Біля Одеси російські кораблі продовжують маневрування, є загроза висадки десанту

Російські кораблі 30 березня продовжують маневрування поблизу Одеси, залишається загроза висадки ворожого десанту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворожі кораблі продовжують маневрування, загроза висадки десанту залишається. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Однак сили ППО і вся система захисту нашого регіону налагоджена чітко, готові протидіяти будь-яким провокаціям противника, в тому числі з використанням особливостей ландшафту", - зазначив Назаров.

Він закликав жителів Одещини бути пильними та свідомими, не наражати себе на небезпеку, а також не викладати в мережу фото і відео, що допомагають загарбникам.

Представник ОК "Південь" наголосив, що ситуація в області залишається стабільною і контрольованою.

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