Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з держреєстру, - Держспецзв’язку

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв’язку.



Як повідомляється, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ" із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.



Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільші українські ІТ-компанії створили фонд для боротьби з російською пропагандою, - Мінцифри

Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:

- встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення

- анулювання дозволів на користування номерним ресурсом

- анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

- виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.



Нагадаємо, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку РФ.

Також читайте: 30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру пропагандистські канали РФ, - Нацрада ТРМ. ІНФОГРАФІКА