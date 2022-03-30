Возле Одессы российские корабли продолжают маневрирование, есть угроза высадки десанта

Российские корабли 30 марта продолжают маневрирование вблизи Одессы, остается угроза высадки вражеского десанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram офицер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.

Вражеские корабли продолжают маневрирование, угроза высадки десанта остается", – отметил Назаров.

Он призвал жителей Одесщины быть бдительными и сознательными, не подвергать себя опасности, а также не выкладывать в сеть фото и видео, помогающие захватчикам.

Представитель ОК "Південь" подчеркнул, что ситуация в области остается стабильной и контролируемой.

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