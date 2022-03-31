Понад 400 тис. українців насильно депортовано до Росії, - Денісова

Майже 400 тис. українців було насильно депортовано до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв'ю Euronews омбудсмен Людмила Денісова.

"Наші громадяни були депортовані з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх насильно відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.

За її словами, насильно депортовано до РФ понад 400 тис. українців.

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