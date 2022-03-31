Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из госреестра, - Госспецсвязи

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждет принятие более серьезных санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязи.

Как сообщается, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Причина – невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности, касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине.

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Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:

- установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению

- аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом

- аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом

- исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

Напомним, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ. Последнее предоставило ряд распоряжений по сведению на нет деятельности пропутинской пропагандистской машины и уничтожению информационного нашествия со стороны РФ.

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