148 детей погибли из-за войны, 232 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 380 детей пострадали на Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 148 погибли и 232 ранены.

Об этом идет речь в сообщении Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

И эти цифры не окончательные, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

10 марта 2022 года в Изюмском районе Харьковской области женщина с ребенком погибли из-за взрывных травм от авиаудара, нанесенного военнослужащими РФ. 30 марта их тела были обнаружены под завалами разрушенного обстрелами жилого дома.

Также читайте: Во время авиаудара оккупантов в Харьковской области погибла мать и ребенок, - прокуратура. ФОТО

12 марта 2022 года в результате обстрела детской больницы в г. Мариуполе погиб несовершеннолетний мальчик, находившийся там на лечении. Это брат маленькой гимнастки Екатерины, погибшей несколькими днями раньше.

23 марта 2022 года в Великоалександровском районе Херсонской области от полученных ранений при обстреле погиб 3-летний ребенок.

29 марта 2022 года в селе Давыдов Брид Бериславского района Херсонской области из-за обстрела военнослужащими ВС РФ осколочное ранение получил подросток 14 лет.

30 марта 2022 года в Чугуевском районе Харьковской области из-за наезда автомобиля на необезвреженные боеприпасы два человека погибли, еще пятеро, в том числе шестимесячный ребенок, - ранены.

30 марта 2022 года в результате обстрела города Лисичанска в Луганской области тяжелые ранения получили двое детей 2 и 7 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 797 учебных заведений. 76 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев", - рассказали в Офисе Генпрокурора.