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Эвакуационный автобус из Лисичанска попал под обстрел, - Гайдай

евакуація

Во время очередной эвакуации жителей Лисичанска 30 марта автобус попал под обстрел россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"К счастью, пострадавших нет. Всего за день из этого города спасены 260 человек.

Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россияне нанесли авиаудар.

"В настоящее время в поезде находятся 376 эвакуированных. Остальные уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области", - отметил Гайдай.

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Лисичанск! Рубежное! Золотое! Новодружеск! Приволье! Северодонецк! Попасная!.. - держитесь, родные! Низкий поклон всем , кто помогает людям выжить в это страшное время и слава ЗСУ!
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30.03.2022 17:20 Ответить
 
 