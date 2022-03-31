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Новости Война
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ВСУ уничтожают врага по всей Черниговской области, - глава ОВА Чаус. ВИДЕО

чаус

В Черниговской области враг перегруппировывается и, возможно, отходит. ВСУ беспощадно уничтожают силы противника.

Об этом сообщил в видеообращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован", - сказал Чаус.

"Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск… я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят", - добавил он.

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По словам главы ОВА, волонтеры и власти обеспечивают город продуктами питания и водой.

"Как только мы отгоним москальскую мразоту от нашего города, полноценная жизнедеятельность нашего города восстановится очень быстро, в этом вас уверяю", - подчеркнул Чаус.

Черниговщина (1485) Чаус Вячеслав (49)


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Так, важливо якомога більше нищити тих, хто відходить. Бо вони відходять, щоб з'явитися десь на Сході чи Півдні
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31.03.2022 12:35 Ответить
А в цей час....

Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных».В официальных формулировках правительство страны называет Южные Курилы «неотъемлемой частью Японии», передает издание Kyodo.
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31.03.2022 12:36 Ответить
підтверджую, є дані по деяким селам, де їх було просто-таки дохеріща, поруч зі мною, зараз добре дають прикурить ЗСУ, дай їм бог всіх гараздів.
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31.03.2022 12:38 Ответить
Пофиг, отходят или перегруппировываются - загнать в чернозем!
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31.03.2022 12:39 Ответить
Відходять у напрямку Чорнобаївки?
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31.03.2022 12:47 Ответить
Повз неї, але в тому ж напрямку - на куй.
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31.03.2022 15:01 Ответить
Божого благословіння вам!
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31.03.2022 13:42 Ответить
ЗСУ-це и е Бог,його руки. Слава Украине!
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31.03.2022 15:09 Ответить
 
 