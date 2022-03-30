Нам очень близка концепция "укрепленного нейтралитета", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах, рассказал о гарантиях безопасности для Украины, деоккупации территорий, прекращении огня, продолжении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Давид Арахамия сообщил в интервью РБК.

После переговоров на брифинге Дивид Арахамия сказал, что планируется введение гарантий безопасности для Украины, аналогичные тем, которые предусматриваются в статье 5 Договора о НАТО. Если подробнее, то речь идет о гарантиях безопасности именно для Украины, а не коллективной безопасности.

"Нападение на Украину в любой форме – вооруженная агрессия, полицейская операция, любой бред, который там могут придумать, в любом формате – считается нападением. И тогда страны-гаранты обязаны после проведения консультаций, потолок которых – 72 часа, оказать необходимую помощь. Там прямо прописывается – в виде вооружений, вмешательства вооруженных сил и т.д.", - подчеркивает он.

Давид Арахамия отметил, что у Украины четкая позиция в переговорном формате.

"Есть такая концепция "укрепленного нейтралитета", то есть нужно рассчитывать на собственную армию, или дополнительно еще иметь гарантии. То есть, как у Швейцарии, у Израиля, резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии. Очень важно сделать акцент, что мы не идем по такой модели, что у нас есть нейтралитет, и поэтому мы расслабились, армия нам не нужна, пускай наши гаранты о нас заботятся. Нет, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Поэтому концепция "укрепленного нейтралитета" нам очень близка", - объясняет глава переговорной делегации.

Что касается вопроса прекращения огня, то, по словам Арахамии, предложения Украины пока на ранней стадии.

"Мы с самого первого дня сказали: смотрите, вы выводите ваши войска, садимся и разговариваем. Но в этом случае у россиян теряется крепкая переговорная позиция, поэтому они на это агрессивно реагируют. И мы приняли решение – мы специально на первой встрече, на первом вопросе спросили: вы в рамках Венской конвенции двигаться будете? Они это подтвердили. А Венская конвенция нам очень помогает, поскольку там четко написано, что если договор подписан под давлением, то он считается ничтожным. Поскольку они уже официально заявили, что придерживаются норм Венской конвенции, а международные гаранты вообще не сядут за стол без этого, значит, это наш предохранитель. Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа", – отметил Давид Арахамия.

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