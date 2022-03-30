Возле Одессы российские корабли продолжают маневрирование, есть угроза высадки десанта
Российские корабли 30 марта продолжают маневрирование вблизи Одессы, остается угроза высадки вражеского десанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.
Вражеские корабли продолжают маневрирование, угроза высадки десанта остается", – отметил Назаров.
Он призвал жителей Одесщины быть бдительными и сознательными, не подвергать себя опасности, а также не выкладывать в сеть фото и видео, помогающие захватчикам.
Представитель ОК "Південь" подчеркнул, что ситуация в области остается стабильной и контролируемой.
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А вот из Рапиры - да (1981 год). В принципе, это снайперская "винтовка", только калибр 100мм.
Путін можливо і мав на меті легкий і швидкий парад на Хрещатику.
Але вдовольниться і меншим пирогом.
Я сьогодні вже читаю на українських сайтах про окупацію росією донецької і луганської областей як про начебно завершену дію і шо Україна перемогла бо з цим ніколи не погодиться і все поверне після смерті Путіна.
Донецьку, луганську області, Крим і сухопутний коридор до криму і воду в крим здали в обмін на спокій інших областей?????
Напевно ще й під тиском Заходу мовляв торгувати хочеться, допомагати вічно не будемо, домовляйтесь з росією швидше про щось
В мордорі вжемайже закінчились десантники, якіх ЗСУ та ТрО поклали в інших областях.
Миколаїв прийняв на себе основний удар на Півдні, не давши оркам вийти суходолом на Одесу.
Але загроза висадки десанта орків в районі Одеси зберігалась....
🙄🙄🙄
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Они чё, х#й по компасу ищут?!?! 0_0