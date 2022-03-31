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Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі

газпром

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ із недружніми країнами в рублі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рахунки в рублях в банках РФ для оплати поставок з 1 квітня.

Як заявив Путін, контракти на постачання газу, що діють, будуть зупинені, якщо покупці з недружніх країн не виконають нових умов оплати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає оплати - немає газу. Благодійністю ми точно займатися не будемо, - Пєсков про відмову купувати енергоносії за рублі

Автор: 

газ (10405) путін (23750) рубль (443)


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Топ коментарі
+57
добре швидше відмовляться від ватного гівна, расєї *****
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31.03.2022 16:39
+31
Бинго! 💥😁
Все сейчас начнет сыпатся с ускорением, ху.й.ло опять делает вынужденную грубейшую ошибку☝😆👍
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31.03.2022 16:41
+30
Якщо Ви про валюту за енергоносії, то не отримують. Виявляється вона (валюта) надходить на заморожені санкціями рахунки і просто там лежить до їх скасування. Тому, власне, і виникли всі ці маневри з рублями.
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31.03.2022 16:50
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добре швидше відмовляться від ватного гівна, расєї *****
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31.03.2022 16:39 Відповісти
Бинго! 💥😁
Все сейчас начнет сыпатся с ускорением, ху.й.ло опять делает вынужденную грубейшую ошибку☝😆👍
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31.03.2022 16:41 Відповісти
Почекайте ще. Тепер він може нашу ГТС знищити і буде нам дуже сутужно
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31.03.2022 16:44 Відповісти
та вже по*уй. Щоб збудувать нове - потрібно позбутись старого. Ми відриваємось від смердючої параші.
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31.03.2022 16:51 Відповісти
Терорист він і в Африці Терорист

Вимагає те що він хоче, без будь яких обгрунтованих пояснень
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31.03.2022 17:00 Відповісти
***** бы сразу за талоны на сахар и на венок и гробик скоро самое будет популярное изделие в Рашке...
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31.03.2022 17:08 Відповісти
Есть старый анекдот про мужика, который на веслах подгребает к океанскому лайнеру и кричит вверх ультиматум: "Оружие, деньги. Бриллианты! А еще бросьте мне сверху мешок с мусором".
И он в полной уверенности, что он дома может сказать, что мешок с мусором ему бросили, то есть половину требований исполнили. А ему ни оружия, ни бриллиантов и мешка даже не сбросили.
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31.03.2022 17:26 Відповісти
Якщо знищить нашу ГТС то йовбакі залишаться без газу а це його "оплот" в НАТО і ЄС
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31.03.2022 17:07 Відповісти
****** з цього року отримують газ в обхід України, через Туреччину-Болгарію-Сербію.
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31.03.2022 17:33 Відповісти
***** решил нагнуть Европу - посмотрим что скажут европейцы
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31.03.2022 16:44 Відповісти
Могут стать раком....
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31.03.2022 16:52 Відповісти
Утром писали что он отступил
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31.03.2022 16:39 Відповісти
Выстрел в яйца, что теперь газьпром будет продавать евро за срубли
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31.03.2022 16:39 Відповісти
Погано що вони валюту отримують.
Ізолювати гнид.
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31.03.2022 16:40 Відповісти
Якщо Ви про валюту за енергоносії, то не отримують. Виявляється вона (валюта) надходить на заморожені санкціями рахунки і просто там лежить до їх скасування. Тому, власне, і виникли всі ці маневри з рублями.
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31.03.2022 16:50 Відповісти
Нуууу Ядля стран ЕС и Европы остаётся оплата в евро и долларах.
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31.03.2022 16:41 Відповісти
ху№ло продовжує користуватись слабкістю Заходу. Дуже ймовірно, що багато країн Заходу і цю фігню проковтнуть, не зважаючи на публічні декларації
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31.03.2022 16:41 Відповісти
само собі вирок підписало
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31.03.2022 16:42 Відповісти
Ай маладэць👏👍😁
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31.03.2022 17:03 Відповісти
Пуцину не відмови у цілеспрямованості! 😊 Своє історичне призначення - повне знищення кацапстану, як світової держави він здійснює досить цілеспрямовано!
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31.03.2022 16:42 Відповісти
А в нього ще є дружні країни? Мадярву ще як терплять!
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31.03.2022 16:42 Відповісти
Це для нас дуже небезпечно бо він вдарить по нашій ГТС і газ може зникнути в усіх.
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31.03.2022 16:42 Відповісти
уже лето
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31.03.2022 16:45 Відповісти
Ты думаешь газ нужен только для обогрева домов? Наивно. Это и сталелитейка и переработка обработка и целые промышленные цепочки. Особенно в индустриально вразвитых странах. Ну а второе: после лета, обычно начинается зима....
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31.03.2022 16:49 Відповісти
пойди поплачь. Нас тут убивают. Нам дожить до осени за счастье. Пока у тебя в Польше завод не работает.
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31.03.2022 16:54 Відповісти
Літо тут ні до чого. Якщо він це зробить у нас країна може стати вся. Хоча подивимось
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31.03.2022 17:09 Відповісти
а він і без того може вдарити...
тут не срублі причина...а з*** фюрера
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31.03.2022 16:45 Відповісти
Щоб відключити газ, йому треба буде почекати ще 1 місяць і подивитись в якій валюті з ним розрахуються, а ті розрахуються в євро. Тільки після цього він зможе відключити газ, а це вже буде травень. У ЄС ще є запаси газу, а до осені нашкребуть з інших джерел. Що ж до України, то до осені Польща добудує газопровід з Норвегії і вона не проти постачати газ далі в Україну.
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31.03.2022 16:52 Відповісти
Или пошлют нах или откроют рублевые счета, но платить будут в евро.
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31.03.2022 16:43 Відповісти
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31.03.2022 16:43 Відповісти
От і перевіримо ЄС.
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31.03.2022 16:43 Відповісти
сам себе санкции ввел, дебил
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31.03.2022 16:44 Відповісти
Звертаюсь до редакторів Censor.Net

Прізвище ху№ла не допустимо писати з великої букви. Якщо редакційна політика не дозволяє називати ху№ла ху№лой, прохання писати путін з малої літери!
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31.03.2022 16:45 Відповісти
Можна - пухін .
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31.03.2022 17:38 Відповісти
А в Брукліні можна...

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31.03.2022 20:39 Відповісти
Що не наважувалась зробити Європа, то схоже на те, що путін за неї зробив сам. Браво.
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31.03.2022 16:45 Відповісти
8 років ми попереджали европу що російскй газ це спосіб шантажу і тиску а не просто бізнес.але ніхто не слухав..
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31.03.2022 16:45 Відповісти
Писали о необходимости эмбарго поставок углеводородов. Европейцы думали, а бункерный упырь взял и помог им принять решение. Ему явно подают недостоверную информаци
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31.03.2022 16:45 Відповісти
Аахахаха, и что он сделает, куда газ денет, в кулечки пособирает или в карманы? За пару недель хранилища заполнятся, а дальеш что, выпускать в воздух? Очень интересно.
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31.03.2022 16:46 Відповісти
Так в контракті ж чітко вказано, що платити мають в євро або доларах.

Про рублі там нічого немає🙄
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31.03.2022 16:47 Відповісти
Холуй контракты не читает, он указы штампует !
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31.03.2022 16:50 Відповісти
КГБшник путлер ускоренно добивает экономику мордора. В идеале рашка должна ввести контрсанкции, запретить доллар и усиленно давить гусей.
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31.03.2022 16:49 Відповісти
Угорський лоукостер Wizz Air відновив продаж авіаквитків з Росії
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31.03.2022 16:50 Відповісти
А как летать будет, над Украиной?
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31.03.2022 17:13 Відповісти
УРА. Ніяка Америка не ввела такі санкції проти оркостану, які ввів сам путін. Прощай продаж російського газу в Європу
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31.03.2022 16:50 Відповісти
Информация не совсем корректная…….
***** «разрешило» и дальше оплачивать в евро……видать «идея» оплата в *****(х) - были голимые понты гопника…….
Знаю, что немецкое правительство все равно разрабатывает планы на «всякий случай»…
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31.03.2022 16:50 Відповісти
А что мордвинский рубль что то стоит????Ну разве что туалетную бумагу купить....
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31.03.2022 16:52 Відповісти
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31.03.2022 16:52 Відповісти
40 км от Сахалина в японской стороне - https://www.google.com/maps/@45.4117395,141.6325118,4533a,35y,98.78h,43.98t/data=!3m1!1e3 город Ваканай . Почти двухэтажный без строений выше 3 этажей. Первый большой город - Сапоро 120 км южнее. Там тоже нет небоскрёбов. Но по благоустройству и порядку японская сторон несравнимо отличается. В русской стороне вторая мировая война похоже ещё не кончилась.
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31.03.2022 17:20 Відповісти
Немного ошибся про Сапоро - несколько небоскрёбов там есть. Остальное - по тексту.
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31.03.2022 17:23 Відповісти
Хренасе помилився, Сапоро 2 млн місто.
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31.03.2022 17:27 Відповісти
Ага. Сначала по Google Maps смотрел - там высоток трудно заметить. Красивый город кстати.
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31.03.2022 18:02 Відповісти
Саппоро

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31.03.2022 17:49 Відповісти
Так 40 км - это кратчайшее расстояние от Японии до Сахалина, а не между местами на фото.
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Короче, у кацапом с денацификацией и демилитаризацией Украины - пролёт, поэтому кремлёвский холуй решил сделать для рабсии - дагазификацию !
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31.03.2022 16:53 Відповісти
С 1 апреля - день дурака. Начинают праздновать. Я думаю программа включит в себя ещё несколько мерприятий.
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31.03.2022 16:54 Відповісти
А ще путін свїм указом відмінив силу тяжіння. І щоб доповісти йому про успішне виконання, пєськова прийшлося підвішувати за підтяжки
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31.03.2022 16:55 Відповісти
вся суть путлера - https://www.youtube.com/watch?v=spCdOQC4t6Q
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31.03.2022 16:56 Відповісти
та эта бумажка для рабов параши ..., а на деле этим указом может только жопу подтирать..
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31.03.2022 16:56 Відповісти
Оплата за газ в рублях с недружественными странами то есть только с Украиной. Все остальные недружественные не так зависят от росгаза и могут спокойно послать.
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31.03.2022 17:00 Відповісти
по какому курсу?
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31.03.2022 17:00 Відповісти
Это агония.
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31.03.2022 17:01 Відповісти
І де можна купити долари на росії?
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31.03.2022 17:28 Відповісти
Це державна таємниця. За розголошення - термін. ))
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31.03.2022 17:36 Відповісти
Гаzпром піzда
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31.03.2022 17:06 Відповісти
А чому рос літак досі літає в ЄС? Саботаж санкцій?

https://www.flightradar24.com/VDA5976/2b5573ee
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31.03.2022 17:08 Відповісти
это отродье же послала вся европа с его деревянными?!ему мало?
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31.03.2022 17:11 Відповісти
Сколько раз Украина предупреждала Европу. 100% зависеть от неадеквата и маньяка.Теперь наконец то поняли что все это шантаж а не нормальные поставки.
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31.03.2022 17:11 Відповісти
Анжела шМеркель певно давно свій корррахунок відкрила в фуБлях і чекає поступлень
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Скоро і ми дізнаємося, хто " слабоє звєно". Думаю, воно вже є, на це і розрахований указ.
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31.03.2022 17:14 Відповісти
Точно. КНДР.
Эти "кормильцы" все мировые потребности покроют.
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31.03.2022 17:39 Відповісти
В Контрактах прописана процедура оплаты. Менять ее в одностороннем порядке скорее всего нельзя. Так что хотелки Уйла никого не волнуют. Перекроет вентиль, получит штрафные санкции.
Меня это устраивает. К тому же, газ необходимо куда то девать. Заполнят свои храилища за месяц, а далее что? Отапливать Землю?
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31.03.2022 17:17 Відповісти
Да. Добавь к этому: конец отопительного сезон (Погода за Украину с 24.02.2022 слежу за ней)... Главное что бы макрошЫ не прогнулись... пока Молдова и Греция за оплату деревяшками... Неужели у макроШ нет чувства собственного достоинства...
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Євросоюз досить чітко відмовився платити за газ рублями. І якщо не помиляюся, то Європарламент заборонив всім компаніям проводити такі оплати (бо деякі країни вже побігли на задніх лапах). Подивимось шо буде...
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31.03.2022 17:21 Відповісти
Ага, и все долгосрочные контракты с расчётом в евро тут же ответили "ЕСТЬ", взяли под козырёк и побежали переделываться на РЖУбли. Впрочем колбасники с лягушатниками и макаронниками могут и согласиться. Дружбаны они и с другом владимиром в засос.
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31.03.2022 17:23 Відповісти
Глупое ***** однажды взбрыкнуло на нефтянке, что цены за нефть ушли в минус. Это вторая попытка фюрера репоедов, членоголового *****, уже с газом.
Как грыцца, що з літ, то й з розуму.
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31.03.2022 17:23 Відповісти
якщо це правда, то eвропейці в першу чергу Польша і країни Балтії, повині заборонити транзит своїми територіми, кацапському транспорту, хоча б щось, але є турція, вірменія, казахстан через них будуть обходити санкції і вже частково обходять(
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31.03.2022 17:25 Відповісти
З німців чи від жабоїдів через Турцію і вірменію?
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31.03.2022 17:29 Відповісти
у Лондонському арбітражі пуйла роздягнуть до трусів.. - це все що він отримає.
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31.03.2022 17:28 Відповісти
До цього Контракту - газ купляли по результатам торгів на біржі - там хочеш став у Є ціну , чи у рублях ... Твоя справа
Газпром сам двигав підписання довготривалого контракту , переконував у його вигідності ...
А тепер - якщо порушить умови контракту - влетить у гіганські штрафи . У судах може сперечатися , що невиконання умов викликано незалежними від нього "непереборними факторами" ...
Але ні для кого не є секретом - хто тут "попрацював"

форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:
винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);
умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями».
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31.03.2022 20:30 Відповісти
Ху...ло таки український диверсант ))
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31.03.2022 17:33 Відповісти
сами себе эмбарго...
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31.03.2022 17:43 Відповісти
а с каких пор в Евросоюзе рубль стал платежным средством?
если бы ********** продавала газ на своей территории европейским компаниям то тогда могла бы требовать а так пошла за караблем
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31.03.2022 17:45 Відповісти
Наближається мить істини для євробаранів. Занепокоєність з бубнами вже не проходить. Або ти гамселиш гопника по морді, або стаєш раком.
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31.03.2022 18:27 Відповісти
- Это не деньги, Вы мне рубли давайте!
- Как не деньги?! А где я могу доллары обменять?
- Я вам не справочное бюро!
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31.03.2022 18:40 Відповісти
когда рашкованцы блеют что газ стоит больше 1000 евро
то забывают сказать что это спотовая цена
а так многие заключили долгосрочные контракты вроде где цена прописана
и там не 1000 евро близко
не знаю сколько они действуют но точно не менее пол года
так что с ними вроде уже ничего ен смогут сделать

а вот как подвод перекрыть газ тем что не соглашаются на хотелки фюррера
для отключения газопроводов, такое может быть
правда им его куда то придется закачивать все это время
а у них нет таких газохрнанилищ вроде крупных
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31.03.2022 18:53 Відповісти
Ну шож, ***** сам в одностороньому порядку порушує святая святих бізнесу, угоди.
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31.03.2022 19:01 Відповісти
Може бусами?
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31.03.2022 19:08 Відповісти
Мне вообще не понятно, чего подняли такой шум с этими рублями. Диктатор просто решает свои внутренние проблемы. Объясняю: Нацбанк россии подписал распоряжении об обязательной продаже 80% валютной выручки, но этого оказалось мало. Теперь вся выручка будет поступать в рублях и никакой валюты бизнесу не видать. Вот и весь ответ.
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31.03.2022 20:15 Відповісти
 
 