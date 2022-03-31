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"Политического эксперта" Ляшенко отправили в СИЗО по подозрению в госизмене

ляшенко,гліб

СБУ считает, что мужчина своими действиями поддерживал преступные действия страны-агрессора. Он утверждает, что просто хотел, чтобы "настал мир".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

Глеба Ляшенко отравили под стражу на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 4 млн. грн.

Ляшенко стал появляться в СМИ как "политический эксперт" с 2018 года.

"Предатель поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдо эксперт умышленно посягал на суверинитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на Востоке Украины. Зафиксировано, что такую информационную пропаганду успешно использовали российские медиа для оправдания преступных действий Российской Федерации в отношении Украины", - отметили в СБУ.

Смотрите: Вражеский диверсант задержан на Волыни, - СБУ. ВИДЕО

Сам подозреваемый твердил в суде, что просто хотел "чтобы наступил мир". А свои фейки квалифицировал как "свободу слова".

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Мужчина сам из Энергодара, но во время войны с Россией, которой и способствовал блоггер, он переехал во Львов, где и был задержан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Давай лупи, лупи везде бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - оккупанты безжалостно отдают приказы убивать мирных украинцев. АУДИО

Львов (4580) СБУ (19847) СИЗО (1360) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+54
В умовах воєнного часу таких потрібно просто розстрілювати...
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31.03.2022 12:55
+37
Під заставу? За державну зраду? У воєнний час?! То звіздець...
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31.03.2022 12:59
+25
А чого він в Енергодарі не закликав до миру, а втік у Львів?
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31.03.2022 13:00
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В умовах воєнного часу таких потрібно просто розстрілювати...
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31.03.2022 12:55 Ответить
не треба, бо багато хто не розуміє глибинних смислів, а дивиться совково-поверхово. одна курка пише пост-стьоб, а коли їй такий самий комент написати у тому ж стилі, то у неї і ще 99% починає підгорать! так що тут не в написаному проблема, а в сприйнятті написаного, що є результатом недоклепаності тих, хто читає.
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31.03.2022 13:04 Ответить
якийсь у нас недовійськовий час...граються з ними в той час як нас убивають...
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31.03.2022 13:21 Ответить
У нас військовий час щи що? Як мінімум на роботи відправляти, нехай тіла збирає.
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31.03.2022 12:56 Ответить
А еще лучше на разминирование.
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31.03.2022 13:01 Ответить
100%. Дать грабли и пускай сгребает листья в зоне БД
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31.03.2022 13:10 Ответить
Какой ещё залог для пуйловского халуя что за абсурд. Кинули в СИЗО и забудьте.
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31.03.2022 12:57 Ответить
якогось сраного «поліексперта» зловили орли невидимки Баканова… Ну-ну…З нетерпінням чекаю, коли прийде черга Єрмака і його поплічників!
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31.03.2022 12:58 Ответить
Святоє нє трожь!
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31.03.2022 13:00 Ответить
дерьмак к Залужному приходил с пожеланием,в смысле без письменного приказа...тоже,как и кацапы типа, отвести часть войск от Киева -тот дипломатично послал дерьмака
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31.03.2022 13:14 Ответить
Можна посилання на інфу?
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31.03.2022 13:36 Ответить
То местный ******* Валерий, который за сто гривен новости про окружение Зеленского придумывает.
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31.03.2022 13:38 Ответить
Ти може про цього? Так він ж Коля, котлета...

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31.03.2022 17:23 Ответить
А про "окружєніє" Зєленскага й видумувати не треба, від слова зовсім... Воно, то окружєніє само про себе розказує. От через то окружєніє має сьогодні те, що маємо. До речі, а за чиїм наказом з того окружєнія Чонгар розмінували за тиждень до війни? Не той ж дЄрьмак там при ділах?
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31.03.2022 17:26 Ответить
він про вагнерівців+сарказм,а ти що подумав?
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31.03.2022 13:42 Ответить
Я прочитав конкретний факт і хочу дізнатись джерело.
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31.03.2022 13:44 Ответить
Не знаю, чому всі про це забули?

Це було ще в лютому в перші дні війни. Д*Єрмак припхався цілою колоною блискучих авто з мигалками та квакалками в Генштаб в супроводі охорони озброєних холуїв. Залужного якраз не було на місці, зато був Муженко, якого Залужний покликав для консультацій. Коли кацапське бидло д*єрмак почав розпоряджатись полковниками, Муженко, як старший по званню з присутніх, послав ЗЕлупленого бидла НАХ. Той по телефону знайшов Залужного і почав щось вимагати, неначе шестьора від пахана. Але і Залужний його послав. З того часу сволота з ОП не лізе в роботу військових.
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31.03.2022 13:40 Ответить
Цілком корелюється з тим, що вже відомо про Єрмака, (так само, як і пост Валерія трохи вище), але хотілося б посилання на джерело інфи.
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31.03.2022 13:47 Ответить
Тому його перших днів 20 не було видно від слова зовсім.
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31.03.2022 14:26 Ответить
Під заставу? За державну зраду? У воєнний час?! То звіздець...
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31.03.2022 12:59 Ответить
Расстреливать надо ВСЮ эту падаль !
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31.03.2022 12:59 Ответить
А чого він в Енергодарі не закликав до миру, а втік у Львів?
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31.03.2022 13:00 Ответить
Ну, шмарій також не збирався на росії жити. Він хотів заробити на окупації України, щоб забезпечити собі сите життя в Іспаніях.
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31.03.2022 13:06 Ответить
Добре платили ФСБшному кроту , що не боявся покарання , а працював су@ ка відкрито 😠
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31.03.2022 13:00 Ответить
А чем он от арахнофобии отличается?
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31.03.2022 13:02 Ответить
чи від арестовища.
той лупоокий продовжує матюкати українців.
До чогось приплели армію... намагаються налаштувати народ проти них чи я не зрозуміла.
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31.03.2022 13:07 Ответить
Ага, насправді, народ не ЗСУ повчає як діяти, а ОП.

Ще один прорахунок Зе. Щоб своїх прикрити - придумали чергову брехню
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31.03.2022 14:15 Ответить
"весело" йому буде в СІЗО
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31.03.2022 13:04 Ответить
іхспєрда вам у стрічку

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31.03.2022 13:06 Ответить
а хто ета?
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31.03.2022 13:57 Ответить
Яке ж воно кончене те СБУ....під час війни вихвалятися СІЗО для зрадника....аааарррхххгггг...та нам пофіг де і як - всі колобаранти/ диверсанти/ рашисти/ зрадники мають бути мертвими!!!! Очі мої б не бачили подібних статей і новин!!!!
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31.03.2022 13:10 Ответить
Катька (якщо ти катька, а не фсбшний шнирь), ти така кровожерлива - то бери автомат в руки і йди розстрілюй людей, а не пиз.и по інтернетам
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31.03.2022 13:36 Ответить
А чем его кормить в СИЗО на гуманитарку которая должна идти в Харьков, Чернигов? Сух пай ему в руки и пусть идет окопы рыть.
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31.03.2022 13:11 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1509431557005717505 2 ч



Мировой туриндустрии предрекли потерю 7 млрд. долларов из-за отсутствия российских туристов. Знаете, что тут смешно? Объём мирового рынка туризма за 2021 год - 1,9 трлн. долларов.
То есть без российских туристов он потеряет 0,4%.
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31.03.2022 13:12 Ответить
смешно глобально, не смешно туркам, потому и позиция у них "осуждаю, но постою в стороне"
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31.03.2022 13:41 Ответить
Ну так турки після збиття Су в Сирії уже жили без русо-турісто і якось вижили... А зараз навіть якби рейси москалів в Туреччину збереглися, то небагато москалів зможе собі це дозволить!
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31.03.2022 14:01 Ответить
Тоді хоча б наші були. А зараз і наших не буде.
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31.03.2022 14:19 Ответить
Ви б в Трускавці Моршині Буковелі та інших містечках прошерстіли ,оййй ви бтаких не одну пачку знайшли "бєженців"
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31.03.2022 13:16 Ответить
що це взагалі за мудак???
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31.03.2022 13:20 Ответить
на кол предателей что бы медлено съезжал и на площадь любого города что бы смотрели колобранты и прочая нечисть
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31.03.2022 13:25 Ответить
Якв нафуй застава. За цього підера 4млн.?
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31.03.2022 13:28 Ответить
А мо по..
при баблі !? Буде на зоні " кабанчиком"
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31.03.2022 13:32 Ответить
Мертвечук , Ківа, Рабіновіч і тд....замало !?.. Тільки побачили !?
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31.03.2022 13:30 Ответить
Немає сенсу судити та втрачати час суддів, податки, тощо. Воєнний стан - військовий злочинець !
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31.03.2022 13:32 Ответить
хотел чтобы просто настал руССкий МирЪ, за что и поедет в тюрячку!
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31.03.2022 13:34 Ответить
Да нет.этого пи*ара на обмен. В Украине это дерьмо держать и кормить .обменять на наших бойцов. пусть теперь ху*лостан забирает своих таксистов .Всю эту погонь промуштырить в наших застенках и на обмен.
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31.03.2022 13:40 Ответить
какая застава в военное время, треш просто
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31.03.2022 13:40 Ответить
йде війна-а покидька можуть випустити під заставу???
Футін за дві години дав би 15 років
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31.03.2022 13:45 Ответить
Не читал, но тоже с негодованием осуждаю!
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31.03.2022 13:51 Ответить
Это хорошо, но там не хватает группы переговорщиков с кацапами в Стамбуле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.03.2022 13:54 Ответить
Що це за застави, їх і у мирний час не має бути, бо це узаконений відкуп, якщо є гроші, то можеш відкупитися, а в кого є такі гроші - у НАЙБІЛЬШИХ ЗЛОЧИНЦІВ!
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31.03.2022 13:55 Ответить
в умовах воєнного часу таких продажни шкур потрібно розстрілювати без суду, якшо хто знає чи чув, як це сепарське бидло поливало брудотою Україну і наші війська ще в мирний час.... тому -- просто кулю в лоб цьому ватодебілу
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31.03.2022 14:02 Ответить
А хто це взагалі? Знаю політичних експертів Фесенка, Тарана, Березовця, Балу, Голобуцького навіть мертвечуковського Погребинського знаю. А це шо за іксперд?
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31.03.2022 14:03 Ответить
Чому найзапекліші вороги УКРАЇНИ такі як Медведчук майже не затримуються і що це за домашній арешт, при якому він тікає на всі чотири сторони, а пересічний громадянин УКРАЇНИ за незначну провину, а то і просто підозру роками сидить у ізоляторі?
Чому ЄС не видає Шарія, чи на цьому не наполягають слідчі органи?
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31.03.2022 14:03 Ответить
Нах@я оно живое...
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31.03.2022 14:48 Ответить
путлеровскую агентуру - при попытке к бегству
🦴🦴🦴💥💥💥
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31.03.2022 14:49 Ответить
Паскуду розстріляти!!!!!
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31.03.2022 15:25 Ответить
Арахумію чалого подоляка коли арештують за зраду????
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31.03.2022 16:42 Ответить
 
 