Фінляндія з 30 березня відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією

Фінляндія з середи відновлює вантажне залізничне сполучення з Росією.

Про це повідомляє Цезор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Раніше ми повідомляли про призупинення вантажних перевезень VR Transpoint на східному напрямку 27 березня у зв'язку з британськими санкціями проти ВАТ "Російські залізниці". Проте, згідно з отриманими роз'ясненнями від влади Великої Британії, ці санкції не поширюються на контракти VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня", - повідомила VR Transpoint (структура фінського залізничного оператора VR Group).

Послуги VR Transpoint зосереджено на транспортуванні продукції та сировини на експорт. Обсяг залізничних перевезень VR Transpoint у 2021 р. становив близько 37 млн тонн. Вантажні перевезення між Фінляндією та Росією становлять близько третини від загального обсягу.

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Як повідомлялося, раніше VR Transpoint заявила про призупинення з 27 березня руху вантажних вагонів із Росії.

З 28 березня VR Group припинила пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією поїздами Allegro.