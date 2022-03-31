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Железнодорожников массово задерживают в Беларуси, заставляя записать видео с "покаянием"

білорусь

По меньшей мере, 40 сотрудников железной дороги были задержаны по всей Беларуси за последние дни. Только вчера в одном из провластных телеграм-каналов появились "видео раскаяния" 38 человек. Кроме того, еще четверо железнодорожников задержали в Гомеле, как минимум один из них помещен в СИЗО КГБ.

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Информация о массовых задержаниях появилась вечером в среду в одном из провластных телеграм-каналов, связанных с силовиками. Там опубликовали "видео раскаяния" 28 человек — сотрудников железнодорожной отрасли всех возрастов, специальностей и из разных городов.

Как утверждается, все они были подписаны на телеграм-канале Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", которое в Беларуси признано экстремистским.

"Я, такой-то... Было подписано... О том, что канал экстремистский, я узнал от сотрудников КГБ. Призываю не пользоваться экстремистскими ресурсами", - зачитывают на видео одинаковые фразы четверо задержанных, снятые в том же кабинете на фоне государственного флага.

Сообщается, что некоторые из этих людей были подписаны на другие "экстремистские" каналы, за что им тоже грозит наказание.

"Их вычислили просто: бросали ссылку на чат под видом новостных ресурсов. Ссылка была сокращена и вела на другой сервис, определяющий IP-адрес, - объяснил админ сообщества железнодорожников. – Я это видел и постоянно удалял ссылку. И мы сделали специальный бот, чтобы он удалял ссылку. Но не успели.

Затем, вычислив по IP-адресам местонахождение, силовики приходили к подписчикам. Кроме того, по словам админа чата, задерживали и железнодорожников, ранее попавших в списки неблагонадежных.

Кроме того, стало известно о задержании в Гомеле троих помощников и одного машиниста локомотивного депо "Гомель". С обысками ко всем пришли сотрудники КГБ.

"В постановлениях были написаны статьи "Предательство родины", "Шпионаж", "Подготовка к акту терроризма" и "Акт терроризма", - говорит представитель "Рабочего Движения" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович. - Насколько я знаю, двух помощников машинистов отпустили. Третьего отвезли в Минск в СИЗО КГБ. Где сейчас находится машинист, неизвестно. Говорят, что у него обнаружен закрытый чат, который он администрировал".

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Официальных комментариев о задержании железнодорожников в Гомеле пока нет, в провластных телеграм-каналах об этом тоже не писали.

Напомним, с началом российского прямого вторжения в Украину участились случаи повреждения оборудования на железной дороге. К осуществлению таких диверсий с целью воспрепятствовать движению российской военной техники в Украину призвали некоторые телеграм-каналы. Диверсии замедлили движение поездов и практически парализовали его на некоторых участках. Связан ли нынешний интерес силовиков к железнодорожникам с "рельсовой войной" или причина в чем-то другом, пока неизвестно, отмечает издание.

Беларусь (7886) железная дорога (1411) КГБ Беларуси (65)


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Топ комментарии
+24
Тим, хто дійсно влаштовує там диверсії на залізниці, точно не лазить по палєвних телеграм-каналах...)
Але гебні треба було відзвітуватися...
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31.03.2022 11:58
+23
Треба відроджувати Білоруський визвольний Рух . Дати зброю сябрам, щоб змели луку.
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31.03.2022 11:56
+16
Телеграм це кацапське лайно і не зрозуміло нафіга його форсять в Україні.
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31.03.2022 12:01
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Треба відроджувати Білоруський визвольний Рух . Дати зброю сябрам, щоб змели луку.
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31.03.2022 11:56 Ответить
Мало дати зброю, треба ще квітки забрати.
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31.03.2022 11:59 Ответить
Як мила,робити шило?
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31.03.2022 12:14 Ответить
Нема вже ніяких білорусів, окацаплені манкурти там тільки, принаймні 90-95%.
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31.03.2022 12:53 Ответить
Тим, хто дійсно влаштовує там диверсії на залізниці, точно не лазить по палєвних телеграм-каналах...)
Але гебні треба було відзвітуватися...
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31.03.2022 11:58 Ответить
були підписані на телеграм- канал...
І це все що потрібно знати про Телеграм і його " захищені" дані...
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31.03.2022 11:59 Ответить
Сам цей телеграм-канал "Live. Спільнота залізничників Білорусі" однозначно гебнявий, але дані про підписників вони брали не там, інакше б їм не прийшлося кидати посилання на сторонній ресурс....
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31.03.2022 12:07 Ответить
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31.03.2022 12:00 Ответить
Телеграм це кацапське лайно і не зрозуміло нафіга його форсять в Україні.
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31.03.2022 12:01 Ответить
+1100%
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31.03.2022 12:13 Ответить
Зе є Z. Тому
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31.03.2022 19:01 Ответить
Термин "РАБ" постепенно превращается в национальность...
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31.03.2022 12:03 Ответить
А ты оторви жопу от дивана и посети Беларусь и покажи как надо партизанить!
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31.03.2022 12:06 Ответить
Так...і хай у Північній Кореї покаже, як треба партизанити.
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31.03.2022 12:14 Ответить
А ты, фуфло циферное, не переживай за мой "диван и жопу", подлечу спину после ранения и назад под Харьков вернусь, в отличие от тебя гавноеда...
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31.03.2022 14:34 Ответить
Да хорош вже білорусів тролити. Їхні хлопці вже в лавах ЗСУ.
Прикривають собою дупи деяких вумників, які тут в коментах невдало тренують своє почуття гумору.
Відіб'ємо навалу орків - вусатий таракан сам з'їбеться з Білорусі.
Бо він полюбе вже військовий злочинець - надав свою територію для агресії проти України.
Він це добро розуміє. Поразка рашкостану - це поразка режиму вусатого.
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31.03.2022 12:30 Ответить
Самое натуральное запугивание население оккупантами. Оккупационный нацистский режим колхозного фюрера должен быть снесен, сам фюрер повешен.
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31.03.2022 12:05 Ответить
"вітаємо", білоруси, полювання на відьом, як розплата за невинне стояння на лавочках босяка та несприйняття Майдану, почалося та продовжується..(
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31.03.2022 12:05 Ответить
А з чаго Вы ўзялі (і чым можаце даказць), што смерць на Майдане за свабоду Ўкраіны - гэта "несприйняття Майдану"?
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31.03.2022 12:17 Ответить
Сябри тримайтеся. І до вас прийде свобода. Бульбофюрер не вічний.
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31.03.2022 12:06 Ответить
Є біларуські батальйони ЗСУ Вони присягали Біларусі. Вони мають можливість стати ядром Бвларуської армії визволення. Народ повинен мати можливість структуризувати свій спротив загарбнику.
Слава біларуським парттзанам!
Живє Біларусь!
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31.03.2022 12:11 Ответить
КГБ\ФСБ намагається створити виправдання невдачам в Україні. То мовляв білоруси партизанять. Зараз їх ще трохи розстріляють для повної картинки.
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31.03.2022 12:11 Ответить
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на протяжении нескольких недель затягивала процесс одобрения поставок оружия Киеву, несмотря на то, что оборонная промышленность страны предлагала восполнить бреши Бундесвера в вооружениях в случае предоставления военной помощи Украине, сообщает газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.
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31.03.2022 12:20 Ответить
Этих людей схватили зря. Ничего не закончится. Глупо сидеть в телеге и не пользоваться VPN
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31.03.2022 12:21 Ответить
Пусть переходят ,на Украинскую, сторону ,берут оружие. И выгоняют Упыря.
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31.03.2022 12:24 Ответить
Є,тонкий ньюанс. Гнати фюрера повинні біларуси,а не війська ЗСУ. Війська ЗСУ можуть звільнити біларусь від агресора. Але,неприйматимуть участі в вирішенні біларуських внутрішньополітичних питань. Тому,від диктатора країну иожуть звільнити ,лише біларуси й під егідою біларуського лідера. Останній в них Є. Тихановська. Нехай складають пазл. Може,вже складуть.
Доки,я, небачив вчинків Президента Біларусі від Тихановської. Може доросте?
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31.03.2022 12:50 Ответить
я вже подумав що їх затримали за диверсії на залізничному транспорті.....а так всьго лиш за телеграмм
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31.03.2022 12:26 Ответить
Бульбарусів не існує, вони всі кацапи
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31.03.2022 12:32 Ответить
Не програмувати
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31.03.2022 12:41 Ответить
Звільнення неможливо принести ззовні.
Народ повинен відчути Потребу бути Вільним. Повинен вирішити,на що здатний,й нащо згоден,аби мати волю!
Без,цього сподівання на волю,й очікування кращого життя безсенсовні.Воля народу,створюється в волі його особин!
Слава Громадянам Біларусі !
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31.03.2022 12:39 Ответить
Лукашенківські цербери будуть землю гризти та шпигунів тисячами гребти, лиш би на фронт не їхати.
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31.03.2022 13:55 Ответить
Дидыубивали.

- А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт!? (с)
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31.03.2022 14:06 Ответить
 
 