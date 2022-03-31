Понад 400 тис. українців насильно депортовано до Росії, - Денісова
Майже 400 тис. українців було насильно депортовано до Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв'ю Euronews омбудсмен Людмила Денісова.
"Наші громадяни були депортовані з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх насильно відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.
За її словами, насильно депортовано до РФ понад 400 тис. українців.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар31.03.2022 11:33
+6 Paul Foxen
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+4 V #508818
показати весь коментар31.03.2022 11:30
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Ей опасно доверять
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за то нефть добывают,я думаю вам будет понятно кто
Правда в них вряд ли упомянут, что вывозили их незаконно, против их желания, и "кров" выделили где-то в магаданских, или дальневосточных ипенях.
Благаємо про ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР до притулку в Бородянці.
Наразі ситуація в багатьох містах України потребує оперативних рішень. Особливо на окупованих російськими військами територіях. В першу чергу допомоги потребують люди, це вірно, але всі хочуть жити і нехай не на першому місці, а хоча б на якомусь мають бути життя тварин. Бо зараз цього місця немає в списках порятунків.
Ми чудова країна з цінностями та прекрасним народом! Ми показуємо всьому світові зараз приклад як треба боротися за КОЖНЕ життя.
Тому звертаємося до Вас за допомогою в порятунку собак , які знаходяться в притулку в Бородянці, що розташований у Київській області, Бородянський р-н вул.Студентська №24.
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням правового режиму військового стану в Україні, внаслідок бойових дій на території Бородянського району в околицях м.Бородянка та через зайняття цієї території окупаційними військами відсутній доступ на територію притулку для тварин для евакуації виживших. Тварини з початку березня сидять без води та їжі. Їх покинуло керівництво та всі робітники притулку.
Якщо терміново не дістатися туди й не забрати хоча б тих декілька, що залишились, тварини помруть жахливою смертю від зневоднення та голоду. Й там буде одна з найбільших могил тварин які померли більш від халатності, аніж від ворога. Замкнені і покинуті керівництвом, в обов'язках якого було опікати цих тварин. Тварини також відчувають, бояться і хочуть жити.
Притулок знаходиться на території, яку зайняли російські військові, зеленого коридору до нього немає, проїзд через блок-пости у зазначеному напрямку для цивільного населення заблокований окупаційними військами та фактично неможливий.
Просимо Вас вжити всіх можливих заходів у порятунку тварин Бородянського притулку, шляхом проведення перемовин з російськими окупантами для надання ними можливості доступу волонтерам цього притулку для тварин до території притулку з метою евакуації виживших тварин.
Будь ласка, почуйте нас! Нехай одне із тисячі звернень і благань зі всього світу про надання зеленого коридору до притулку, щоб ми врятували тварин буде почуто!