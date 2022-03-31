Железнодорожников массово задерживают в Беларуси, заставляя записать видео с "покаянием"

По меньшей мере, 40 сотрудников железной дороги были задержаны по всей Беларуси за последние дни. Только вчера в одном из провластных телеграм-каналов появились "видео раскаяния" 38 человек. Кроме того, еще четверо железнодорожников задержали в Гомеле, как минимум один из них помещен в СИЗО КГБ.

Читайте: Беларусь продолжает предоставлять России аэродромную и транспортную сеть, места для запуска крылатых ракет и сеть лечебных заведений, - Генштаб ВСУ

Информация о массовых задержаниях появилась вечером в среду в одном из провластных телеграм-каналов, связанных с силовиками. Там опубликовали "видео раскаяния" 28 человек — сотрудников железнодорожной отрасли всех возрастов, специальностей и из разных городов.

Как утверждается, все они были подписаны на телеграм-канале Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", которое в Беларуси признано экстремистским.

"Я, такой-то... Было подписано... О том, что канал экстремистский, я узнал от сотрудников КГБ. Призываю не пользоваться экстремистскими ресурсами", - зачитывают на видео одинаковые фразы четверо задержанных, снятые в том же кабинете на фоне государственного флага.

Сообщается, что некоторые из этих людей были подписаны на другие "экстремистские" каналы, за что им тоже грозит наказание.

"Их вычислили просто: бросали ссылку на чат под видом новостных ресурсов. Ссылка была сокращена и вела на другой сервис, определяющий IP-адрес, - объяснил админ сообщества железнодорожников. – Я это видел и постоянно удалял ссылку. И мы сделали специальный бот, чтобы он удалял ссылку. Но не успели.

Затем, вычислив по IP-адресам местонахождение, силовики приходили к подписчикам. Кроме того, по словам админа чата, задерживали и железнодорожников, ранее попавших в списки неблагонадежных.

Кроме того, стало известно о задержании в Гомеле троих помощников и одного машиниста локомотивного депо "Гомель". С обысками ко всем пришли сотрудники КГБ.

"В постановлениях были написаны статьи "Предательство родины", "Шпионаж", "Подготовка к акту терроризма" и "Акт терроризма", - говорит представитель "Рабочего Движения" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович. - Насколько я знаю, двух помощников машинистов отпустили. Третьего отвезли в Минск в СИЗО КГБ. Где сейчас находится машинист, неизвестно. Говорят, что у него обнаружен закрытый чат, который он администрировал".

Также читайте: Обстрелы Львова: ракеты прилетели c Черного моря и из Беларуси, - председатель ОВА Козицкий

Официальных комментариев о задержании железнодорожников в Гомеле пока нет, в провластных телеграм-каналах об этом тоже не писали.

Напомним, с началом российского прямого вторжения в Украину участились случаи повреждения оборудования на железной дороге. К осуществлению таких диверсий с целью воспрепятствовать движению российской военной техники в Украину призвали некоторые телеграм-каналы. Диверсии замедлили движение поездов и практически парализовали его на некоторых участках. Связан ли нынешний интерес силовиков к железнодорожникам с "рельсовой войной" или причина в чем-то другом, пока неизвестно, отмечает издание.