УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10384 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
21 743 69

Біля Одеси російські кораблі продовжують маневрування, є загроза висадки десанту

корабель

Російські кораблі 30 березня продовжують маневрування поблизу Одеси, залишається загроза висадки ворожого десанту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворожі кораблі продовжують маневрування, загроза висадки десанту залишається. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Однак сили ППО і вся система захисту нашого регіону налагоджена чітко, готові протидіяти будь-яким провокаціям противника, в тому числі з використанням особливостей ландшафту", - зазначив Назаров.

Він закликав жителів Одещини бути пильними та свідомими, не наражати себе на небезпеку, а також не викладати в мережу фото і відео, що допомагають загарбникам.

Представник ОК "Південь" наголосив, що ситуація в області залишається стабільною і контрольованою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі та під ранок в Одесі лунали тривога і постріли - це ППО відпрацьовувала небо, - речник ОВА Братчук

Автор: 

армія рф (17160) Одеса (5428)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+51
мы свои нептуны ещё 3 года назад заморозили, что бы не злить путена !
показати весь коментар
30.03.2022 14:40
+25
А де наші протикорабельні ракети? Закатані в асфальт"Великого крадівництва" та інших проєктів Бєні і гопкомпанії!
показати весь коментар
30.03.2022 14:49
+23
Где протикорабельные ракеты которые бриты нам обещали? Сейчас самый подходящий момент освободить мир от русофашистского флота. Как минимум 20-30 лет кацапоиды не смогут его отстроить.
показати весь коментар
30.03.2022 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Высадятся и их всех упокоят
показати весь коментар
30.03.2022 14:37 Відповісти
Где протикорабельные ракеты которые бриты нам обещали? Сейчас самый подходящий момент освободить мир от русофашистского флота. Как минимум 20-30 лет кацапоиды не смогут его отстроить.
показати весь коментар
30.03.2022 14:38 Відповісти
мы свои нептуны ещё 3 года назад заморозили, что бы не злить путена !
показати весь коментар
30.03.2022 14:40 Відповісти
Не ми, а зелене падло яке тепер тягне загрібайло і клянчить у всього світу...
показати весь коментар
30.03.2022 14:52 Відповісти
Так, але ж 73% це ми.
показати весь коментар
30.03.2022 14:56 Відповісти
в том то и дело что понты кидают и дрейфуют на приличной дистанции чтобы снарядом дырку под корму не поймать.. им захватило одного кораблика и пару лодок утопленных.. да ив Бердянске они до сих пор памперсами обложены в одном месте... какой десант вы о чем... а подвозка боеприпасов у танка 30 снарядов у БМП на 2 часа и 3000 солдат это на 1 млн города да они дальше порта не пройдут.. там в морском порту и полягут... Одесса с виду просто город на ладони а попробуй взять с моря въехать невозможно там где есть такая возможность давно все.. отработано.. и не раз и не одним способом... высадиться увидеть Одессу и подохнут как собака...
показати весь коментар
30.03.2022 15:19 Відповісти
Ні не ми. Це прокацаплені дурні-"миролюбці" з лозунгом "ми за мір". За даними ЦВК за "слуг народу" проголосувало 6 307 792. Сьогодні нам кажуть "єднатися навколо ЗЕ", але ж навіть ті 73% не рибки гуппі у яких повністю відсутня память і вони вже побачили і відчули на собі персонально наслідки власної дурості. Єднаємось навколо ЗСУ.
показати весь коментар
30.03.2022 16:16 Відповісти
Ну да, в 2019 уставшие от войны проголосовали
показати весь коментар
30.03.2022 17:10 Відповісти
Зато теперь все понимают зачем ***** и его агенты были против создания Нептуна и другого оружия. Теперь же ***** требует чтобы Украина вообще все оружие отдала и запретила военные учения и иностранных инструкторов. Зачем? Думаю не трудно догадаться что ето для нового вторжения.
показати весь коментар
30.03.2022 15:16 Відповісти
Да, какие "Нептуны" если ***** дало задание строить дороги, чтобы быстренько взять Киев и другие города. А потом в мае поехать на шашлыки. Напомнить, кто кукарекал про шашлыки?
показати весь коментар
30.03.2022 15:44 Відповісти
А де наші протикорабельні ракети? Закатані в асфальт"Великого крадівництва" та інших проєктів Бєні і гопкомпанії!
показати весь коментар
30.03.2022 14:49 Відповісти
А де зараз Беня і його банда, саме слушний час вкрутити йому ручки щоб не прали.
показати весь коментар
30.03.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 14:39 Відповісти
Бєрдянськ ждьот...
показати весь коментар
30.03.2022 14:41 Відповісти
Мля, его даже их Рапиры можно разфигачить! Наглое стадо!
показати весь коментар
30.03.2022 14:45 Відповісти
*ИЗ Рапиры
показати весь коментар
30.03.2022 14:51 Відповісти
Ще клавіатурою можна *******!
показати весь коментар
30.03.2022 16:58 Відповісти
Из клавы не стрелял, не доводилось 🤑
А вот из Рапиры - да (1981 год). В принципе, это снайперская "винтовка", только калибр 100мм.
показати весь коментар
30.03.2022 20:24 Відповісти
Это наверное один из этапов капитуляции по Архимии
показати весь коментар
30.03.2022 14:46 Відповісти
Сагайдачний затопили в Миколаєві на заводі він був на ремонті
показати весь коментар
30.03.2022 14:59 Відповісти
Это вообще не одесский маяк.
показати весь коментар
30.03.2022 15:14 Відповісти
Да и не Одесса вовсе.
показати весь коментар
30.03.2022 15:17 Відповісти
де наші нептуни? офіс до війни казав що вже батальон один підготовлений, де наші вільха ракети? ,збрехали чого не атакують з берега топити потрібно висадяться буде трудніше набагато,активувати дії поки ворог не перегруповався
показати весь коментар
30.03.2022 14:47 Відповісти
Мені здається шо росія собі щось виторгувала на переговорах обмін на виведення військ від Києва.

Путін можливо і мав на меті легкий і швидкий парад на Хрещатику.
Але вдовольниться і меншим пирогом.
Я сьогодні вже читаю на українських сайтах про окупацію росією донецької і луганської областей як про начебно завершену дію і шо Україна перемогла бо з цим ніколи не погодиться і все поверне після смерті Путіна.

Донецьку, луганську області, Крим і сухопутний коридор до криму і воду в крим здали в обмін на спокій інших областей?????

Напевно ще й під тиском Заходу мовляв торгувати хочеться, допомагати вічно не будемо, домовляйтесь з росією швидше про щось
показати весь коментар
30.03.2022 14:51 Відповісти
Відвід від Київа може бути обманом. Ніколи не слухайте що говорить русня.
показати весь коментар
30.03.2022 14:59 Відповісти
Мама дай им п*зды ....конкретной
показати весь коментар
30.03.2022 14:51 Відповісти
Когда их потопят? Надоели уже
показати весь коментар
30.03.2022 14:53 Відповісти
Коли вода потеплішає і можна буде доправити водолазів. І якщо клован дозволить.
показати весь коментар
30.03.2022 16:12 Відповісти
Замість того, щоб використати Нептун, мусимо використовувати особливості ландшафту...
показати весь коментар
30.03.2022 14:53 Відповісти
судя по фотографии судно находится вблизи маяка,его можна ж накрыть градом.
показати весь коментар
30.03.2022 14:58 Відповісти
На фото - великий ракетний катер "Набережные челны" №953. Це фото зустрічається в мережі ще 21 лютого. Так що це просто витягнута з мережі перша-ліпше фото, яке віддалено має стосунок до теми статті, а не фото з місця подій.
показати весь коментар
30.03.2022 15:12 Відповісти
Йшов 35 день війни.
В мордорі вжемайже закінчились десантники, якіх ЗСУ та ТрО поклали в інших областях.
Миколаїв прийняв на себе основний удар на Півдні, не давши оркам вийти суходолом на Одесу.
Але загроза висадки десанта орків в районі Одеси зберігалась....

🙄🙄🙄
показати весь коментар
30.03.2022 15:01 Відповісти
Російські кораблі 30 березня продовжують маневрування
---
Они чё, х#й по компасу ищут?!?! 0_0
показати весь коментар
30.03.2022 15:08 Відповісти
угу там нырунл на дно от выпадения града какойто корвет их теперь ищют хер капитана и пытаются отбить его от краба
показати весь коментар
30.03.2022 15:23 Відповісти
У меня чисто технический вопрос: можно джавелином сделать дырку в корабле? или это не очень эффективно?
показати весь коментар
30.03.2022 15:09 Відповісти
Нет, ракета наводится по тепловому следу. Со Стугны можно в катере сделать дырку, но это его не затопит.
показати весь коментар
30.03.2022 15:16 Відповісти
А если дьІрка ниже ватерлинии ? При том не совсем дьІрку, потому как ракета от "СтугньІ" взрьвается. Значит будет дьІрище.
показати весь коментар
30.03.2022 15:22 Відповісти
Затопить корабль, даже небольшой, дыркой 30 мм? Вы серьезно?
показати весь коментар
30.03.2022 15:28 Відповісти
А с беспилотника ведь возможно?
показати весь коментар
30.03.2022 15:28 Відповісти
Со всего что может доставить хотя бы пол тонны тротила.
показати весь коментар
30.03.2022 15:31 Відповісти
дальность ну кацап не подползёт на 4 км к берегу он ботается на внешнем рейде как его делд на круглом бронесосце
показати весь коментар
30.03.2022 15:24 Відповісти
Та хай маневрують. Якщо можете дістати чимось, лупаніть їх. Якщо ні, то будьте насторожі, щоби угробити їх на підході до берега.
показати весь коментар
30.03.2022 15:20 Відповісти
Кораблі манєвріровалі, манєвріровалі, пока нє виманєврірували
показати весь коментар
30.03.2022 15:22 Відповісти
дебилы мля какой смысл 2 удк оф чем десант выгружать то будут
показати весь коментар
30.03.2022 15:22 Відповісти
ОдесситьІ разберитесь в первую очередь из Приднестровской группировкой. Они вам ударят в спину. Подгоните танки и в ультимативной форме предлодите сдаться, если нет - уничтожте. Морлдавия вам за ето войну не обьявит, а наоборот поблагодарит.
показати весь коментар
30.03.2022 15:33 Відповісти
А если объявит?
показати весь коментар
30.03.2022 15:51 Відповісти
Буна зіва, друже. Гарний жарт 😀
показати весь коментар
30.03.2022 16:54 Відповісти
Молдавани саме такого розвитку подій найбільше і бояться, бо знають що Придністровє то є українська територія, на якій року 1924 москва створила Молдавську АССР у складі Української ССР.
показати весь коментар
30.03.2022 16:16 Відповісти
ни кто там ни чего не боятся, молдова и приднестровье это одна мафиозная структура, там кантробас процветал и процветать будет, даже на уровне президента молдовы , а приднестровье это вообще - республика ,, шериф,, , погуглите , узнаете много интересного. канробас алкоголя, сигарет, лекарств, и тд, в приднестровье составляет 90% дохода граждан, через приднестровье это все заезжает в молдову, там оформляется как нужно и гонят через паланку в украину , в одессе более половины лекарств в аптеках - контрафакт, и сами врачи говорят - ,, вы конечно купите препарат в аптеке, но , в лучшем случае, вам он не поможет,, .............эта сфера крышуется очень хорошо, и как вы думаете кем ? а теми , кто беспрепятственно может открыть сеть аптек в городе и регионе.............так что всех устраивает такое положение дел , от их президентов и генералов , до простых людей .
показати весь коментар
30.03.2022 22:37 Відповісти
Саме тому і бояться, що Україна може се все забрати.
показати весь коментар
30.03.2022 22:48 Відповісти
Печалька. А якби були ракетні комплекси "Нептун", то вони і з Севастопольської бухти боялися виходити і навіть дивитися в бік України, а так маємо дороги і мости. А якби ще мали ракетні комплекси "Грім 3", то і кацапські літаки боялися сідали на білоруські аеропорти, але маємо те що маємо. Нарід у нас вумний, спорити не буду.
показати весь коментар
30.03.2022 15:39 Відповісти
Чим скоріше вони почнуть висадку тим скоріше їх знищать
показати весь коментар
30.03.2022 15:47 Відповісти
Наверняка є якась ракетка, яка встигля втікти від великого крадівництва....можеж чекає свого часу...?
показати весь коментар
30.03.2022 16:15 Відповісти
Спасибо мудрому нашему главкому и президенту, что у нас нет ни "Ольхи", ни "Нептуна", чтобы больше не "маневрировали"!!!
показати весь коментар
30.03.2022 16:17 Відповісти
вперед ногами!поля нужно чем-то удобрять в Украине
показати весь коментар
30.03.2022 16:17 Відповісти
Думаю всё у ЗСУ уже есть. Просто пока немного рановато
показати весь коментар
30.03.2022 17:01 Відповісти
Хай тільки спробують. У нас пляжі і мілководдя заміновано. Акваторії і території пристріляні.
показати весь коментар
30.03.2022 17:37 Відповісти
Они на не нервах играют.какой десант,о чем вы говорите? Они знают финал этой высадки.
показати весь коментар
30.03.2022 17:40 Відповісти
Доманеврріруються поки не зловлять власні міни
показати весь коментар
30.03.2022 19:22 Відповісти
Вдалого дрейфу їхнім мінам
показати весь коментар
30.03.2022 19:24 Відповісти
Вдалого дрейфу їхнім мінам
показати весь коментар
30.03.2022 19:26 Відповісти
Если так нагло на рейде плавает это корыто, а на Приморском бульваре танки стоят, они легко его могут продырявить. Почему молчат?
показати весь коментар
30.03.2022 19:31 Відповісти
 
 