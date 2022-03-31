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Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из госреестра, - Госспецсвязи

интернет,цензура

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждет принятие более серьезных санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязи.

Как сообщается, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Причина – невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности, касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине.

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Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:
- установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению
- аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом
- аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом
- исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

Напомним, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ. Последнее предоставило ряд распоряжений по сведению на нет деятельности пропутинской пропагандистской машины и уничтожению информационного нашествия со стороны РФ.

Также смотрите: "Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых", - пропагандист Сладков о "российской системе мобилизации" в ОРДЛО. ВИДЕО

интернет (1706) пропаганда (3667) Госспецсвязь (175)


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Топ комментарии
+13
не пройшло і 8 років війни!(((
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31.03.2022 11:07
+8
А хто заважав (блокував) це зробити ще 8 років тому!!
Ці ж особи і зараз на посадах в Україні!!
Це такі, як і зрадники опожопівціз ІЗЮМУ …
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31.03.2022 11:14
+5
а 2 роки тому, чи рік? А 2 місяці тому, чи, хоч би, місяць, відколи війна? Ну чого ж ти, падло, того не зробило? Хто ж тобі заважав?
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31.03.2022 11:23
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не пройшло і 8 років війни!(((
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31.03.2022 11:07 Ответить
Зверніть увагу на пропагандистські ресурси
fishki.net
lenta.ru
чому вони досі працюють
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31.03.2022 11:32 Ответить
В мене не працюють. То ваш провайдер пропускає
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31.03.2022 11:59 Ответить
у меня не открывает у меня даже 4PDA заблокировали зачем то хотя сайт был всегда аполитичный и как правило за любую пропаганду банны раздавались сразу - может под раздачу просто попал
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31.03.2022 12:21 Ответить
Не понимаю, что у руководства этих компаний в голове, особенно после всех этих преступлений против человечности. Не хотят блокировать- значит, пособник врага. В военное время расстрел на месте. А не миндальничать, исключая их из реестра.
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31.03.2022 12:37 Ответить
А хто заважав (блокував) це зробити ще 8 років тому!!
Ці ж особи і зараз на посадах в Україні!!
Це такі, як і зрадники опожопівціз ІЗЮМУ …
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31.03.2022 11:14 Ответить
а 2 роки тому, чи рік? А 2 місяці тому, чи, хоч би, місяць, відколи війна? Ну чого ж ти, падло, того не зробило? Хто ж тобі заважав?
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31.03.2022 11:23 Ответить
А чого чекати?
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31.03.2022 11:25 Ответить
А не слишком ли НЦУ торопитСЯ? Только месяц войны прошёл ?

ШУТКА .
А ПРОСТО ВЫКЛЮЧИТЬ ИМ ЧАСТОТУ по законам военного времени СЛАБО ? Без сопливых коррумпированных комиссий .
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31.03.2022 11:38 Ответить
правильно, в условиях полномасштабной войны надо действовать жестко и быстро
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31.03.2022 11:58 Ответить
Каким образом?
- взорвать Останкино в москве?
- сбить спутники?
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31.03.2022 12:52 Ответить
Частоту перекрыть
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31.03.2022 13:32 Ответить
Мова йде про інтернет. Там так не працює.
Якщо "перекрити частоту" - це значить нема ніякого інтернету (зовсім ніякого!).
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31.03.2022 14:33 Ответить
ТОВ "НЕТАСІСТ"

https://opendatabot.ua/p/4DMD536 Тульєв Максим Валерійович
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31.03.2022 12:20 Ответить
Ці заходи (закрити ворожу пропаганду) розраховано тільки на якусь частину громадян України.
Думаю, відсотків на 50.
В XXI столітті це практично неможливо зробити на всі 100% .
Навіть якщо будемо підривати їх телевежі, та збивати супутники (що вже є неможливим), то залишиться Internet, через який технічно грамотні люди все одно можуть мати доступ до ворожих каналів інформації.
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31.03.2022 12:59 Ответить
 
 