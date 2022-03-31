ВСУ уничтожают врага по всей Черниговской области, - глава ОВА Чаус. ВИДЕО
В Черниговской области враг перегруппировывается и, возможно, отходит. ВСУ беспощадно уничтожают силы противника.
Об этом сообщил в видеообращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован", - сказал Чаус.
"Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск… я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят", - добавил он.
По словам главы ОВА, волонтеры и власти обеспечивают город продуктами питания и водой.
"Как только мы отгоним москальскую мразоту от нашего города, полноценная жизнедеятельность нашего города восстановится очень быстро, в этом вас уверяю", - подчеркнул Чаус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных».В официальных формулировках правительство страны называет Южные Курилы «неотъемлемой частью Японии», передает издание Kyodo.