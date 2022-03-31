Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 24:00 30 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24.00 30 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Завершується тридцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калибр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калибр" на фрегаті "Адмирал Макаров".

Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні.

За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.

Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "херсонської народної республіки").

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На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець республіки білорусь зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації, які, ймовірно, були виведені з території України.

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. В найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.

В Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів.

Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка.

З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.

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За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме: командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований".