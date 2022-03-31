РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10324 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
33 927 43

Вооруженные силы освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области, - Группировка войск "Південь"

херсонщина,техніка

31 марта ВСУ освободили 11 населенных пунктов на юге нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Группировка войск "Південь".

"Освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Південь", были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников.

Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спасибо вам, ребята. Слава Богу!", - старушка расплакалась после приветствия "Добрый вечер. Мы из Украины" от бойцов ВСУ, проводивших зачистку села от российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

освобождение (564) Херсонская область (4717)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+74
Русня наморадерила ковров, загрузила в Урал, но им не повезло...
показать весь комментарий
31.03.2022 23:48
+50
Це неймовірно крута новина!
Слава бійцям і командирам ЗСУ
показать весь комментарий
31.03.2022 23:50
+44
https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZVjGEL0QMByU9tdC1xi7qROJl433j91jfil83Y7cyhWWwEZ6oVMcDQx2I40dIJnMDWhJWquxB8VDIrWztN1bZHWpm_VTikpMSFirqHBQ6KafGZ8krXj1rSFQrmcNkdx-PU&__tn__=-UC%2CP-R Роман Доник

Сама велика помилка нашого суспільства в тому, що ми міряємо події сьогодні по лекалам учора. Розумієте? Ми засуджуємо те, що нам не подобається у прив'язці до минулого. Хоча зараз ми вперше робим те, чого ніколи не було. Ніколи. Ми перші. Не було такої війни на нашій пам'яті. Не було такого спротиву. Не було такого героїзму. Не було таких високих шансів на перемогу. Ми пишемо зараз новітню історію. Ми аналізуємо ситуацію беручи до уваги якісь вже працюючі моделі та матриці. Але ми зараз все робимо тут, у себе, в перший раз. Коли я чую - так не можна робити, бо то совєтчина, мені хочеться в'їбати історика з носака. Яка ***** совєтчина? Тут і зараз. Українщина. Чим менше ви будете ******* та проводити паралелі з минулим, тим краще для майбутнього. Бо ми з вами зараз тут пишемо та створюємо історію. Те ж саме стосується всяких блоків, позаблоків та всяких інших конструкцій. Ми зараз в центрі уваги. Ми зараз основа та омріяний стержень любого блоку та військового союзу. Нам тільки не проїбати все це в срачах.
Ну і звісно ніколи, ні одна армія світу в новітній історії не воювала так як наші хлопці.
Допомагаємо та довіряємо ЗСУ.
показать весь комментарий
01.04.2022 00:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русня наморадерила ковров, загрузила в Урал, но им не повезло...
показать весь комментарий
31.03.2022 23:48 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 23:53 Ответить

показать весь комментарий
31.03.2022 23:57 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 00:08 Ответить
Полные идиоты... Вот это орудие НАТО...

показать весь комментарий
01.04.2022 02:09 Ответить
зачєм паліть сєкрєтноє оружиє НАТО?
показать весь комментарий
01.04.2022 11:21 Ответить
Ситуация вокруг Белгорода.
Синее - ВС РФ
Красное - ВСУ
показать весь комментарий
01.04.2022 00:10 Ответить
Шедевр!
показать весь комментарий
01.04.2022 00:19 Ответить
Це неймовірно крута новина!
Слава бійцям і командирам ЗСУ
показать весь комментарий
31.03.2022 23:50 Ответить
Ого, сили вам, хлопці. Слава Україні! Бережіть себе!
показать весь комментарий
31.03.2022 23:52 Ответить
Люто плюсую.
В Чернобаевку орки больше не лезут - наверное, больше нечем лезть, убирают оставшиеся конечности.
показать весь комментарий
31.03.2022 23:55 Ответить
Мо треба Чорнобаївські знаки населеного пункту ближче до мелітополя перенести???
показать весь комментарий
01.04.2022 00:09 Ответить
Красавцы! так и надо.
показать весь комментарий
31.03.2022 23:56 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!Так малыми шагами «на Херсон..»..
показать весь комментарий
31.03.2022 23:56 Ответить
Слава Героям- Захисникам!
показать весь комментарий
31.03.2022 23:57 Ответить
ГЕРОИ!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 00:02 Ответить
Слава героїчним ЗСУ!!
показать весь комментарий
01.04.2022 00:06 Ответить
ЗСУ на стільки залякали рашистів та їх союзників, що група силовиків з самопроголошеної Південної Осетії тупо здриснула з фронту до дому.
А їх керівництво виправдовуючи таке рішення намагається зам'яти цю ганебну ситуацію.
показать весь комментарий
01.04.2022 00:06 Ответить
https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZVjGEL0QMByU9tdC1xi7qROJl433j91jfil83Y7cyhWWwEZ6oVMcDQx2I40dIJnMDWhJWquxB8VDIrWztN1bZHWpm_VTikpMSFirqHBQ6KafGZ8krXj1rSFQrmcNkdx-PU&__tn__=-UC%2CP-R Роман Доник

Сама велика помилка нашого суспільства в тому, що ми міряємо події сьогодні по лекалам учора. Розумієте? Ми засуджуємо те, що нам не подобається у прив'язці до минулого. Хоча зараз ми вперше робим те, чого ніколи не було. Ніколи. Ми перші. Не було такої війни на нашій пам'яті. Не було такого спротиву. Не було такого героїзму. Не було таких високих шансів на перемогу. Ми пишемо зараз новітню історію. Ми аналізуємо ситуацію беручи до уваги якісь вже працюючі моделі та матриці. Але ми зараз все робимо тут, у себе, в перший раз. Коли я чую - так не можна робити, бо то совєтчина, мені хочеться в'їбати історика з носака. Яка ***** совєтчина? Тут і зараз. Українщина. Чим менше ви будете ******* та проводити паралелі з минулим, тим краще для майбутнього. Бо ми з вами зараз тут пишемо та створюємо історію. Те ж саме стосується всяких блоків, позаблоків та всяких інших конструкцій. Ми зараз в центрі уваги. Ми зараз основа та омріяний стержень любого блоку та військового союзу. Нам тільки не проїбати все це в срачах.
Ну і звісно ніколи, ні одна армія світу в новітній історії не воювала так як наші хлопці.
Допомагаємо та довіряємо ЗСУ.
показать весь комментарий
01.04.2022 00:08 Ответить
>Сама велика помилка нашого суспільства в тому, що ми міряємо події сьогодні по лекалам учора.

ОК. Поясню на пальцях:
ВЧОРА (2014 рік - зі слів учасника подій) - взводу наказують зайняти висоту в районі Славянска з якої контролюється перехрестя доріг на підступах до міста. Командир взовду, на місцевості, прийняв рішення що сусідня висота найбільш вигідна з військової точки зору та дає кманду взовду окопатись на ній (відстань 300-400 метрів). Після того, як командир доповів про айняття позиції, через 15 хвилин висоту яку вони мали зайняти накрили "градами".

СЬОГОДНІ (2022 рік) - не "помірявши події лекаллм ВЧОРА" за неділю до вторгнення розмінується Кримський перешийок та відводиться значна частниа ЗСУ з Херсона.

ви серйозно Софі-Марія закликаєте українців до "Чернбаївки 2, 3 ітп"?
показать весь комментарий
01.04.2022 10:41 Ответить
И шо Вам сказать ? « мы все учились по немногу»
Я не кровожадная и боюсь крови, но сейчас спокойно смотрю фотки погибших кацапов и говорю « ГУД» .
ГУД ГУД ГУД .
но инфа , что разминировали выход с Крыма , меня выводит из равновесия . И явно не только меня . Кого-то надо на Гиляку пригласить явно. Украина из-за этого имеет проблемы на юге, Мариуполь уничтожен . Короче, что я буду перечислять очевидные вещи.

меня КЛИЧ « разберемся после войны» - смущает . Не хочу вносить смуту , но те, кто жто сделал , должны быть наказаны немедленно . Я так думаю .
показать весь комментарий
02.04.2022 02:18 Ответить
Нехай Доник за людей не переживає, зеблани і без людей все пр#@буть. І зроблять це навмисно, як робили останні три роки і зараз роблять.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:10 Ответить
Вся влада , і зебобікі в тому ряду, про&бала Україну . Тому пропоную посадити всіх презідентів і премьерів Інакше це буде продовжуватись і далі

Вот чому досі із ВР НЕ ВИГНАЛИ ДЕПУТАТІВ ОПЗЖ ??партіі з якою вони зайшли в РАДУ Вже нема - вона под забороною, а вони продовжують голосувати
ЧОМУ ІНШІ ПАРТІЇ МОВЧАТЬ ?
показать весь комментарий
04.09.2022 18:35 Ответить
Красиво орков топят - надо ещё в море всех утопить
показать весь комментарий
01.04.2022 00:10 Ответить
Вот ещё один враг бандеровцев - не фига было соваться в Украину
показать весь комментарий
01.04.2022 00:12 Ответить
висит чтобы обсохнуть.
показать весь комментарий
01.04.2022 00:29 Ответить
Какие бандеровцы заботливые
показать весь комментарий
01.04.2022 00:49 Ответить
увидели мальчика в мокрых трусиках, повесили подсохнуть.
показать весь комментарий
01.04.2022 02:13 Ответить
технология от "мин-ловушек"
показать весь комментарий
01.04.2022 10:43 Ответить
танковий тріатлон по-сумськи: бояра, купання,концет кабздона.
показать весь комментарий
01.04.2022 00:21 Ответить
Эти добровольно утонули, самостоятельно.
показать весь комментарий
01.04.2022 00:21 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 00:52 Ответить
даже приголубити хочеться того "невинного" що із люку виглядає...
показать весь комментарий
01.04.2022 01:09 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !!! СЛАВА УКРАIНI!!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 00:10 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 00:18 Ответить
Бойові українські гуси" знищили колону техніки окупанті

https://youtu.be/f3_Ferhba0Y
показать весь комментарий
01.04.2022 00:21 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 00:51 Ответить
Що ж ви наробили? А як же капітуляція, нейтральний статус, демілітаризація країни, протекторат московії, прибутки від оренди Криму та Донбасу за 15 довгих років? Зруйнували команді зільоних миротворців усі плани. Тепер доведеться абраму плюшки повернути.
показать весь комментарий
01.04.2022 01:02 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам!
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
показать весь комментарий
01.04.2022 04:37 Ответить
Коротше - усе це правоберіжна херсонщина, те куди ворог взагалі не мав потрапити у принципі
показать весь комментарий
01.04.2022 10:01 Ответить
Пора уже включать число освобожденных населенных пунктов в сводку Генштаба Украины.
Такие сведения воодушевляют не меньше, чем число сбитых самолетов или уничтоженных танков.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:37 Ответить
Дякую всім НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ! ОБІЙМАЮ КОЖНОГО ! МОЛЮСЬ !
показать весь комментарий
01.04.2022 11:54 Ответить
 
 