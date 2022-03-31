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Новини
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Залізничників масово затримують в Білорусі, змушуючи записати відео з "покаянням"

білорусь

Щонайменше 40 співробітників залізниці було затримано по всій Білорусі за останні дні. Лише вчора в одному із провладних телеграм-каналів з'явилися "відео каяття" 38 людей. Крім того, ще четверо залізничників затримали в Гомелі, як мінімум одного з них поміщено в СІЗО КДБ.

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Інформація про масові затримання з'явилася ввечері в середу в одному з провладних телеграм-каналів, пов'язаних із силовиками. Там опублікували "відео каяття" 28 осіб — співробітників залізничної галузі різного віку, спеціальностей та з різних міст.

Як стверджується, всі вони були підписані на телеграм-канал Live. Спільнота залізничників Білорусі", яку в Білорусі визнано екстремістською.

"Я, такий-то… Було підписано… Про те, що канал є екстремістським, я дізнався від співробітників КДБ. Закликаю не користуватися екстремістськими ресурсами", - зачитують на відео однакові фрази четверо затриманих, зняті в тому самому кабінеті на тлі державного прапора.

Повідомляється, що деякі з цих людей були підписані на інші "екстремістські" канали, за що їм також загрожує покарання.

"Їх вирахували просто: кидали посилання на чат під виглядом ресурсів новин. Посилання було скорочене і вело на інший сервіс, який визначає IP-адресу, - пояснив адмін спільноти залізничників. - Я це бачив і постійно видаляв посилання. І ми зробили спеціальний бот, щоб він видаляв посилання. Але не встигли.

Потім, вирахувавши за IP-адресами місцезнаходження, силовики приходили до підписників. Крім того, за словами адміну чату, затримували і залізничників, які раніше потрапили до списків неблагонадійних.

Крім того, стало відомо про затримання в Гомелі трьох помічників та одного машиніста локомотивного депо "Гомель". Із обшуками до всіх прийшли співробітники КДБ.

"У постановах були написані статті "Зрада батьківщині", "Шпигунство", "Підготовка до акту тероризму" та "Акт тероризму", - каже представник "Робітничого Руху" по Білоруській залізниці Сергій Войтехович. - Наскільки знаю, двох помічників машиністів відпустили. Третього відвезли до Мінська до СІЗО КДБ. Де зараз перебуває машиніст, невідомо. Говорять, що у нього виявили закритий чат, який він адміністрував".

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Офіційних коментарів про затримання залізничників у Гомелі поки що немає, у провладних телеграм-каналах про це також не писали.

Нагадаємо, з початком російського прямого вторгнення в Україну почастішали випадки пошкодження обладнання на залізниці. До здійснення таких диверсій з метою завадити руху російської військової техніки в Україну закликали деякі телеграм-канали. Диверсії справді уповільнили рух поїздів та практично паралізували його на деяких ділянках. Чи пов'язаний нинішній інтерес силовиків до залізничників з "рейковою війною" або причина в чомусь іншому, поки що невідомо, зазначає видання.

Білорусь (7922) залізниця (1500) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+24
Тим, хто дійсно влаштовує там диверсії на залізниці, точно не лазить по палєвних телеграм-каналах...)
Але гебні треба було відзвітуватися...
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31.03.2022 11:58
+23
Треба відроджувати Білоруський визвольний Рух . Дати зброю сябрам, щоб змели луку.
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31.03.2022 11:56
+16
Телеграм це кацапське лайно і не зрозуміло нафіга його форсять в Україні.
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31.03.2022 12:01
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Треба відроджувати Білоруський визвольний Рух . Дати зброю сябрам, щоб змели луку.
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31.03.2022 11:56 Відповісти
Мало дати зброю, треба ще квітки забрати.
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31.03.2022 11:59 Відповісти
Як мила,робити шило?
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31.03.2022 12:14 Відповісти
Нема вже ніяких білорусів, окацаплені манкурти там тільки, принаймні 90-95%.
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31.03.2022 12:53 Відповісти
Тим, хто дійсно влаштовує там диверсії на залізниці, точно не лазить по палєвних телеграм-каналах...)
Але гебні треба було відзвітуватися...
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31.03.2022 11:58 Відповісти
були підписані на телеграм- канал...
І це все що потрібно знати про Телеграм і його " захищені" дані...
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31.03.2022 11:59 Відповісти
Сам цей телеграм-канал "Live. Спільнота залізничників Білорусі" однозначно гебнявий, але дані про підписників вони брали не там, інакше б їм не прийшлося кидати посилання на сторонній ресурс....
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31.03.2022 12:07 Відповісти
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31.03.2022 12:00 Відповісти
Телеграм це кацапське лайно і не зрозуміло нафіга його форсять в Україні.
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31.03.2022 12:01 Відповісти
+1100%
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31.03.2022 12:13 Відповісти
Зе є Z. Тому
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31.03.2022 19:01 Відповісти
Термин "РАБ" постепенно превращается в национальность...
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31.03.2022 12:03 Відповісти
А ты оторви жопу от дивана и посети Беларусь и покажи как надо партизанить!
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31.03.2022 12:06 Відповісти
Так...і хай у Північній Кореї покаже, як треба партизанити.
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31.03.2022 12:14 Відповісти
А ты, фуфло циферное, не переживай за мой "диван и жопу", подлечу спину после ранения и назад под Харьков вернусь, в отличие от тебя гавноеда...
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31.03.2022 14:34 Відповісти
Да хорош вже білорусів тролити. Їхні хлопці вже в лавах ЗСУ.
Прикривають собою дупи деяких вумників, які тут в коментах невдало тренують своє почуття гумору.
Відіб'ємо навалу орків - вусатий таракан сам з'їбеться з Білорусі.
Бо він полюбе вже військовий злочинець - надав свою територію для агресії проти України.
Він це добро розуміє. Поразка рашкостану - це поразка режиму вусатого.
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31.03.2022 12:30 Відповісти
Самое натуральное запугивание население оккупантами. Оккупационный нацистский режим колхозного фюрера должен быть снесен, сам фюрер повешен.
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31.03.2022 12:05 Відповісти
"вітаємо", білоруси, полювання на відьом, як розплата за невинне стояння на лавочках босяка та несприйняття Майдану, почалося та продовжується..(
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31.03.2022 12:05 Відповісти
А з чаго Вы ўзялі (і чым можаце даказць), што смерць на Майдане за свабоду Ўкраіны - гэта "несприйняття Майдану"?
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31.03.2022 12:17 Відповісти
Сябри тримайтеся. І до вас прийде свобода. Бульбофюрер не вічний.
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31.03.2022 12:06 Відповісти
Є біларуські батальйони ЗСУ Вони присягали Біларусі. Вони мають можливість стати ядром Бвларуської армії визволення. Народ повинен мати можливість структуризувати свій спротив загарбнику.
Слава біларуським парттзанам!
Живє Біларусь!
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31.03.2022 12:11 Відповісти
КГБ\ФСБ намагається створити виправдання невдачам в Україні. То мовляв білоруси партизанять. Зараз їх ще трохи розстріляють для повної картинки.
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31.03.2022 12:11 Відповісти
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на протяжении нескольких недель затягивала процесс одобрения поставок оружия Киеву, несмотря на то, что оборонная промышленность страны предлагала восполнить бреши Бундесвера в вооружениях в случае предоставления военной помощи Украине, сообщает газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.
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31.03.2022 12:20 Відповісти
Этих людей схватили зря. Ничего не закончится. Глупо сидеть в телеге и не пользоваться VPN
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31.03.2022 12:21 Відповісти
Пусть переходят ,на Украинскую, сторону ,берут оружие. И выгоняют Упыря.
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31.03.2022 12:24 Відповісти
Є,тонкий ньюанс. Гнати фюрера повинні біларуси,а не війська ЗСУ. Війська ЗСУ можуть звільнити біларусь від агресора. Але,неприйматимуть участі в вирішенні біларуських внутрішньополітичних питань. Тому,від диктатора країну иожуть звільнити ,лише біларуси й під егідою біларуського лідера. Останній в них Є. Тихановська. Нехай складають пазл. Може,вже складуть.
Доки,я, небачив вчинків Президента Біларусі від Тихановської. Може доросте?
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31.03.2022 12:50 Відповісти
я вже подумав що їх затримали за диверсії на залізничному транспорті.....а так всьго лиш за телеграмм
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31.03.2022 12:26 Відповісти
Бульбарусів не існує, вони всі кацапи
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31.03.2022 12:32 Відповісти
Не програмувати
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31.03.2022 12:41 Відповісти
Звільнення неможливо принести ззовні.
Народ повинен відчути Потребу бути Вільним. Повинен вирішити,на що здатний,й нащо згоден,аби мати волю!
Без,цього сподівання на волю,й очікування кращого життя безсенсовні.Воля народу,створюється в волі його особин!
Слава Громадянам Біларусі !
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31.03.2022 12:39 Відповісти
Лукашенківські цербери будуть землю гризти та шпигунів тисячами гребти, лиш би на фронт не їхати.
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31.03.2022 13:55 Відповісти
Дидыубивали.

- А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт!? (с)
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31.03.2022 14:06 Відповісти
 
 