Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з держреєстру, - Держспецзв’язку
Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв’язку.
Як повідомляється, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ" із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні.
Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:
- встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення
- анулювання дозволів на користування номерним ресурсом
- анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
- виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.
Нагадаємо, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку РФ.
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lenta.ru
чому вони досі працюють
Ці ж особи і зараз на посадах в Україні!!
Це такі, як і зрадники опожопівціз ІЗЮМУ …
ШУТКА .
А ПРОСТО ВЫКЛЮЧИТЬ ИМ ЧАСТОТУ по законам военного времени СЛАБО ? Без сопливых коррумпированных комиссий .
- взорвать Останкино в москве?
- сбить спутники?
Якщо "перекрити частоту" - це значить нема ніякого інтернету (зовсім ніякого!).
https://opendatabot.ua/p/4DMD536 Тульєв Максим Валерійович
Думаю, відсотків на 50.
В XXI столітті це практично неможливо зробити на всі 100% .
Навіть якщо будемо підривати їх телевежі, та збивати супутники (що вже є неможливим), то залишиться Internet, через який технічно грамотні люди все одно можуть мати доступ до ворожих каналів інформації.