Вооруженные силы освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области, - Группировка войск "Південь"

31 марта ВСУ освободили 11 населенных пунктов на юге нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Группировка войск "Південь".

"Освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Південь", были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников.

Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ".

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