Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі
Президент РФ Володимир Путін повідомив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ із недружніми країнами в рублі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рахунки в рублях в банках РФ для оплати поставок з 1 квітня.
Як заявив Путін, контракти на постачання газу, що діють, будуть зупинені, якщо покупці з недружніх країн не виконають нових умов оплати.
Топ коментарі
+57 Alex Bylim
показати весь коментар31.03.2022 16:39
+31 Цитаты, притчи, афоризмы.
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+30 Aleks Sun
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Все сейчас начнет сыпатся с ускорением, ху.й.ло опять делает вынужденную грубейшую ошибку☝😆👍
Вимагає те що він хоче, без будь яких обгрунтованих пояснень
И он в полной уверенности, что он дома может сказать, что мешок с мусором ему бросили, то есть половину требований исполнили. А ему ни оружия, ни бриллиантов и мешка даже не сбросили.
Ізолювати гнид.
тут не срублі причина...а з*** фюрера
Прізвище ху№ла не допустимо писати з великої букви. Якщо редакційна політика не дозволяє називати ху№ла ху№лой, прохання писати путін з малої літери!
Про рублі там нічого немає🙄
***** «разрешило» и дальше оплачивать в евро……видать «идея» оплата в *****(х) - были голимые понты гопника…….
Знаю, что немецкое правительство все равно разрабатывает планы на «всякий случай»…
https://www.flightradar24.com/VDA5976/2b5573ee
Эти "кормильцы" все мировые потребности покроют.
Меня это устраивает. К тому же, газ необходимо куда то девать. Заполнят свои храилища за месяц, а далее что? Отапливать Землю?
Как грыцца, що з літ, то й з розуму.
Газпром сам двигав підписання довготривалого контракту , переконував у його вигідності ...
А тепер - якщо порушить умови контракту - влетить у гіганські штрафи . У судах може сперечатися , що невиконання умов викликано незалежними від нього "непереборними факторами" ...
Але ні для кого не є секретом - хто тут "попрацював"
форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:
винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);
умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями».
если бы ********** продавала газ на своей территории европейским компаниям то тогда могла бы требовать а так пошла за караблем
- Как не деньги?! А где я могу доллары обменять?
- Я вам не справочное бюро!
то забывают сказать что это спотовая цена
а так многие заключили долгосрочные контракты вроде где цена прописана
и там не 1000 евро близко
не знаю сколько они действуют но точно не менее пол года
так что с ними вроде уже ничего ен смогут сделать
а вот как подвод перекрыть газ тем что не соглашаются на хотелки фюррера
для отключения газопроводов, такое может быть
правда им его куда то придется закачивать все это время
а у них нет таких газохрнанилищ вроде крупных