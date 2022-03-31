УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4992 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 973 18

Понад 400 тис. українців насильно депортовано до Росії, - Денісова

депортація

Майже 400 тис. українців було насильно депортовано до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв'ю Euronews омбудсмен Людмила Денісова.

"Наші громадяни були депортовані з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх насильно відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.

За її словами, насильно депортовано до РФ понад 400 тис. українців.

Також читайте: В Маріуполі персонал та пацієнток пологових насильно вивезли до РФ

Автор: 

Денісова (883) депортація (719) росія (64895)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Денисова родом из раши , потом ПОНАЕХАЛА В КРЫМ .
Ей опасно доверять
показати весь коментар
31.03.2022 11:33
+6
они учитывают тех кого они вытаскивали за неделю до войны, когда орали об *обострении на ДанбасЕ*
показати весь коментар
31.03.2022 11:33
+4
Щось тут не так з нулями - то 40 тис., то 400 тис. Нарешті вже визначиться.
показати весь коментар
31.03.2022 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоріше за все - цифра взята зі стелі . Як можна вести облік людей , на окупованих територіях , там куди у Денісової немає доступу . ?
показати весь коментар
31.03.2022 11:47 Відповісти
Я так понял, она посчитала тех с ОРДЛО которых начали вывозить, когда начался цирк за неделю перед полномасштабной войной.
показати весь коментар
31.03.2022 11:57 Відповісти
Не має значення скільки нулів. Кожен українець має право жити вдома в Україні. А маскалі виконують доручення Шойгу про будівництво нових міст в Сибіру руками депортованих та наступне тотальне їх винищення після побудови
показати весь коментар
31.03.2022 13:15 Відповісти
Щось тут не так з нулями - то 40 тис., то 400 тис. Нарешті вже визначиться.
показати весь коментар
31.03.2022 11:30 Відповісти
они учитывают тех кого они вытаскивали за неделю до войны, когда орали об *обострении на ДанбасЕ*
показати весь коментар
31.03.2022 11:33 Відповісти
Денисова родом из раши , потом ПОНАЕХАЛА В КРЫМ .
Ей опасно доверять
показати весь коментар
31.03.2022 11:33 Відповісти
Орда совершает набеги, убивает и насилует женщин и детей, грабит и сжигает дома и увозит людей в рабство. Все по стопам потомка руzzких Чингиз-Хана
показати весь коментар
31.03.2022 11:34 Відповісти
работают как Сралин,сделают там Гулаг на Сахалине и работайте
цены ********* -360 руб
апельсины - 223
яблоки черный принц - 225
арбуз - 92
виноград - 197
персик - 459
киви - 655
сливы -367
огурцы маленькие - 255
перцы - 255
за то нефть добывают,я думаю вам будет понятно кто
показати весь коментар
31.03.2022 13:19 Відповісти
хто кого перебреше?
показати весь коментар
31.03.2022 11:34 Відповісти
Це ти про що ? Чи до чого написав?
показати весь коментар
31.03.2022 11:45 Відповісти
Брехня.Багато з Маріуполя виїхало до рашки.Ні один ,із тих кого я знал,і зараз там знаходиться не вивезений примусово.Всі добровольно сідали в автобуси.І їм зразу казали куди вони будуть відвезени.Може когось якось і вивезли без їхньої згоди,я не знаю.Но ще раз повторюю,я з Маріуполя,ні одного мого знайомого не вивезли насильно.Всі поїхали свідомо.Всі вони зрадники.Всіх кто виїхав треба лишати громадянства.
показати весь коментар
31.03.2022 11:44 Відповісти
синок, ти на дачу хочеш їхать чи тобі голову розбить? (тм) це до питання про "добровольність".
показати весь коментар
31.03.2022 12:40 Відповісти
Ордынские утырки-"асвабадители" видимо хотя делать пропагандоскую картинку, мол мы "спасаем" мирное население из гуманитарных соображений от страшных "нациков" и злых "бендеровцев", предоставляем им жильё, медицинскую помощь, и вообще - заботимся о них. Так что скоро стОит ждать цикл передач о "милосердии".
Правда в них вряд ли упомянут, что вывозили их незаконно, против их желания, и "кров" выделили где-то в магаданских, или дальневосточных ипенях.
показати весь коментар
31.03.2022 11:45 Відповісти
опять сталинские времена настали!
показати весь коментар
31.03.2022 17:30 Відповісти
Володимир Зеленський Команда Зеленського Олена Зеленська Віталій Кличко Ірина Верещук Микола Ляшенко Людмила Денісова Кулеба Олексій Юрій Денисенко Київська міська державна адміністрація - КМДА Київська обласна рада Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96 Ярослав Добрянский Георгій Єрко Ігор Мещан Ярослав Москаленко Вячеслав Непоп Ярина Ар'єва Дмитро Банас Наталія Берікашвілі Дмитро Білоцерковець Брагінський Віктор Офіс Президента України ДСНС України Міністерство оборони України МВС України Служба безпеки України Державна екологічна інспекція України
Благаємо про ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР до притулку в Бородянці.
Наразі ситуація в багатьох містах України потребує оперативних рішень. Особливо на окупованих російськими військами територіях. В першу чергу допомоги потребують люди, це вірно, але всі хочуть жити і нехай не на першому місці, а хоча б на якомусь мають бути життя тварин. Бо зараз цього місця немає в списках порятунків.
Ми чудова країна з цінностями та прекрасним народом! Ми показуємо всьому світові зараз приклад як треба боротися за КОЖНЕ життя.
Тому звертаємося до Вас за допомогою в порятунку собак , які знаходяться в притулку в Бородянці, що розташований у Київській області, Бородянський р-н вул.Студентська №24.
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням правового режиму військового стану в Україні, внаслідок бойових дій на території Бородянського району в околицях м.Бородянка та через зайняття цієї території окупаційними військами відсутній доступ на територію притулку для тварин для евакуації виживших. Тварини з початку березня сидять без води та їжі. Їх покинуло керівництво та всі робітники притулку.
Якщо терміново не дістатися туди й не забрати хоча б тих декілька, що залишились, тварини помруть жахливою смертю від зневоднення та голоду. Й там буде одна з найбільших могил тварин які померли більш від халатності, аніж від ворога. Замкнені і покинуті керівництвом, в обов'язках якого було опікати цих тварин. Тварини також відчувають, бояться і хочуть жити.
Притулок знаходиться на території, яку зайняли російські військові, зеленого коридору до нього немає, проїзд через блок-пости у зазначеному напрямку для цивільного населення заблокований окупаційними військами та фактично неможливий.
Просимо Вас вжити всіх можливих заходів у порятунку тварин Бородянського притулку, шляхом проведення перемовин з російськими окупантами для надання ними можливості доступу волонтерам цього притулку для тварин до території притулку з метою евакуації виживших тварин.
Будь ласка, почуйте нас! Нехай одне із тисячі звернень і благань зі всього світу про надання зеленого коридору до притулку, щоб ми врятували тварин буде почуто!
показати весь коментар
01.04.2022 00:00 Відповісти
Ссылки тут не разрешают Посм.вид.на ют мое Пророцтво для Руси..там кажу,що сатана 8 рокив назад це запрограмував
показати весь коментар
11.04.2022 15:14 Відповісти
 
 