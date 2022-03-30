Эвакуационный автобус из Лисичанска попал под обстрел, - Гайдай
Во время очередной эвакуации жителей Лисичанска 30 марта автобус попал под обстрел россиян.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"К счастью, пострадавших нет. Всего за день из этого города спасены 260 человек.
Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россияне нанесли авиаудар.
"В настоящее время в поезде находятся 376 эвакуированных. Остальные уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области", - отметил Гайдай.
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Ирина Филь
показать весь комментарий30.03.2022 17:20 Ответить Мне нравится 1
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