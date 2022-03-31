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Новини Війна
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148 дітей загинули через війну, 232 - поранені, - Офіс генпрокурора

діти

Більше 380 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 148 загинуло та 232 поранено.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"І ці цифри не остаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Донецькій - 57, Харківській - 53, Чернігівській - 41, Миколаївській - 30, Луганській - 30, Запорізькій - 22, Херсонській - 27, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

10 березня 2022 року в Ізюмському районі Харківської області жінка з дитиною загинули через вибухові травми від авіаудару, який нанесли військовослужбовці РФ. 30 березня їх тіла були знайдені під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку.

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12 березня 2022 року внаслідок обстрілу дитячої лікарні в м. Маріуполі загинув неповнолітній хлопчик, який перебував там на лікуванні. Це брат маленької гімнастки Катерини, яка загинула кількома днями раніше.

23 березня 2022 року у Великоолександрівському районі Херсонської області від отриманих поранень під час обстрілу загинула 3-річна дитина.

29 березня 2022 року в селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області через обстріл військовослужбовцями ЗС РФ осколкове поранення отримав підліток 14 років.

30 березня 2022 року у Чугуївському районі Харківської області через наїзд автомобіля на незнешкодженні боєприпаси дві особи загинули, ще п'ятеро, зокрема шестимісячна дитина, - поранені.

30 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста Лисичанська у Луганській області тяжкі поранення отримали двоє дітей віком 2 та 7 років.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 797 закладів освіти. 76 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Автор: 

діти (5038) смерть (6739) воєнні злочини (1848) Офіс Генпрокурора (3236)


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Зеленському покажіть це опитування - нехай ще раз звернеться до російського народу. Може, вони не почули його в минулі рази

Dmytro ******


@D******

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https://twitter.com/D******/status/1509258439570173956 10 ч



83% of Russians support Putin's actions, only 15% don't support - according to most trusted independent Russian public opinion poll agency Levada Center. Now tell me more about 'innocent' Russians who 'don't support' this 'only Putin's war'. Don't fool yourselves.

83% россиян поддерживают действия Путина, только 15% не поддерживают - по данным самого авторитетного независимого российского агентства по изучению общественного мнения "Левада-центр". А теперь расскажите мне больше о «невинных» россиянах, которые «не поддерживают» эту «только путинскую войну». Не обманывайте себя.
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31.03.2022 09:26 Відповісти
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31.03.2022 13:01 Відповісти
 
 