Евакуаційний автобус із Лисичанська потрапив під обстріл, - Гайдай
Під час чергової евакуації жителів Лисичанська 30 березня автобус потрапив під обстріл росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
"На щастя, постраждалих немає. Загалом упродовж дня з цього міста врятовано 260 осіб.
Також із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєверодонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що набагато більше було охочих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що в цей час по місту росіяни завдали авіаудару.
"Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини", - зазначив Гайдай.
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Ирина Филь
показати весь коментар30.03.2022 17:20 Відповісти Мені подобається 1
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