкцій"!!
Це дуже по-європєйські
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30.03.2022 11:54 Відповісти
Вот так, британцы все разъяснили. Ясно.
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30.03.2022 11:54 Відповісти
Ніхто не каже на завжди припиняти бізнес з РФ, але на якийсь 1-2 місяці можна призупинити.
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30.03.2022 11:54 Відповісти
трохи посанкціювали і досить, працювать нада!!!
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30.03.2022 11:55 Відповісти
Ще з пару тижнів, і більшість санкцій розтануть, як весняний сніг...Ну не буде Європа жити в дискомфорті, через те , що там хтось страждає в Україні... не буде.
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30.03.2022 11:55 Відповісти
Нет
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30.03.2022 12:02 Відповісти
пока зелебобры на переговорах молотят такую *****, так и будет, ***** ЕС и США терять деньги, если дерьмаки согласны на капитуляцию абы не было войны
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30.03.2022 11:56 Відповісти
Шо и требовалось доказать(((вот так и нато нам бы помогло
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30.03.2022 11:57 Відповісти
угри з мокшами брати на віка
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30.03.2022 12:00 Відповісти
время работает на рашку, пройдет время и многие санкции будут постепенно "сдуваться"
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30.03.2022 12:00 Відповісти
А потім вони повернуться. Як не прикро то казати. Попрацюють над помилками, поки Європа грається, і повернуться знищити Україну вже назавжди. Верховне Хуіло не змириться з таким приниженням. Україну їм ніколи не взяти і не підкорити, вони й не будуть.
Я тільки сподіваюсь, що не тільки русня зробить роботу над помилками, але й Україна. І зробить все, щоб мати міцну армію, ******* ППО і літаки. І вже не буде сподіватися на допомогу ссученої Європи, а знищить росийську пухлину раз і на завжди.
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30.03.2022 12:09 Відповісти
через 2 года предвыборная компания, будут срачи, подкупы, куча денег уйдет на пиар, лозунги. Короче будет не до армии и оружия - будет борьба за портфели и булаву.
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30.03.2022 12:29 Відповісти
под санкции пидаров
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30.03.2022 12:01 Відповісти
Шо и требовалось доказать - КАКИЕ ГАРАНТИИ УКРАИНЕ ОТ ЗАПАДА ???

не смешите мои тапочки. Только хутину Гаагу посмертно , а убить - отравить , повесить и потом расчленить И сжечь , шоб нигде на земле не осталось следа
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30.03.2022 12:02 Відповісти
Хто ж до нього добереться, щоб його прибрати? Коли і де знайдеться такий сміливець?
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30.03.2022 14:45 Відповісти
Капитан очевидность
Они заряжают пушку! Зачем? Они будут стрелять!
Финляндия "відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією". Зачем? Они будут возить грузы!
Могли бы из вежливости пару месяцев подождать
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30.03.2022 12:03 Відповісти
https://www.vrtranspoint.fi/en/vr-transpoint/news/vr-transpoints-eastern-freight-traffic-starts--300320220919/

"З моменту ухвалення рішення минулого тижня ми продовжували обговорювати з владою Великобританії та банками, наскільки санкції є обов'язковими для нашої компанії. Спеціальна інтерпретація британської влади та банків полягає в тому, що санкції не стосуються нашої діяльності. Тому ми може продовжити важливий залізничний експорт, імпорт і транзит, підтримуючи фінську експортну галузь. Санкції часто накладаються на осіб і, через це, на відправників або власників товарів, і ми не транспортуватимемо нічого, що підпадає під санкції. Можливі санкції та додаткові обмеження вирішує влада, і ми завжди діємо відповідно до їх вказівок», - говорить Лаурі Сіппонен , президент і генеральний директор VR Group
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30.03.2022 12:04 Відповісти
Вот и первые ласточки "мирных" договорняков по сливу Украины. Слава ЗЕленскому и ЗЕарахамии!
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30.03.2022 12:04 Відповісти
А шо там за "скотів" роялті капають гундосому,ілі ета другоє?Срати вони хотіли на всіх вас,корумповане болото шидокацапське,там словам ніхто не вірить,тільки справам!
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30.03.2022 12:05 Відповісти
Ось і відповідь що буде з санкціями, якщо ми підпишемо ту мирну угоду яку нам навʼязують подоляки з арахаміями.
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30.03.2022 12:05 Відповісти
У всьому винні дурні перемовини,на які здуру пішла Україна. Наші навіть не уявляють,що це повзуча капітуляція і поступове зняття санкцій.хто ж їм пояснить длб?
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30.03.2022 12:08 Відповісти
Самое большое дерьмо - помесь кацапа с фином. петроград - яркий пример скопища єтой бьідлотьі.
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30.03.2022 12:10 Відповісти
Ти набагато більше дєрьмо...
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30.03.2022 12:15 Відповісти
******** 'Прєвише санкцій!!!'
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30.03.2022 12:10 Відповісти
Блін, схоже для фінів це був би крах. В рашку 30 % експорту. Це п..здець як багато
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30.03.2022 12:12 Відповісти
Су..., в первую очередь предают те, кого мордор гробил тьІсячами.
ВенгрьІ - 1956 год - тьІсячи погибших,
финьІ- 1940 год - сотни тьІсяч погибших,
грузиньІ - 2008 год - сотни погибших,
молдаване - 1992 год - сотни погибших,
немцьІ - 1945-49 годьІ миллионьІ изнасилованньІх немок.
Спрашивается кто вьІ терпильІ, где ваш стержень бабьІ????
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30.03.2022 12:14 Відповісти
Стержень в банке, на евровом счету.
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30.03.2022 13:20 Відповісти
Фіни, як вам кроваві євро чи може дерев'яне одержуєте
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30.03.2022 12:17 Відповісти
коли русня буде ху.....ярити Фінляндію..., ми теж будемо "лише тільки співчувати"...
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30.03.2022 12:18 Відповісти
Забув про "стурбованість", "глибоке занепокоєння" і може трохи "обурення найвищого рівня".
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30.03.2022 13:38 Відповісти
Ще декілька раундів перемовин і всі санкції знімуть.
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30.03.2022 12:18 Відповісти
Те страны которые сейчас говорят что нам сложно быстро отказаться от Российского газа, нефти, совместного бизнеса - брехуны и подонки, у них было 8 лет для этого. Все это время они делали вид что все нормально в Украине и даже начали строить северных поток. А сейчас с какой совестью они открывают пасть что мы связаны с Россией контрактами. Послушайте что несет депутат левых в Германи https://www.youtube.com/watch?v=4hCdifI6TEw , так бы и с ноги уe#бал ей.
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30.03.2022 12:23 Відповісти
Ну это известная деревенская дурочка. Ее всерьез только мокшане воспринимают (почитайте их комментарии), а для местных она что-то вроде Ильи Кивы. Другая такая же - Алиса Вайдель из АФД.
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30.03.2022 15:14 Відповісти
Після Стамбулу, де Україна запропонувала визнати парашу гарантом нашої безпеки, взагалі нема сенсу санкцій. Як можна накладати санкції на гаранта безпеки? Мавпи із сухумського розплідника ще довго будуть дивуватися інтелекту свого земляка арахамі'.
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30.03.2022 12:26 Відповісти
Да, мабуть треба було приймати пропозицію путєна і разом з москалями йти на Лісабон, не ту сторону ми обрали...))
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30.03.2022 12:28 Відповісти
Отак чують про мирні перемовини і відновлюють бізнес з мокшами.
Ясно всім?
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30.03.2022 12:29 Відповісти
Фіни запустили до себе десятки чи ба сотні тисяч росіян на ПМЖ та надали багатьом громадянство. Російські дитсадки та школи, російськомовні заходи та малі підприємства. Я якось деякий час дивився канал одного кацапа який декілька років живе в Суомі. То ж зрозумів що в країні є дуже потужне російське лоббі. То ж у випадку нападу кацапії на Фінляндію є кому ту країну нищити зсередини і на вищому рівні і в якості десятків тисяч диверсантів. Які вже інтегровані в суспільство та можуть вдало мімікрувати.
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30.03.2022 12:30 Відповісти
Финны и кацапы адиннарот.
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30.03.2022 12:42 Відповісти
А в чём проблема? Все в ожидании подписания "договорняка".
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30.03.2022 12:44 Відповісти
Треба буде їм нагадати про це, коли росія нападе на Фінляндію
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30.03.2022 12:45 Відповісти
Це така хитрість . Завалити росію грошима , щоб вони ожиріли та не могли рухатися. . Думати треба.
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30.03.2022 12:48 Відповісти
ну, а что, флагами помохали и хватит, нах Украина им нужна, они же видят итоги переговоров, все всегда занимают сторону сильного.
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30.03.2022 12:59 Відповісти
именно)
сторону сильного, а не путлеровской паРаши
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30.03.2022 13:07 Відповісти
Сильными являемся мы: Украина и англосаксы.
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30.03.2022 14:19 Відповісти
Иногда "3/14дорас" - это призвание...
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30.03.2022 13:01 Відповісти
недолго музыка играла...
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30.03.2022 13:05 Відповісти
блин.только украинские представители заговорили о возможностях переговоров,как уже пошли смягчения... (((
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30.03.2022 13:13 Відповісти
довбойоби. мало їм Джугашвілі свого часу наваляв. вже забулося шо до чого.
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30.03.2022 13:18 Відповісти
Попустило...
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30.03.2022 13:21 Відповісти
Вот что такое йййоббанный "НЕЙТРАЛЬНЫЙ" статус.
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Это чтоб Зеленский понимал, к чему его нагибают.
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30.03.2022 14:18 Відповісти
Ну що ж... Кров українців буде і на руках фінів..
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30.03.2022 14:41 Відповісти
Не панікуйте! Нам треба сили для перемоги, - а висновки ми зробимо потім ...якраз і дізнаємося хто справжній друг і з ким можна будувати добрі стосунки.... Запам"ятайте: ті, хто нас зрадив сьогодні - перші зрадять росію завтра! Ми переможемо якщо, свято будемо у це вірити !
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30.03.2022 15:28 Відповісти
 
 