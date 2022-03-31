Железнодорожников массово задерживают в Беларуси, заставляя записать видео с "покаянием"
По меньшей мере, 40 сотрудников железной дороги были задержаны по всей Беларуси за последние дни. Только вчера в одном из провластных телеграм-каналов появились "видео раскаяния" 38 человек. Кроме того, еще четверо железнодорожников задержали в Гомеле, как минимум один из них помещен в СИЗО КГБ.
Информация о массовых задержаниях появилась вечером в среду в одном из провластных телеграм-каналов, связанных с силовиками. Там опубликовали "видео раскаяния" 28 человек — сотрудников железнодорожной отрасли всех возрастов, специальностей и из разных городов.
Как утверждается, все они были подписаны на телеграм-канале Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", которое в Беларуси признано экстремистским.
"Я, такой-то... Было подписано... О том, что канал экстремистский, я узнал от сотрудников КГБ. Призываю не пользоваться экстремистскими ресурсами", - зачитывают на видео одинаковые фразы четверо задержанных, снятые в том же кабинете на фоне государственного флага.
Сообщается, что некоторые из этих людей были подписаны на другие "экстремистские" каналы, за что им тоже грозит наказание.
"Их вычислили просто: бросали ссылку на чат под видом новостных ресурсов. Ссылка была сокращена и вела на другой сервис, определяющий IP-адрес, - объяснил админ сообщества железнодорожников. – Я это видел и постоянно удалял ссылку. И мы сделали специальный бот, чтобы он удалял ссылку. Но не успели.
Затем, вычислив по IP-адресам местонахождение, силовики приходили к подписчикам. Кроме того, по словам админа чата, задерживали и железнодорожников, ранее попавших в списки неблагонадежных.
Кроме того, стало известно о задержании в Гомеле троих помощников и одного машиниста локомотивного депо "Гомель". С обысками ко всем пришли сотрудники КГБ.
"В постановлениях были написаны статьи "Предательство родины", "Шпионаж", "Подготовка к акту терроризма" и "Акт терроризма", - говорит представитель "Рабочего Движения" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович. - Насколько я знаю, двух помощников машинистов отпустили. Третьего отвезли в Минск в СИЗО КГБ. Где сейчас находится машинист, неизвестно. Говорят, что у него обнаружен закрытый чат, который он администрировал".
Официальных комментариев о задержании железнодорожников в Гомеле пока нет, в провластных телеграм-каналах об этом тоже не писали.
Напомним, с началом российского прямого вторжения в Украину участились случаи повреждения оборудования на железной дороге. К осуществлению таких диверсий с целью воспрепятствовать движению российской военной техники в Украину призвали некоторые телеграм-каналы. Диверсии замедлили движение поездов и практически парализовали его на некоторых участках. Связан ли нынешний интерес силовиков к железнодорожникам с "рельсовой войной" или причина в чем-то другом, пока неизвестно, отмечает издание.
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Але гебні треба було відзвітуватися...
І це все що потрібно знати про Телеграм і його " захищені" дані...
Прикривають собою дупи деяких вумників, які тут в коментах невдало тренують своє почуття гумору.
Відіб'ємо навалу орків - вусатий таракан сам з'їбеться з Білорусі.
Бо він полюбе вже військовий злочинець - надав свою територію для агресії проти України.
Він це добро розуміє. Поразка рашкостану - це поразка режиму вусатого.
Слава біларуським парттзанам!
Живє Біларусь!
Доки,я, небачив вчинків Президента Біларусі від Тихановської. Може доросте?
Народ повинен відчути Потребу бути Вільним. Повинен вирішити,на що здатний,й нащо згоден,аби мати волю!
Без,цього сподівання на волю,й очікування кращого життя безсенсовні.Воля народу,створюється в волі його особин!
Слава Громадянам Біларусі !
- А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт!? (с)