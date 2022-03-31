148 детей погибли из-за войны, 232 - ранены, - Офис генпрокурора
Более 380 детей пострадали на Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 148 погибли и 232 ранены.
Об этом идет речь в сообщении Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
И эти цифры не окончательные, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.
10 марта 2022 года в Изюмском районе Харьковской области женщина с ребенком погибли из-за взрывных травм от авиаудара, нанесенного военнослужащими РФ. 30 марта их тела были обнаружены под завалами разрушенного обстрелами жилого дома.
12 марта 2022 года в результате обстрела детской больницы в г. Мариуполе погиб несовершеннолетний мальчик, находившийся там на лечении. Это брат маленькой гимнастки Екатерины, погибшей несколькими днями раньше.
23 марта 2022 года в Великоалександровском районе Херсонской области от полученных ранений при обстреле погиб 3-летний ребенок.
29 марта 2022 года в селе Давыдов Брид Бериславского района Херсонской области из-за обстрела военнослужащими ВС РФ осколочное ранение получил подросток 14 лет.
30 марта 2022 года в Чугуевском районе Харьковской области из-за наезда автомобиля на необезвреженные боеприпасы два человека погибли, еще пятеро, в том числе шестимесячный ребенок, - ранены.
30 марта 2022 года в результате обстрела города Лисичанска в Луганской области тяжелые ранения получили двое детей 2 и 7 лет.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 797 учебных заведений. 76 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев", - рассказали в Офисе Генпрокурора.
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Dmytro ******
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83% of Russians support Putin's actions, only 15% don't support - according to most trusted independent Russian public opinion poll agency Levada Center. Now tell me more about 'innocent' Russians who 'don't support' this 'only Putin's war'. Don't fool yourselves.
83% россиян поддерживают действия Путина, только 15% не поддерживают - по данным самого авторитетного независимого российского агентства по изучению общественного мнения "Левада-центр". А теперь расскажите мне больше о «невинных» россиянах, которые «не поддерживают» эту «только путинскую войну». Не обманывайте себя.