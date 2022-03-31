Более 400 тыс. украинцев насильственно депортированы в Россию, - Денисова

Почти 400 тыс. украинцев были насильственно депортированы в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью Euronews омбудсмен Людмила Денисова.

"Наши граждане были депортированы с нашей территории на их территорию. Они ушли не по собственной воле, их насильственно отвезли сначала в фильтрационный лагерь в Донецкой области. После этого их везут автобусом в Россию. Затем поездом везут в разные места, в частности в депрессивные регионы РФ, вроде Сахалина", – сказала она.

По ее словам, насильственно депортировано в РФ более 400 тыс. украинцев.

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