УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4892 відвідувача онлайн
Новини
35 672 62

"Політичного експерта" Ляшенка відправили до СІЗО за підозрою в держзраді

ляшенко,гліб

СБУ вважає, що чоловік своїми діями підтримував злочинні дії країни-агресора. Він твердить, що просто хотів, "щоб настав мир".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

Гліба Ляшенка відравили під варту на 60 діб із альтернативою у вигляді застави в розмірі 4 млн грн.

Ляшенко почав з’являтися у ЗМІ як "політичний експерт" з 2018 року.

"Зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдо експерт умисно посягав на суверинітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на Сході України. Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій Російської Федерації щодо України", - зазначили в СБУ.

Дивіться: Ізюмський депутат ОПЗЖ Фомичевський провів у місто російських окупантів, - представник міськради Стрельник. ВIДЕО

Сам підозрюваний твердив у суді, що просто хотів, "щоб настав мир". А свої фейки кваліфікував як "свободу слова".

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Чоловік сам із Енергодара, але під час війни з Росією, якій і сприяв блогер, він переїхав до Львова, де і був затриманий.

Також читайте: Заступницю глави Бердянської РДА підозрюють у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Львів (3066) СБУ (12765) СІЗО (723) державна зрада (1678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+54
В умовах воєнного часу таких потрібно просто розстрілювати...
показати весь коментар
31.03.2022 12:55
+37
Під заставу? За державну зраду? У воєнний час?! То звіздець...
показати весь коментар
31.03.2022 12:59
+25
А чого він в Енергодарі не закликав до миру, а втік у Львів?
показати весь коментар
31.03.2022 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В умовах воєнного часу таких потрібно просто розстрілювати...
показати весь коментар
31.03.2022 12:55 Відповісти
не треба, бо багато хто не розуміє глибинних смислів, а дивиться совково-поверхово. одна курка пише пост-стьоб, а коли їй такий самий комент написати у тому ж стилі, то у неї і ще 99% починає підгорать! так що тут не в написаному проблема, а в сприйнятті написаного, що є результатом недоклепаності тих, хто читає.
показати весь коментар
31.03.2022 13:04 Відповісти
якийсь у нас недовійськовий час...граються з ними в той час як нас убивають...
показати весь коментар
31.03.2022 13:21 Відповісти
У нас військовий час щи що? Як мінімум на роботи відправляти, нехай тіла збирає.
показати весь коментар
31.03.2022 12:56 Відповісти
А еще лучше на разминирование.
показати весь коментар
31.03.2022 13:01 Відповісти
100%. Дать грабли и пускай сгребает листья в зоне БД
показати весь коментар
31.03.2022 13:10 Відповісти
Какой ещё залог для пуйловского халуя что за абсурд. Кинули в СИЗО и забудьте.
показати весь коментар
31.03.2022 12:57 Відповісти
якогось сраного «поліексперта» зловили орли невидимки Баканова… Ну-ну…З нетерпінням чекаю, коли прийде черга Єрмака і його поплічників!
показати весь коментар
31.03.2022 12:58 Відповісти
Святоє нє трожь!
показати весь коментар
31.03.2022 13:00 Відповісти
дерьмак к Залужному приходил с пожеланием,в смысле без письменного приказа...тоже,как и кацапы типа, отвести часть войск от Киева -тот дипломатично послал дерьмака
показати весь коментар
31.03.2022 13:14 Відповісти
Можна посилання на інфу?
показати весь коментар
31.03.2022 13:36 Відповісти
То местный ******* Валерий, который за сто гривен новости про окружение Зеленского придумывает.
показати весь коментар
31.03.2022 13:38 Відповісти
Ти може про цього? Так він ж Коля, котлета...

показати весь коментар
31.03.2022 17:23 Відповісти
А про "окружєніє" Зєленскага й видумувати не треба, від слова зовсім... Воно, то окружєніє само про себе розказує. От через то окружєніє має сьогодні те, що маємо. До речі, а за чиїм наказом з того окружєнія Чонгар розмінували за тиждень до війни? Не той ж дЄрьмак там при ділах?
показати весь коментар
31.03.2022 17:26 Відповісти
він про вагнерівців+сарказм,а ти що подумав?
показати весь коментар
31.03.2022 13:42 Відповісти
Я прочитав конкретний факт і хочу дізнатись джерело.
показати весь коментар
31.03.2022 13:44 Відповісти
Не знаю, чому всі про це забули?

Це було ще в лютому в перші дні війни. Д*Єрмак припхався цілою колоною блискучих авто з мигалками та квакалками в Генштаб в супроводі охорони озброєних холуїв. Залужного якраз не було на місці, зато був Муженко, якого Залужний покликав для консультацій. Коли кацапське бидло д*єрмак почав розпоряджатись полковниками, Муженко, як старший по званню з присутніх, послав ЗЕлупленого бидла НАХ. Той по телефону знайшов Залужного і почав щось вимагати, неначе шестьора від пахана. Але і Залужний його послав. З того часу сволота з ОП не лізе в роботу військових.
показати весь коментар
31.03.2022 13:40 Відповісти
Цілком корелюється з тим, що вже відомо про Єрмака, (так само, як і пост Валерія трохи вище), але хотілося б посилання на джерело інфи.
показати весь коментар
31.03.2022 13:47 Відповісти
Тому його перших днів 20 не було видно від слова зовсім.
показати весь коментар
31.03.2022 14:26 Відповісти
Під заставу? За державну зраду? У воєнний час?! То звіздець...
показати весь коментар
31.03.2022 12:59 Відповісти
Расстреливать надо ВСЮ эту падаль !
показати весь коментар
31.03.2022 12:59 Відповісти
А чого він в Енергодарі не закликав до миру, а втік у Львів?
показати весь коментар
31.03.2022 13:00 Відповісти
Ну, шмарій також не збирався на росії жити. Він хотів заробити на окупації України, щоб забезпечити собі сите життя в Іспаніях.
показати весь коментар
31.03.2022 13:06 Відповісти
Добре платили ФСБшному кроту , що не боявся покарання , а працював су@ ка відкрито 😠
показати весь коментар
31.03.2022 13:00 Відповісти
А чем он от арахнофобии отличается?
показати весь коментар
31.03.2022 13:02 Відповісти
чи від арестовища.
той лупоокий продовжує матюкати українців.
До чогось приплели армію... намагаються налаштувати народ проти них чи я не зрозуміла.
показати весь коментар
31.03.2022 13:07 Відповісти
Ага, насправді, народ не ЗСУ повчає як діяти, а ОП.

Ще один прорахунок Зе. Щоб своїх прикрити - придумали чергову брехню
показати весь коментар
31.03.2022 14:15 Відповісти
"весело" йому буде в СІЗО
показати весь коментар
31.03.2022 13:04 Відповісти
іхспєрда вам у стрічку

показати весь коментар
31.03.2022 13:06 Відповісти
а хто ета?
показати весь коментар
31.03.2022 13:57 Відповісти
Яке ж воно кончене те СБУ....під час війни вихвалятися СІЗО для зрадника....аааарррхххгггг...та нам пофіг де і як - всі колобаранти/ диверсанти/ рашисти/ зрадники мають бути мертвими!!!! Очі мої б не бачили подібних статей і новин!!!!
показати весь коментар
31.03.2022 13:10 Відповісти
Катька (якщо ти катька, а не фсбшний шнирь), ти така кровожерлива - то бери автомат в руки і йди розстрілюй людей, а не пиз.и по інтернетам
показати весь коментар
31.03.2022 13:36 Відповісти
А чем его кормить в СИЗО на гуманитарку которая должна идти в Харьков, Чернигов? Сух пай ему в руки и пусть идет окопы рыть.
показати весь коментар
31.03.2022 13:11 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1509431557005717505 2 ч



Мировой туриндустрии предрекли потерю 7 млрд. долларов из-за отсутствия российских туристов. Знаете, что тут смешно? Объём мирового рынка туризма за 2021 год - 1,9 трлн. долларов.
То есть без российских туристов он потеряет 0,4%.
показати весь коментар
31.03.2022 13:12 Відповісти
смешно глобально, не смешно туркам, потому и позиция у них "осуждаю, но постою в стороне"
показати весь коментар
31.03.2022 13:41 Відповісти
Ну так турки після збиття Су в Сирії уже жили без русо-турісто і якось вижили... А зараз навіть якби рейси москалів в Туреччину збереглися, то небагато москалів зможе собі це дозволить!
показати весь коментар
31.03.2022 14:01 Відповісти
Тоді хоча б наші були. А зараз і наших не буде.
показати весь коментар
31.03.2022 14:19 Відповісти
Ви б в Трускавці Моршині Буковелі та інших містечках прошерстіли ,оййй ви бтаких не одну пачку знайшли "бєженців"
показати весь коментар
31.03.2022 13:16 Відповісти
що це взагалі за мудак???
показати весь коментар
31.03.2022 13:20 Відповісти
на кол предателей что бы медлено съезжал и на площадь любого города что бы смотрели колобранты и прочая нечисть
показати весь коментар
31.03.2022 13:25 Відповісти
Якв нафуй застава. За цього підера 4млн.?
показати весь коментар
31.03.2022 13:28 Відповісти
А мо по..
при баблі !? Буде на зоні " кабанчиком"
показати весь коментар
31.03.2022 13:32 Відповісти
Мертвечук , Ківа, Рабіновіч і тд....замало !?.. Тільки побачили !?
показати весь коментар
31.03.2022 13:30 Відповісти
Немає сенсу судити та втрачати час суддів, податки, тощо. Воєнний стан - військовий злочинець !
показати весь коментар
31.03.2022 13:32 Відповісти
хотел чтобы просто настал руССкий МирЪ, за что и поедет в тюрячку!
показати весь коментар
31.03.2022 13:34 Відповісти
Да нет.этого пи*ара на обмен. В Украине это дерьмо держать и кормить .обменять на наших бойцов. пусть теперь ху*лостан забирает своих таксистов .Всю эту погонь промуштырить в наших застенках и на обмен.
показати весь коментар
31.03.2022 13:40 Відповісти
какая застава в военное время, треш просто
показати весь коментар
31.03.2022 13:40 Відповісти
йде війна-а покидька можуть випустити під заставу???
Футін за дві години дав би 15 років
показати весь коментар
31.03.2022 13:45 Відповісти
Не читал, но тоже с негодованием осуждаю!
показати весь коментар
31.03.2022 13:51 Відповісти
Это хорошо, но там не хватает группы переговорщиков с кацапами в Стамбуле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.03.2022 13:54 Відповісти
Що це за застави, їх і у мирний час не має бути, бо це узаконений відкуп, якщо є гроші, то можеш відкупитися, а в кого є такі гроші - у НАЙБІЛЬШИХ ЗЛОЧИНЦІВ!
показати весь коментар
31.03.2022 13:55 Відповісти
в умовах воєнного часу таких продажни шкур потрібно розстрілювати без суду, якшо хто знає чи чув, як це сепарське бидло поливало брудотою Україну і наші війська ще в мирний час.... тому -- просто кулю в лоб цьому ватодебілу
показати весь коментар
31.03.2022 14:02 Відповісти
А хто це взагалі? Знаю політичних експертів Фесенка, Тарана, Березовця, Балу, Голобуцького навіть мертвечуковського Погребинського знаю. А це шо за іксперд?
показати весь коментар
31.03.2022 14:03 Відповісти
Чому найзапекліші вороги УКРАЇНИ такі як Медведчук майже не затримуються і що це за домашній арешт, при якому він тікає на всі чотири сторони, а пересічний громадянин УКРАЇНИ за незначну провину, а то і просто підозру роками сидить у ізоляторі?
Чому ЄС не видає Шарія, чи на цьому не наполягають слідчі органи?
показати весь коментар
31.03.2022 14:03 Відповісти
Нах@я оно живое...
показати весь коментар
31.03.2022 14:48 Відповісти
путлеровскую агентуру - при попытке к бегству
🦴🦴🦴💥💥💥
показати весь коментар
31.03.2022 14:49 Відповісти
Паскуду розстріляти!!!!!
показати весь коментар
31.03.2022 15:25 Відповісти
Арахумію чалого подоляка коли арештують за зраду????
показати весь коментар
31.03.2022 16:42 Відповісти
 
 