ВСУ уничтожают врага по всей Черниговской области, - глава ОВА Чаус. ВИДЕО

В Черниговской области враг перегруппировывается и, возможно, отходит. ВСУ беспощадно уничтожают силы противника.

Об этом сообщил в видеообращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован", - сказал Чаус.

"Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск… я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят", - добавил он.

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По словам главы ОВА, волонтеры и власти обеспечивают город продуктами питания и водой.

"Как только мы отгоним москальскую мразоту от нашего города, полноценная жизнедеятельность нашего города восстановится очень быстро, в этом вас уверяю", - подчеркнул Чаус.