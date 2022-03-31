"Политического эксперта" Ляшенко отправили в СИЗО по подозрению в госизмене
СБУ считает, что мужчина своими действиями поддерживал преступные действия страны-агрессора. Он утверждает, что просто хотел, чтобы "настал мир".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".
Глеба Ляшенко отравили под стражу на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 4 млн. грн.
Ляшенко стал появляться в СМИ как "политический эксперт" с 2018 года.
"Предатель поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдо эксперт умышленно посягал на суверинитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на Востоке Украины. Зафиксировано, что такую информационную пропаганду успешно использовали российские медиа для оправдания преступных действий Российской Федерации в отношении Украины", - отметили в СБУ.
Сам подозреваемый твердил в суде, что просто хотел "чтобы наступил мир". А свои фейки квалифицировал как "свободу слова".
В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Мужчина сам из Энергодара, но во время войны с Россией, которой и способствовал блоггер, он переехал во Львов, где и был задержан.
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Це було ще в лютому в перші дні війни. Д*Єрмак припхався цілою колоною блискучих авто з мигалками та квакалками в Генштаб в супроводі охорони озброєних холуїв. Залужного якраз не було на місці, зато був Муженко, якого Залужний покликав для консультацій. Коли кацапське бидло д*єрмак почав розпоряджатись полковниками, Муженко, як старший по званню з присутніх, послав ЗЕлупленого бидла НАХ. Той по телефону знайшов Залужного і почав щось вимагати, неначе шестьора від пахана. Але і Залужний його послав. З того часу сволота з ОП не лізе в роботу військових.
той лупоокий продовжує матюкати українців.
До чогось приплели армію... намагаються налаштувати народ проти них чи я не зрозуміла.
Ще один прорахунок Зе. Щоб своїх прикрити - придумали чергову брехню
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1509431557005717505 2 ч
Мировой туриндустрии предрекли потерю 7 млрд. долларов из-за отсутствия российских туристов. Знаете, что тут смешно? Объём мирового рынка туризма за 2021 год - 1,9 трлн. долларов.
То есть без российских туристов он потеряет 0,4%.
при баблі !? Буде на зоні " кабанчиком"
Футін за дві години дав би 15 років
Чому ЄС не видає Шарія, чи на цьому не наполягають слідчі органи?
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