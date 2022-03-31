Залізничників масово затримують в Білорусі, змушуючи записати відео з "покаянням"

Щонайменше 40 співробітників залізниці було затримано по всій Білорусі за останні дні. Лише вчора в одному із провладних телеграм-каналів з'явилися "відео каяття" 38 людей. Крім того, ще четверо залізничників затримали в Гомелі, як мінімум одного з них поміщено в СІЗО КДБ.

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Інформація про масові затримання з'явилася ввечері в середу в одному з провладних телеграм-каналів, пов'язаних із силовиками. Там опублікували "відео каяття" 28 осіб — співробітників залізничної галузі різного віку, спеціальностей та з різних міст.

Як стверджується, всі вони були підписані на телеграм-канал Live. Спільнота залізничників Білорусі", яку в Білорусі визнано екстремістською.

"Я, такий-то… Було підписано… Про те, що канал є екстремістським, я дізнався від співробітників КДБ. Закликаю не користуватися екстремістськими ресурсами", - зачитують на відео однакові фрази четверо затриманих, зняті в тому самому кабінеті на тлі державного прапора.

Повідомляється, що деякі з цих людей були підписані на інші "екстремістські" канали, за що їм також загрожує покарання.

"Їх вирахували просто: кидали посилання на чат під виглядом ресурсів новин. Посилання було скорочене і вело на інший сервіс, який визначає IP-адресу, - пояснив адмін спільноти залізничників. - Я це бачив і постійно видаляв посилання. І ми зробили спеціальний бот, щоб він видаляв посилання. Але не встигли.

Потім, вирахувавши за IP-адресами місцезнаходження, силовики приходили до підписників. Крім того, за словами адміну чату, затримували і залізничників, які раніше потрапили до списків неблагонадійних.

Крім того, стало відомо про затримання в Гомелі трьох помічників та одного машиніста локомотивного депо "Гомель". Із обшуками до всіх прийшли співробітники КДБ.

"У постановах були написані статті "Зрада батьківщині", "Шпигунство", "Підготовка до акту тероризму" та "Акт тероризму", - каже представник "Робітничого Руху" по Білоруській залізниці Сергій Войтехович. - Наскільки знаю, двох помічників машиністів відпустили. Третього відвезли до Мінська до СІЗО КДБ. Де зараз перебуває машиніст, невідомо. Говорять, що у нього виявили закритий чат, який він адміністрував".

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Офіційних коментарів про затримання залізничників у Гомелі поки що немає, у провладних телеграм-каналах про це також не писали.

Нагадаємо, з початком російського прямого вторгнення в Україну почастішали випадки пошкодження обладнання на залізниці. До здійснення таких диверсій з метою завадити руху російської військової техніки в Україну закликали деякі телеграм-канали. Диверсії справді уповільнили рух поїздів та практично паралізували його на деяких ділянках. Чи пов'язаний нинішній інтерес силовиків до залізничників з "рейковою війною" або причина в чомусь іншому, поки що невідомо, зазначає видання.