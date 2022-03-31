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Новини
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Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з держреєстру, - Держспецзв’язку

интернет,цензура

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв’язку.

Як повідомляється, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ" із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільші українські ІТ-компанії створили фонд для боротьби з російською пропагандою, - Мінцифри

Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:
- встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення
анулювання дозволів на користування номерним ресурсом
анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку РФ.

Також читайте: 30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру пропагандистські канали РФ, - Нацрада ТРМ. ІНФОГРАФІКА

інтернет (1979) пропаганда (2793) Держспецзв'язок (349)


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Топ коментарі
+13
не пройшло і 8 років війни!(((
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31.03.2022 11:07
+8
А хто заважав (блокував) це зробити ще 8 років тому!!
Ці ж особи і зараз на посадах в Україні!!
Це такі, як і зрадники опожопівціз ІЗЮМУ …
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31.03.2022 11:14
+5
а 2 роки тому, чи рік? А 2 місяці тому, чи, хоч би, місяць, відколи війна? Ну чого ж ти, падло, того не зробило? Хто ж тобі заважав?
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31.03.2022 11:23
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не пройшло і 8 років війни!(((
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31.03.2022 11:07 Відповісти
Зверніть увагу на пропагандистські ресурси
fishki.net
lenta.ru
чому вони досі працюють
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31.03.2022 11:32 Відповісти
В мене не працюють. То ваш провайдер пропускає
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31.03.2022 11:59 Відповісти
у меня не открывает у меня даже 4PDA заблокировали зачем то хотя сайт был всегда аполитичный и как правило за любую пропаганду банны раздавались сразу - может под раздачу просто попал
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31.03.2022 12:21 Відповісти
Не понимаю, что у руководства этих компаний в голове, особенно после всех этих преступлений против человечности. Не хотят блокировать- значит, пособник врага. В военное время расстрел на месте. А не миндальничать, исключая их из реестра.
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31.03.2022 12:37 Відповісти
А хто заважав (блокував) це зробити ще 8 років тому!!
Ці ж особи і зараз на посадах в Україні!!
Це такі, як і зрадники опожопівціз ІЗЮМУ …
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31.03.2022 11:14 Відповісти
а 2 роки тому, чи рік? А 2 місяці тому, чи, хоч би, місяць, відколи війна? Ну чого ж ти, падло, того не зробило? Хто ж тобі заважав?
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31.03.2022 11:23 Відповісти
А чого чекати?
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31.03.2022 11:25 Відповісти
А не слишком ли НЦУ торопитСЯ? Только месяц войны прошёл ?

ШУТКА .
А ПРОСТО ВЫКЛЮЧИТЬ ИМ ЧАСТОТУ по законам военного времени СЛАБО ? Без сопливых коррумпированных комиссий .
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31.03.2022 11:38 Відповісти
правильно, в условиях полномасштабной войны надо действовать жестко и быстро
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31.03.2022 11:58 Відповісти
Каким образом?
- взорвать Останкино в москве?
- сбить спутники?
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31.03.2022 12:52 Відповісти
Частоту перекрыть
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31.03.2022 13:32 Відповісти
Мова йде про інтернет. Там так не працює.
Якщо "перекрити частоту" - це значить нема ніякого інтернету (зовсім ніякого!).
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31.03.2022 14:33 Відповісти
ТОВ "НЕТАСІСТ"

https://opendatabot.ua/p/4DMD536 Тульєв Максим Валерійович
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31.03.2022 12:20 Відповісти
Ці заходи (закрити ворожу пропаганду) розраховано тільки на якусь частину громадян України.
Думаю, відсотків на 50.
В XXI столітті це практично неможливо зробити на всі 100% .
Навіть якщо будемо підривати їх телевежі, та збивати супутники (що вже є неможливим), то залишиться Internet, через який технічно грамотні люди все одно можуть мати доступ до ворожих каналів інформації.
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31.03.2022 12:59 Відповісти
 
 