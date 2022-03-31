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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более 400 тыс. украинцев насильственно депортированы в Россию, - Денисова

депортація

Почти 400 тыс. украинцев были насильственно депортированы в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью Euronews омбудсмен Людмила Денисова.

"Наши граждане были депортированы с нашей территории на их территорию. Они ушли не по собственной воле, их насильственно отвезли сначала в фильтрационный лагерь в Донецкой области. После этого их везут автобусом в Россию. Затем поездом везут в разные места, в частности в депрессивные регионы РФ, вроде Сахалина", – сказала она.

По ее словам, насильственно депортировано в РФ более 400 тыс. украинцев.

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Денисова (996) депортация (677) россия (95339)


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Топ комментарии
+8
Денисова родом из раши , потом ПОНАЕХАЛА В КРЫМ .
Ей опасно доверять
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31.03.2022 11:33
+6
они учитывают тех кого они вытаскивали за неделю до войны, когда орали об *обострении на ДанбасЕ*
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31.03.2022 11:33
+4
Щось тут не так з нулями - то 40 тис., то 400 тис. Нарешті вже визначиться.
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31.03.2022 11:30
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Скоріше за все - цифра взята зі стелі . Як можна вести облік людей , на окупованих територіях , там куди у Денісової немає доступу . ?
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31.03.2022 11:47 Ответить
Я так понял, она посчитала тех с ОРДЛО которых начали вывозить, когда начался цирк за неделю перед полномасштабной войной.
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31.03.2022 11:57 Ответить
Не має значення скільки нулів. Кожен українець має право жити вдома в Україні. А маскалі виконують доручення Шойгу про будівництво нових міст в Сибіру руками депортованих та наступне тотальне їх винищення після побудови
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31.03.2022 13:15 Ответить
Щось тут не так з нулями - то 40 тис., то 400 тис. Нарешті вже визначиться.
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31.03.2022 11:30 Ответить
они учитывают тех кого они вытаскивали за неделю до войны, когда орали об *обострении на ДанбасЕ*
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31.03.2022 11:33 Ответить
Денисова родом из раши , потом ПОНАЕХАЛА В КРЫМ .
Ей опасно доверять
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31.03.2022 11:33 Ответить
Орда совершает набеги, убивает и насилует женщин и детей, грабит и сжигает дома и увозит людей в рабство. Все по стопам потомка руzzких Чингиз-Хана
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31.03.2022 11:34 Ответить
работают как Сралин,сделают там Гулаг на Сахалине и работайте
цены ********* -360 руб
апельсины - 223
яблоки черный принц - 225
арбуз - 92
виноград - 197
персик - 459
киви - 655
сливы -367
огурцы маленькие - 255
перцы - 255
за то нефть добывают,я думаю вам будет понятно кто
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31.03.2022 13:19 Ответить
хто кого перебреше?
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31.03.2022 11:34 Ответить
Це ти про що ? Чи до чого написав?
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31.03.2022 11:45 Ответить
Брехня.Багато з Маріуполя виїхало до рашки.Ні один ,із тих кого я знал,і зараз там знаходиться не вивезений примусово.Всі добровольно сідали в автобуси.І їм зразу казали куди вони будуть відвезени.Може когось якось і вивезли без їхньої згоди,я не знаю.Но ще раз повторюю,я з Маріуполя,ні одного мого знайомого не вивезли насильно.Всі поїхали свідомо.Всі вони зрадники.Всіх кто виїхав треба лишати громадянства.
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31.03.2022 11:44 Ответить
синок, ти на дачу хочеш їхать чи тобі голову розбить? (тм) це до питання про "добровольність".
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31.03.2022 12:40 Ответить
Ордынские утырки-"асвабадители" видимо хотя делать пропагандоскую картинку, мол мы "спасаем" мирное население из гуманитарных соображений от страшных "нациков" и злых "бендеровцев", предоставляем им жильё, медицинскую помощь, и вообще - заботимся о них. Так что скоро стОит ждать цикл передач о "милосердии".
Правда в них вряд ли упомянут, что вывозили их незаконно, против их желания, и "кров" выделили где-то в магаданских, или дальневосточных ипенях.
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31.03.2022 11:45 Ответить
опять сталинские времена настали!
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31.03.2022 17:30 Ответить
Володимир Зеленський Команда Зеленського Олена Зеленська Віталій Кличко Ірина Верещук Микола Ляшенко Людмила Денісова Кулеба Олексій Юрій Денисенко Київська міська державна адміністрація - КМДА Київська обласна рада Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96 Ярослав Добрянский Георгій Єрко Ігор Мещан Ярослав Москаленко Вячеслав Непоп Ярина Ар'єва Дмитро Банас Наталія Берікашвілі Дмитро Білоцерковець Брагінський Віктор Офіс Президента України ДСНС України Міністерство оборони України МВС України Служба безпеки України Державна екологічна інспекція України
Благаємо про ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР до притулку в Бородянці.
Наразі ситуація в багатьох містах України потребує оперативних рішень. Особливо на окупованих російськими військами територіях. В першу чергу допомоги потребують люди, це вірно, але всі хочуть жити і нехай не на першому місці, а хоча б на якомусь мають бути життя тварин. Бо зараз цього місця немає в списках порятунків.
Ми чудова країна з цінностями та прекрасним народом! Ми показуємо всьому світові зараз приклад як треба боротися за КОЖНЕ життя.
Тому звертаємося до Вас за допомогою в порятунку собак , які знаходяться в притулку в Бородянці, що розташований у Київській області, Бородянський р-н вул.Студентська №24.
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням правового режиму військового стану в Україні, внаслідок бойових дій на території Бородянського району в околицях м.Бородянка та через зайняття цієї території окупаційними військами відсутній доступ на територію притулку для тварин для евакуації виживших. Тварини з початку березня сидять без води та їжі. Їх покинуло керівництво та всі робітники притулку.
Якщо терміново не дістатися туди й не забрати хоча б тих декілька, що залишились, тварини помруть жахливою смертю від зневоднення та голоду. Й там буде одна з найбільших могил тварин які померли більш від халатності, аніж від ворога. Замкнені і покинуті керівництвом, в обов'язках якого було опікати цих тварин. Тварини також відчувають, бояться і хочуть жити.
Притулок знаходиться на території, яку зайняли російські військові, зеленого коридору до нього немає, проїзд через блок-пости у зазначеному напрямку для цивільного населення заблокований окупаційними військами та фактично неможливий.
Просимо Вас вжити всіх можливих заходів у порятунку тварин Бородянського притулку, шляхом проведення перемовин з російськими окупантами для надання ними можливості доступу волонтерам цього притулку для тварин до території притулку з метою евакуації виживших тварин.
Будь ласка, почуйте нас! Нехай одне із тисячі звернень і благань зі всього світу про надання зеленого коридору до притулку, щоб ми врятували тварин буде почуто!
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01.04.2022 00:00 Ответить
Ссылки тут не разрешают Посм.вид.на ют мое Пророцтво для Руси..там кажу,що сатана 8 рокив назад це запрограмував
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11.04.2022 15:14 Ответить
 
 