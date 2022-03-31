Украинские энергокомпании создали проект Stop Bloody Energy – призывают мир прекратить сотрудничество с Россией

Группа ДТЭК, НАК "Нефтегаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте проекта.

"Каждый доллар, заплаченный за российские энергоносители, — это доллар, преданный прямо убийцам в руки. Больше не может быть никаких колебаний по поводу того вести коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет", - говорится в заявлении Stop Bloody Energy.

На сайте проекта собрана информация о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, продолжающих сотрудничество с Россией.

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Цель Stop Bloody Energy — показать крупные мировые компании, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают вести бизнес в РФ, и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

"Те, кто еще этого не понял - должны получить четкий сигнал: сегодня в вашу маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и изуродованных войной жизней. Единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на ее продление", - сказано в заявлении на сайте.

Напомним, ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.