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Возле Одессы российские корабли продолжают маневрирование, есть угроза высадки десанта

корабель

Российские корабли 30 марта продолжают маневрирование вблизи Одессы, остается угроза высадки вражеского десанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.

Вражеские корабли продолжают маневрирование, угроза высадки десанта остается", – отметил Назаров.

Он призвал жителей Одесщины быть бдительными и сознательными, не подвергать себя опасности, а также не выкладывать в сеть фото и видео, помогающие захватчикам.

Представитель ОК "Південь" подчеркнул, что ситуация в области остается стабильной и контролируемой.

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Автор: 

армия РФ (18994) Одесса (7860)


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Топ комментарии
+51
мы свои нептуны ещё 3 года назад заморозили, что бы не злить путена !
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30.03.2022 14:40
+25
А де наші протикорабельні ракети? Закатані в асфальт"Великого крадівництва" та інших проєктів Бєні і гопкомпанії!
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30.03.2022 14:49
+23
Где протикорабельные ракеты которые бриты нам обещали? Сейчас самый подходящий момент освободить мир от русофашистского флота. Как минимум 20-30 лет кацапоиды не смогут его отстроить.
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30.03.2022 14:38
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Высадятся и их всех упокоят
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30.03.2022 14:37 Ответить
Где протикорабельные ракеты которые бриты нам обещали? Сейчас самый подходящий момент освободить мир от русофашистского флота. Как минимум 20-30 лет кацапоиды не смогут его отстроить.
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30.03.2022 14:38 Ответить
мы свои нептуны ещё 3 года назад заморозили, что бы не злить путена !
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30.03.2022 14:40 Ответить
Не ми, а зелене падло яке тепер тягне загрібайло і клянчить у всього світу...
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30.03.2022 14:52 Ответить
Так, але ж 73% це ми.
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30.03.2022 14:56 Ответить
в том то и дело что понты кидают и дрейфуют на приличной дистанции чтобы снарядом дырку под корму не поймать.. им захватило одного кораблика и пару лодок утопленных.. да ив Бердянске они до сих пор памперсами обложены в одном месте... какой десант вы о чем... а подвозка боеприпасов у танка 30 снарядов у БМП на 2 часа и 3000 солдат это на 1 млн города да они дальше порта не пройдут.. там в морском порту и полягут... Одесса с виду просто город на ладони а попробуй взять с моря въехать невозможно там где есть такая возможность давно все.. отработано.. и не раз и не одним способом... высадиться увидеть Одессу и подохнут как собака...
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30.03.2022 15:19 Ответить
Ні не ми. Це прокацаплені дурні-"миролюбці" з лозунгом "ми за мір". За даними ЦВК за "слуг народу" проголосувало 6 307 792. Сьогодні нам кажуть "єднатися навколо ЗЕ", але ж навіть ті 73% не рибки гуппі у яких повністю відсутня память і вони вже побачили і відчули на собі персонально наслідки власної дурості. Єднаємось навколо ЗСУ.
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30.03.2022 16:16 Ответить
Ну да, в 2019 уставшие от войны проголосовали
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30.03.2022 17:10 Ответить
Зато теперь все понимают зачем ***** и его агенты были против создания Нептуна и другого оружия. Теперь же ***** требует чтобы Украина вообще все оружие отдала и запретила военные учения и иностранных инструкторов. Зачем? Думаю не трудно догадаться что ето для нового вторжения.
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30.03.2022 15:16 Ответить
Да, какие "Нептуны" если ***** дало задание строить дороги, чтобы быстренько взять Киев и другие города. А потом в мае поехать на шашлыки. Напомнить, кто кукарекал про шашлыки?
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30.03.2022 15:44 Ответить
А де наші протикорабельні ракети? Закатані в асфальт"Великого крадівництва" та інших проєктів Бєні і гопкомпанії!
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30.03.2022 14:49 Ответить
А де зараз Беня і його банда, саме слушний час вкрутити йому ручки щоб не прали.
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30.03.2022 15:22 Ответить
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30.03.2022 14:39 Ответить
Бєрдянськ ждьот...
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30.03.2022 14:41 Ответить
Мля, его даже их Рапиры можно разфигачить! Наглое стадо!
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30.03.2022 14:45 Ответить
*ИЗ Рапиры
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30.03.2022 14:51 Ответить
Ще клавіатурою можна *******!
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30.03.2022 16:58 Ответить
Из клавы не стрелял, не доводилось 🤑
А вот из Рапиры - да (1981 год). В принципе, это снайперская "винтовка", только калибр 100мм.
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30.03.2022 20:24 Ответить
Это наверное один из этапов капитуляции по Архимии
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30.03.2022 14:46 Ответить
Сагайдачний затопили в Миколаєві на заводі він був на ремонті
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30.03.2022 14:59 Ответить
Это вообще не одесский маяк.
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30.03.2022 15:14 Ответить
Да и не Одесса вовсе.
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30.03.2022 15:17 Ответить
де наші нептуни? офіс до війни казав що вже батальон один підготовлений, де наші вільха ракети? ,збрехали чого не атакують з берега топити потрібно висадяться буде трудніше набагато,активувати дії поки ворог не перегруповався
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30.03.2022 14:47 Ответить
Мені здається шо росія собі щось виторгувала на переговорах обмін на виведення військ від Києва.

Путін можливо і мав на меті легкий і швидкий парад на Хрещатику.
Але вдовольниться і меншим пирогом.
Я сьогодні вже читаю на українських сайтах про окупацію росією донецької і луганської областей як про начебно завершену дію і шо Україна перемогла бо з цим ніколи не погодиться і все поверне після смерті Путіна.

Донецьку, луганську області, Крим і сухопутний коридор до криму і воду в крим здали в обмін на спокій інших областей?????

Напевно ще й під тиском Заходу мовляв торгувати хочеться, допомагати вічно не будемо, домовляйтесь з росією швидше про щось
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30.03.2022 14:51 Ответить
Відвід від Київа може бути обманом. Ніколи не слухайте що говорить русня.
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30.03.2022 14:59 Ответить
Мама дай им п*зды ....конкретной
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30.03.2022 14:51 Ответить
Когда их потопят? Надоели уже
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30.03.2022 14:53 Ответить
Коли вода потеплішає і можна буде доправити водолазів. І якщо клован дозволить.
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30.03.2022 16:12 Ответить
Замість того, щоб використати Нептун, мусимо використовувати особливості ландшафту...
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30.03.2022 14:53 Ответить
судя по фотографии судно находится вблизи маяка,его можна ж накрыть градом.
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30.03.2022 14:58 Ответить
На фото - великий ракетний катер "Набережные челны" №953. Це фото зустрічається в мережі ще 21 лютого. Так що це просто витягнута з мережі перша-ліпше фото, яке віддалено має стосунок до теми статті, а не фото з місця подій.
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30.03.2022 15:12 Ответить
Йшов 35 день війни.
В мордорі вжемайже закінчились десантники, якіх ЗСУ та ТрО поклали в інших областях.
Миколаїв прийняв на себе основний удар на Півдні, не давши оркам вийти суходолом на Одесу.
Але загроза висадки десанта орків в районі Одеси зберігалась....

🙄🙄🙄
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30.03.2022 15:01 Ответить
Російські кораблі 30 березня продовжують маневрування
---
Они чё, х#й по компасу ищут?!?! 0_0
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30.03.2022 15:08 Ответить
угу там нырунл на дно от выпадения града какойто корвет их теперь ищют хер капитана и пытаются отбить его от краба
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30.03.2022 15:23 Ответить
У меня чисто технический вопрос: можно джавелином сделать дырку в корабле? или это не очень эффективно?
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30.03.2022 15:09 Ответить
Нет, ракета наводится по тепловому следу. Со Стугны можно в катере сделать дырку, но это его не затопит.
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30.03.2022 15:16 Ответить
А если дьІрка ниже ватерлинии ? При том не совсем дьІрку, потому как ракета от "СтугньІ" взрьвается. Значит будет дьІрище.
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30.03.2022 15:22 Ответить
Затопить корабль, даже небольшой, дыркой 30 мм? Вы серьезно?
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30.03.2022 15:28 Ответить
А с беспилотника ведь возможно?
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30.03.2022 15:28 Ответить
Со всего что может доставить хотя бы пол тонны тротила.
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30.03.2022 15:31 Ответить
дальность ну кацап не подползёт на 4 км к берегу он ботается на внешнем рейде как его делд на круглом бронесосце
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30.03.2022 15:24 Ответить
Та хай маневрують. Якщо можете дістати чимось, лупаніть їх. Якщо ні, то будьте насторожі, щоби угробити їх на підході до берега.
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30.03.2022 15:20 Ответить
Кораблі манєвріровалі, манєвріровалі, пока нє виманєврірували
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30.03.2022 15:22 Ответить
дебилы мля какой смысл 2 удк оф чем десант выгружать то будут
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30.03.2022 15:22 Ответить
ОдесситьІ разберитесь в первую очередь из Приднестровской группировкой. Они вам ударят в спину. Подгоните танки и в ультимативной форме предлодите сдаться, если нет - уничтожте. Морлдавия вам за ето войну не обьявит, а наоборот поблагодарит.
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30.03.2022 15:33 Ответить
А если объявит?
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30.03.2022 15:51 Ответить
Буна зіва, друже. Гарний жарт 😀
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30.03.2022 16:54 Ответить
Молдавани саме такого розвитку подій найбільше і бояться, бо знають що Придністровє то є українська територія, на якій року 1924 москва створила Молдавську АССР у складі Української ССР.
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30.03.2022 16:16 Ответить
ни кто там ни чего не боятся, молдова и приднестровье это одна мафиозная структура, там кантробас процветал и процветать будет, даже на уровне президента молдовы , а приднестровье это вообще - республика ,, шериф,, , погуглите , узнаете много интересного. канробас алкоголя, сигарет, лекарств, и тд, в приднестровье составляет 90% дохода граждан, через приднестровье это все заезжает в молдову, там оформляется как нужно и гонят через паланку в украину , в одессе более половины лекарств в аптеках - контрафакт, и сами врачи говорят - ,, вы конечно купите препарат в аптеке, но , в лучшем случае, вам он не поможет,, .............эта сфера крышуется очень хорошо, и как вы думаете кем ? а теми , кто беспрепятственно может открыть сеть аптек в городе и регионе.............так что всех устраивает такое положение дел , от их президентов и генералов , до простых людей .
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30.03.2022 22:37 Ответить
Саме тому і бояться, що Україна може се все забрати.
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30.03.2022 22:48 Ответить
Печалька. А якби були ракетні комплекси "Нептун", то вони і з Севастопольської бухти боялися виходити і навіть дивитися в бік України, а так маємо дороги і мости. А якби ще мали ракетні комплекси "Грім 3", то і кацапські літаки боялися сідали на білоруські аеропорти, але маємо те що маємо. Нарід у нас вумний, спорити не буду.
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30.03.2022 15:39 Ответить
Чим скоріше вони почнуть висадку тим скоріше їх знищать
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30.03.2022 15:47 Ответить
Наверняка є якась ракетка, яка встигля втікти від великого крадівництва....можеж чекає свого часу...?
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30.03.2022 16:15 Ответить
Спасибо мудрому нашему главкому и президенту, что у нас нет ни "Ольхи", ни "Нептуна", чтобы больше не "маневрировали"!!!
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30.03.2022 16:17 Ответить
вперед ногами!поля нужно чем-то удобрять в Украине
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30.03.2022 16:17 Ответить
Думаю всё у ЗСУ уже есть. Просто пока немного рановато
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30.03.2022 17:01 Ответить
Хай тільки спробують. У нас пляжі і мілководдя заміновано. Акваторії і території пристріляні.
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30.03.2022 17:37 Ответить
Они на не нервах играют.какой десант,о чем вы говорите? Они знают финал этой высадки.
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30.03.2022 17:40 Ответить
Доманеврріруються поки не зловлять власні міни
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30.03.2022 19:22 Ответить
Вдалого дрейфу їхнім мінам
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30.03.2022 19:24 Ответить
Вдалого дрейфу їхнім мінам
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30.03.2022 19:26 Ответить
Если так нагло на рейде плавает это корыто, а на Приморском бульваре танки стоят, они легко его могут продырявить. Почему молчат?
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30.03.2022 19:31 Ответить
 
 