"Політичного експерта" Ляшенка відправили до СІЗО за підозрою в держзраді

СБУ вважає, що чоловік своїми діями підтримував злочинні дії країни-агресора. Він твердить, що просто хотів, "щоб настав мир".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

Гліба Ляшенка відравили під варту на 60 діб із альтернативою у вигляді застави в розмірі 4 млн грн.

Ляшенко почав з’являтися у ЗМІ як "політичний експерт" з 2018 року.

"Зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдо експерт умисно посягав на суверинітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на Сході України. Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій Російської Федерації щодо України", - зазначили в СБУ.

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Сам підозрюваний твердив у суді, що просто хотів, "щоб настав мир". А свої фейки кваліфікував як "свободу слова".

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Чоловік сам із Енергодара, але під час війни з Росією, якій і сприяв блогер, він переїхав до Львова, де і був затриманий.

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