Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ із недружніми країнами в рублі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рахунки в рублях в банках РФ для оплати поставок з 1 квітня.

Як заявив Путін, контракти на постачання газу, що діють, будуть зупинені, якщо покупці з недружніх країн не виконають нових умов оплати.

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