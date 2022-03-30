Евакуаційний автобус із Лисичанська потрапив під обстріл, - Гайдай

Під час чергової евакуації жителів Лисичанська 30 березня автобус потрапив під обстріл росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"На щастя, постраждалих немає. Загалом упродовж дня з цього міста врятовано 260 осіб.

Також із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєверодонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що набагато більше було охочих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що в цей час по місту росіяни завдали авіаудару.

"Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини", - зазначив Гайдай.

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