Нам дуже близька концепція "укріпленого нейтралітету", - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолює українську делегацію на переговорах розповів про про гарантії безпеки для України, деокупацію територій, припинення вогню, продовження війни.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Давид Арахамія повідомив у інтерв'ю РБК.

Після переговорів на брифінгу Дивид Арахамія сказав, що планується запровадження гарантій безпеки для України, аналогічні тим, які передбачає стаття 5 Договору про НАТО. Якщо детальніше, то мова про гарантії безпеки саме для України, а не колективної безпеки.

"Напад на Україну у будь-якій формі – збройна агресія, поліцейська операція, все що маячне там можуть придумати, у будь-якому форматі – вважається нападом. І тоді країни-гаранти зобов'язані після проведення консультацій, стеля яких – 72 години, надати необхідну допомогу. Там прямо прописується – у вигляді озброєнь, втручання збройних сил і так далі", - підкреслює він.

Давид Арахамія зазначив, що Україна має чітку позицію у переговорному форматі.

"Є така концепція "укріпленого нейтралітету", тобто потрібно розраховувати на власну армію або додатково ще мати гарантії. Тобто, як у Швейцарії, в Ізраїлю, резервна армія, яка може мобілізуватися у великій кількості і дати необхідну відсіч у разі агресії. Дуже важливо зробити акцент, що ми не йдемо за такою моделлю, що у нас є нейтралітет, і тому ми розслабилися, армія нам не потрібна, нехай наші гаранти про нас піклуються. Ні, як то кажуть, "на бога сподівайся, а сам не плошай". Тому концепція "укріпленого нейтралітету" нам дуже близька", - пояснює голова переговорної делегації.

Що стосується питання припинення вогню, то, за словами Арахамії, пропозиції України поки на ранній стадії.

Ми з самого першого дня сказали: дивіться, ви виводите ваші війська, сідаємо і розмовляємо. Але у цьому випадку у росіян втрачається міцна переговорна позиція, тому вони на це агресивно реагують.І ми прийняли рішення – ми спеціально на першій зустрічі, на першому питанні запитали: ви у рамках Віденської конвенції рухатися будете? Вони це підтвердили. А Віденська конвенція нам дуже допомагає, оскільки там чітко написано, що якщо договір підписаний під тиском, то він вважається нікчемним. Оскільки вони вже офіційно заявили, що дотримуються норм Віденської конвенції, а міжнародні гаранти взагалі не сядуть за стіл без цього, значить, це наш запобіжник. Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати. Це міжнародний запобіжник, не просто наші вимоги або прохання, а необхідні умови, щоб забезпечити робоче підписання цього документа", - зазначив Давид Арахамія.

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