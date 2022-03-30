Біля Одеси російські кораблі продовжують маневрування, є загроза висадки десанту
Російські кораблі 30 березня продовжують маневрування поблизу Одеси, залишається загроза висадки ворожого десанту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Ворожі кораблі продовжують маневрування, загроза висадки десанту залишається. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Однак сили ППО і вся система захисту нашого регіону налагоджена чітко, готові протидіяти будь-яким провокаціям противника, в тому числі з використанням особливостей ландшафту", - зазначив Назаров.
Він закликав жителів Одещини бути пильними та свідомими, не наражати себе на небезпеку, а також не викладати в мережу фото і відео, що допомагають загарбникам.
Представник ОК "Південь" наголосив, що ситуація в області залишається стабільною і контрольованою.
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А вот из Рапиры - да (1981 год). В принципе, это снайперская "винтовка", только калибр 100мм.
Путін можливо і мав на меті легкий і швидкий парад на Хрещатику.
Але вдовольниться і меншим пирогом.
Я сьогодні вже читаю на українських сайтах про окупацію росією донецької і луганської областей як про начебно завершену дію і шо Україна перемогла бо з цим ніколи не погодиться і все поверне після смерті Путіна.
Донецьку, луганську області, Крим і сухопутний коридор до криму і воду в крим здали в обмін на спокій інших областей?????
Напевно ще й під тиском Заходу мовляв торгувати хочеться, допомагати вічно не будемо, домовляйтесь з росією швидше про щось
В мордорі вжемайже закінчились десантники, якіх ЗСУ та ТрО поклали в інших областях.
Миколаїв прийняв на себе основний удар на Півдні, не давши оркам вийти суходолом на Одесу.
Але загроза висадки десанта орків в районі Одеси зберігалась....
🙄🙄🙄
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Они чё, х#й по компасу ищут?!?! 0_0