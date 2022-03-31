"Политического эксперта" Ляшенко отправили в СИЗО по подозрению в госизмене

СБУ считает, что мужчина своими действиями поддерживал преступные действия страны-агрессора. Он утверждает, что просто хотел, чтобы "настал мир".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

Глеба Ляшенко отравили под стражу на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 4 млн. грн.

Ляшенко стал появляться в СМИ как "политический эксперт" с 2018 года.

"Предатель поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдо эксперт умышленно посягал на суверинитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на Востоке Украины. Зафиксировано, что такую информационную пропаганду успешно использовали российские медиа для оправдания преступных действий Российской Федерации в отношении Украины", - отметили в СБУ.

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Сам подозреваемый твердил в суде, что просто хотел "чтобы наступил мир". А свои фейки квалифицировал как "свободу слова".

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Мужчина сам из Энергодара, но во время войны с Россией, которой и способствовал блоггер, он переехал во Львов, где и был задержан.

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