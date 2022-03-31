Путин подписал указ о переводе расчетов за газ в рубли

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать счета в рублях в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля.

Как заявил Путин, действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новых условий оплаты.

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