Снайпер 79-й бригады одним выстрелом остановил вражескую колонну и взял в плен российского офицера

Николаевский снайпер метким выстрелом остановил главную машину колонны русских захватчиков и взял в плен российского офицера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Фейсбуке.

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"Снайпер разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады… Николай Б. во время выполнения боевого задания в районе одного из населенных пунктов Николаевской области во время движения вражеской колонны точным выстрелом остановил первую бронированную машину "Рысь" 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) вооруженных сил рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка передового автомобиля вызвала затор в движении всей остановившейся вражеской колонны. Этим сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения - из гранатометов и пулеметов они начали расстреливать оккупантов.

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Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти. Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск Российской Федерации.